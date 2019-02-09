 الدوري الألماني ـ بريمن يسحق أوغسبورغ ودوسلدورف يعمق جراح شتوتغارت | عالم الرياضة | DW | 10.02.2019

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عالم الرياضة

الدوري الألماني ـ بريمن يسحق أوغسبورغ ودوسلدورف يعمق جراح شتوتغارت

حقق فيردر بريمن فوزه الأكبر في الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تغلب بـ 4 أهداف مقابل لا شيء على ضيفه أوغسبورغ في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة، فيما عمق دوسلدورف جراح شتوتغارت بثلاثة أهداف لصفر.

Fußball Bundesliga Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart (Imago/J. Huebner)

ارتفع رصيد فريق بريمن الذي انتزع انتصاره الثاني في مبارياته السبع الأخيرة بالبطولة إلى 30 نقطة، ولكنه ظل في المركز العاشر، فيما توقف رصيد أوغسبورغ الذي نال خسارته الحادية عشر في المسابقة هذا الموسم، عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع).

وافتتح ميلوت ريشكا التسجيل لبريمن في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميله الشاب يوناس إيغيستين الهدف الثاني في الدقيقة الـ 27. وعاد ريشكا لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث لبريمن وهدفه الشخصي  الثاني في الدقيقة 28، فيما تكفل كيفين موهوالد بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الـ 83.

 دوسلدورف يعمق جراح شتوتجارت 

Bundesliga SV Werder Bremen FC Augsburg (Getty Images/Bongarts/M. Rose)

وفي المقابلة الثانية التي أقيمت اليوم الأحد انتصر فريق فورتونا دوسلدورف على شتوتغارت بثلاثة أهداف لصفر. وحافظ فورتونا دوسلدورف على نتائجه الجيدة في المسابقة، بعدما حقق انتصاره الخامس في مبارياته السبع الأخيرة بالبطولة، إثر تغلبه على ضيفه شتوتغارت.

وارتفع رصيد دوسلدورف إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر، في حين توقف رصيد شتوتغارت الذي واصل ترنحه بتلقيه خسارته الخامسة في لقاءاته الستة الأخيرة، عند 15 نقطة في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).

وأحرز كينان كرامان الهدف الأول لدوسلدورف في الدقيقة 34، فيما أضاف زميلاه أوليفير فينك وبينيتو رامان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 49 و85. وتضاعفت معاناة شتوتغارت في المباراة، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه نيكولاس غونزاليس في الدقيقة الـ 90.

وحسب ترتيب الفرق في الدوري بعد هذه المرحلة الحادية والعشرين يحتل دورتموند المرتبة الأولى يليه بايرن ميونيخ ثم بوروسيا مونشنغلادباخ.

م.أ.م/ ع.م ( د ب أ )

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