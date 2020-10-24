الدوري الألماني: فولفسبورغ يتخلص من لعنة التعادلات

فريق فولفسبورغ بطل عام 2009 استهل الموسم بالتعادل في مبارياته الأربع الأولى، وبدا اليوم الأحد (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) أمام احتمال الاكتفاء بنقطة لمرحلة خامسة تواليا بعدما سمح لضيفه بيليفيلد بالعودة الى أجواء اللقاء من خلال تقليص الفارق بهدف سجله سفن شيبلوك في الدقيقة 80.

لكن فريق المدرب النمسوي أوليفر غلاسنر حافظ على رباطة جأشه وتمكن في النهاية بالخروج منتصرا للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم بفضل الهدفين اللذين فصلت بينهما دقيقة واحدة في الشوط الأول عبر الهولندي فوت فيغهورست (19) وماكسيميليان أرنولد (20)، لتكون النتيجة النهائية 2 مقابل 1.

ورفع فولفسبورغ رصيده الى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد بيليفيلد عند 4 نقاط بعد تلقيه هزيمة ثالثة في مستهل موسمه الأول بين الكبار منذ 2008-2009.

واكتفى فيردر بريمن بنقطة واحدة من مباراته وضيفه هوفنهايم بتعادله معه بهدف لماكسيميليان إيغيشتاين (5)، مقابل هدف لدينيس غيغر (22). ورفع بريمن رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس بفارق الأهداف خلف بوروسيا مونشنغلادباخ الخامس وأمام إينتراخت فرانكفورت السابع، فيما أصبح رصيد هوفنهايم 7 نقاط في المركز الثامن.

وتختتم المرحلة الخامسة يوم غد الاثنين بلقاء باير ليفركوزن وأوغسبورغ.

م.أ.م/ أ.ح (أ ف ب )