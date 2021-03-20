 الدوري الألماني - فرانكفورت يصفع دورتموند وشالكه يواصل السقوط | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.04.2021

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رياضة

الدوري الألماني - فرانكفورت يصفع دورتموند وشالكه يواصل السقوط

حقق فرانكفورت فوزا مستحقا على مضيفه دورتموند، وعزز الآمال في التأهل لدوري أبطال أوروبا، الذي يخطو نحوه بثبات فريق فولفسبورغ بعد فوزه على كولونيا. فيما واصل شالكه رحلته للهبوط من الدوري الألماني.

Bundesliga | Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

على ملعب سيغنال إيدونا بارك في دورتموند، هز المهاجم أندريه سيلفا الشباك بضربة رأس في الدقيقة 87 ليمنح أينتراخت فرانكفورت الفوز 2/1 على مضيفه بروسيا دورتموند في الجولة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) اليوم السبت (الثالث من أبريل/ نيسان) ويعزز آماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وحول المهاجم البرتغالي تمريرة فيليب كوستيتش العرضية في المرمى من عند القائم البعيد محرزا هدفه 22 في الدوري هذا الموسم ليرفع أينتراخت رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع متقدما بسبع نقاط على دورتموند خامس الترتيب.

وتقدم أينتراخت عندما وضع نيكو شولتس مدافع دورتموند الكرة بالخطأ في مرماه بضربة رأس في الدقيقة 11. ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء للفريق الضيف بعد لمسة يد على توماس ديلاني.

وأدرك دورتموند التعادل في نهاية الشوط الأول عندما سدد ماتس هوملز كرة مباشرة في المرمى.

وكان أينتراخت أكثر شراسة في الشوط الثاني واستحق الفوز بعدما أهدر عدة فرص عبر سيلفا وكوستيتش وشتيفان

إلسنكر.

أندريه سيلفا يمنح فرانكفورت الفوز على دورتموند ويسجل هدفه الـ22 هذا الموسم.

أندريه سيلفا يمنح فرانكفورت الفوز على دورتموند ويسجل هدفه الـ22 هذا الموسم.

الثالث من أعلى والثالث من القاع

وعزز فولفسبورغ موقعه بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بفوزه على ضيفه كولونيا 1 /صفر، سجله جوسيب بريكالو في الدقيقة 69 من المباراة التي أقيمت على ملعب فولكسفاغن أرينا. هذا الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى 54 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف لايبزج الوصيف قبل لقاء بايرن. وتوقف رصيد كولنيا عند 23 نقطة في المركز الثالث من القاع.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.

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شالكه يواصل رحلة الهبوط

وعلى ملعب باي أرينا، فاز ليفركوزن على ضيفه شالكه بهدفين مقابل هدف. وتقدم لوكاس ألاريو بهدف لليفركوزن في الدقيقة 26 ثم أضاف باتريك ستشيك الهدف الثاني في الدقيقة 72 ورد المهاجم الهولندي المخضرم كلاس يان هونتلار بالهدف الوحيد لشالكه في الدقيقة 81. هذا الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى 43 نقطة في المركز السادس وظل شالكه في المركز الأخير بعشر نقاط ليقترب خطوة جديدة من الهبوط.

لوكاس ألاريو يسجل أول أهداف ليفركوزن في مرمى شالكه

لوكاس ألاريو يسجل أول أهداف ليفركوزن في مرمى شالكه

وفاز أوغسبورغ على ضيفه هوفنهايم بهدفين حملا توقيع روبن فارغاس وأندريه هان في الدقيقتين الثامنة و23 مقابل هدف لهوفنهايم حمل توقيع روبير سكوف في الدقيقة 86. هذا الفوز رفع رصيد أوغسبورغ إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق نقطتين عن هوفنهايم صاحب المركز الثاني عشر.

فيما يواجه اليوم السبت بايرن ميونيخ، الذي يملك 61 نقطة في الصدارة، مضيفه لايبزيغ ثاني الترتيب والذي يتأخر بأربع نقاط عن المتصدر.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)

 

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