الدوري الألماني ـ خطط العودة قائمة رغم تسجيل إصابات بكورونا

حددت رابطة الدوري الألماني (DFL) 16 أيار/مايو موعدا لاستئناف منافسات موسم 2019-2020 في الدرجتين الأولى والثانية للدوري الألماني (بوندسليغا) من دون جمهور، لتصبح البوندسليغا بذلك أول بطولة كرة قدم كبرى في أوروبا ستستأنف نشاطها الذي علّق منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب تفشي جائحة "كوفيد-19".
ووضعت السلطات الكروية بروتوكولا صحيا صارما وإجراءات وقائية متعددة للعودة. لكن الأيام الماضية شهدت تسجيل حالات إصابات في صفوف بعض الأندية من الدرجتين الأولى والثانية، وصولا إلى الإعلان ليل السبت (التاسع من مايو/ أيار 2020) عن وضع كامل فريق دريسدن في الحجر لمدة 14 يوما، ما سيحول دون مشاركته في استئناف المباريات بدءا من السبت المقبل.
لا تعديل في خطط العودة
بيد أن رئيس رابطة الدوري الألماني كريستيان زايفرت أكد أن ذلك لن يؤدي إلى تعديل خطط العودة. وقال ردا على سؤال للقناة الألمانية الثانية (ZDF) عما إذا كان البرنامج الموضوع سينهار بالكامل جراء عدم قدرة دريسدن على العودة الآن "ليس في الوقت الحالي. بالنسبة إلى الدرجة الثانية، هذا يعني عدم التمكن من خوض مباراتين من أصل 81 (متبقية هذا الموسم). سنرى كيف سنتعامل مع هذا الأمر".
زايفرت: لن نغير الهدف الموضوع، فقط سنقوم بتغيير الخطة. الهدف يبقى إنهاء الموسم
وتابع زايفرت "لن نغير الهدف الموضوع، فقط سنقوم بتغيير الخطة. الهدف يبقى إنهاء الموسم"، وهو ما تأمل الرابطة في إنجازه بحلول 30 حزيران/يونيو المقبل. وقلل رئيس الرابطة من شأن تسجيل إصابات في صفوف الأندية، معتبرا ان هذا الأمر كان متوقعا. وأضاف "مازلنا في بداية العودة. هذا ليس سببا للتساؤل حول مصير الموسم بأكمله".
وكان نادي دينامو دريسدن من الدرجة الثانية الألمانية قد أعلن السبت أنه وضع جميع أفراد فريقه الأول وجهازه الفني في الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابتين جديدتين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه لا يمكنه خوض مباراته الأولى بعد استئناف المنافسات والمقررة بعد ثمانية أيام".
عودة المنافسات ورفع المعنويات
من ناحيته، يرى الطبيب النفسي للمنتخب الألماني هانس ديتر هيرمان أنه من شأن عودة كرة القدم في ألمانيا أن تحسن الحالة المزاجية لدى الشعب وسط جائحة كورونا. ومن المقرر استئناف دوري الدرجتين الأولى والثانية في ألمانيا الاسبوع المقبل بعد توقف أكثر من شهرين بسبب تفاقم العدوى.
ويتفق هيرمان مع الساسة الذين يأملون في أن تساعد عودة البوندسليغا على رفع الروح المعنوية للمواطنين حتى لو كان الأمر يقتصر على متابعة المباريات عبر شابات التلفاز. وقال هيرمان "يمكنني أن أتخيل أن آخر تسع جولات من الموسم قد يكون لها مردود خاص سواء للاعبين أو لعدة ملايين تعتبر البوندسليغا بالنسبة لهم إشارة إلى الحياة الطبيعية".
ع.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
سبعة أندية بمدرب جديد
تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة
من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
80 مليون يورو رقم قياسي
ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد
المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا
لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين
صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
كلاوديو بيتزارو في سن الـ41
المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش