الدوري الألماني شتوتغارت يبدأ العودة بهزيمة وبرلين يقسو على بريمن

دشن شتوتغارت عودته إلى دوري الأضواء بخسارة أمام ضيفه فرايبورغ 2-3، فيما قسا هرتا برلين على مضيفه فيردر بريمن عندما تغلب عليه 4-1 السبت (19 سبتمبر/ أيلول 2020) في الجولة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم.

فرايبورغ يفسد فرحة شتوتغارت

في المباراة الأولى، أفسد فرايبورغ ثامن الموسم الماضي عودة شتوتغارت إلى البوندسليغا المتوج بلقبها خمس مرات عندما تغلب عليه 3-2.

وضرب الضيوف بقوة وتقدموا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها نيلز بيترسن بضربة رأسية والمجري رولاند شالاي بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة والإيطالي فينتشنزو غريفو بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة.

وانتفض شتوتغارت في النصف الثاني من الشوط الثاني لكنه اكتفى بتسجيل هدفين فقط عبر النمسوي ساسا كالادييتش بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة والكونغولي الديموقراطي سيلاس فامانجيتوكا بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة.

هرتا برلين يقسو على بريمن

وفي المباراة الثانية السبت، استهل فيردر بريمن الذي نجا الموسم الماضي من الهبوط، موسمه الجديد بخسارة قاسية أمام ضيفه هرتا برلين 1-4.

وانتظر الضيوف الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لتسجيل هدفين عبر السلوفاكي بيتر بيكاريك بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من ماكسيميليان ميتلشتات والبلجيكي دودي لوكيباكيو بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة من التشيكي فلاديمير داريدا.

وعزز البرازيلي ماتيوس كونيا تقدم فريق العاصمة بالهدف الثالث بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من داريدا، قبل أن يسجل دافي سيلكه هدف الشرف لبريمن بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية للسويدي لودفيغ أوغوستينسون. وختم الكولومبي جون كوردوبا مهرجان الضيوف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة.

دافي سيلكه لاعب فيردر بريمين وقد بدا عليه الحزم بعد دخول الهدف الثالث في مرمى فريقه

هوفنهايم يعود من كولونيا بفوز ثمين

وعاد هوفنهايم سادس الموسم الماضي بفوز ثمين من أرض مضيفه كولونيا 3-2 بفضل هاتريك لمهاجمه الدولي الكرواتي أندري كراماريتش.

وبكر هوفنهايم بالتسجيل عبر كراماريتش وتحديدا في الدقيقة الثالثة بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة، لكن أصحاب الأرض نجحوا في إدراك التعادل بعد 19 دقيقة بواسطة السويدي سيباستيان أندرسون بضربة رأسية من زاوية صعبة إثر تمريرة عرضية ليان ثييلمان.

وأعاد كراماريتش التقدم للضيوف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء إثر عرقلة المهاجم النمسوي كريستوف باومغارتنر من قبل المدافع رافاييل تشيخوس.

ونجح كولونيا في إدراك التعادل قبل أربع دقائق من نهاية المباراة بواسطة دومينيك دريكسلر، لكن الكلمة الأخيرة كانت للنجم كراماريتش بتسجيله هدف الفوز للضيوف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.



أوغسبورغ يهزم أونيون برلين

وحذا أوغسبورغ حذو فرايبورغ وهرتا برلين وهوفنهايم وعاد بفوز ثمين خارج أرضه بتغلبه على مضيفه أونيون برلين 3-1.

مشجعو أونيون برلين وقد أصيبوا بالصدمة من نتيجة المباراة

وكان أوغسبورغ البادئ بالتسجيل عبر السويسري روبن فارغاس بضربة رأسية إثر تمريرة من رافاييل فرامبرغر، وأدرك صاحب الأرض التعادل بواسطة ماريوش بولتر بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة من كريستوفر لنتس. وضرب الضيوف بقوة في الدقائق الأخيرة وسجلوا هدفين عبر النمساوي ميشائيل غريغوريتش وأندريه هان.

أرمينيا بيليفيلد يسقط في فخ التعادل

وكاد أرمينيا بيليفيلد يدشن عودته إلى دوري الأضواء بفوز ثمين على مضيفه أينتراخت فرانكفورت، لكنه سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1.

سيبيو سوكولاعب أرمينيا بيليفيلد يحتفل بهدفه أمام إينتراخت فرانكفورت

وتقدم أرمينيا بيليفيلد عبر البينيني الأصل سيبيو سوكو بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من الفنزويلي سيرخيو كوردوفا (51)، وأدرك البرتغالي أندريه سيلفا التعادل بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من الهولندي باس دوست.

وكان بايرن ميونيخ قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز تاريخي على ضيفه شالكه 8-صفر أمس الجمعة في افتتاح الموسم الجديد من البوندسليغا. وتختتم هذه الجولة الأحد بلقائي لايبزيغ مع ماينز، وفولفسبورغ مع باير ليفركوزن.

ع.ح./ص.ش. (ا ف ب)