 الدوري الألماني شتوتغارت يبدأ العودة بهزيمة وبرلين يقسو على بريمن | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 19.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

الدوري الألماني شتوتغارت يبدأ العودة بهزيمة وبرلين يقسو على بريمن

تواصلت مباريات الجولة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم، حيث لحقت السبت هزيمة ثقيلة بفيردر بريمن أمام هرتا برلين، كما فسدت فرحة شتوتغارت بعودته للأضواء بهزيمة أمام فرايبورغ فيما عاد هوفنهايم من كولونيا بفوز ثمين.

ماثيوس كوناه يحتفل مع فريقه هرتا برلين بالهدف الثالث أمام فيردر بريمين

ماثيوس كوناه يحتفل مع فريقه هرتا برلين بالهدف الثالث أمام فيردر بريمين

دشن شتوتغارت عودته إلى دوري الأضواء بخسارة أمام ضيفه فرايبورغ 2-3، فيما قسا هرتا برلين على مضيفه فيردر بريمن عندما تغلب عليه 4-1 السبت (19 سبتمبر/ أيلول 2020) في الجولة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم.

مختارات

خسر فريق أس جي ريبدورف مولتسن الألماني للهواة بـ 37 هدفاً بعد أن ثبتت مخالطة فريق الخصم لمصاب بكورونا. ورغم نتائج الفحص السلبية تجنب لاعبو ريبدورف مولتسن اعتراض هجمات الخصم ومراوغته، احتجاجاً على عدم تأجيل المباراة.

يستهل نادي بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الألماني في الأعوام الثمانية الأخيرة أمام شالكه، في موسم يكشف عن وجوه شابة جديدة، فمن أفضل خمسة وجوه شابة في بوندسليغا؟ وما الآمال المنوطة بهم؟

فرايبورغ يفسد فرحة شتوتغارت

في المباراة الأولى، أفسد فرايبورغ ثامن الموسم الماضي عودة شتوتغارت إلى البوندسليغا المتوج بلقبها خمس مرات عندما تغلب عليه 3-2.

وضرب الضيوف بقوة وتقدموا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها نيلز بيترسن بضربة رأسية والمجري رولاند شالاي بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة والإيطالي فينتشنزو غريفو بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة.

وانتفض شتوتغارت في النصف الثاني من الشوط الثاني لكنه اكتفى بتسجيل هدفين فقط عبر النمسوي ساسا كالادييتش بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة والكونغولي الديموقراطي سيلاس فامانجيتوكا بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة.

هرتا برلين يقسو على بريمن

وفي المباراة الثانية السبت، استهل فيردر بريمن الذي نجا الموسم الماضي من الهبوط، موسمه الجديد بخسارة قاسية أمام ضيفه هرتا برلين 1-4.

وانتظر الضيوف الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لتسجيل هدفين عبر السلوفاكي بيتر بيكاريك بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من ماكسيميليان ميتلشتات والبلجيكي دودي لوكيباكيو بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة من التشيكي فلاديمير داريدا.

وعزز البرازيلي ماتيوس كونيا تقدم فريق العاصمة بالهدف الثالث بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من داريدا، قبل أن يسجل دافي سيلكه هدف الشرف لبريمن بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية للسويدي لودفيغ أوغوستينسون. وختم الكولومبي جون كوردوبا مهرجان الضيوف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة.

دافي سيلكه لاعب فيردر بريمين وقد بدا عليه الحزم بعد دخول الهدف الثالث في مرمى فريقه

دافي سيلكه لاعب فيردر بريمين وقد بدا عليه الحزم بعد دخول الهدف الثالث في مرمى فريقه

هوفنهايم يعود من كولونيا بفوز ثمين

وعاد هوفنهايم سادس الموسم الماضي بفوز ثمين من أرض مضيفه كولونيا 3-2 بفضل هاتريك لمهاجمه الدولي الكرواتي أندري كراماريتش.

وبكر هوفنهايم بالتسجيل عبر كراماريتش وتحديدا في الدقيقة الثالثة بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة، لكن أصحاب الأرض نجحوا في إدراك التعادل بعد 19 دقيقة بواسطة السويدي سيباستيان أندرسون بضربة رأسية من زاوية صعبة إثر تمريرة عرضية ليان ثييلمان.

وأعاد كراماريتش التقدم للضيوف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء إثر عرقلة المهاجم النمسوي كريستوف باومغارتنر من قبل المدافع رافاييل تشيخوس.

ونجح كولونيا في إدراك التعادل قبل أربع دقائق من نهاية المباراة بواسطة دومينيك دريكسلر، لكن الكلمة الأخيرة كانت للنجم كراماريتش بتسجيله هدف الفوز للضيوف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
 

أوغسبورغ يهزم أونيون برلين

وحذا أوغسبورغ حذو فرايبورغ وهرتا برلين وهوفنهايم وعاد بفوز ثمين خارج أرضه بتغلبه على مضيفه أونيون برلين 3-1.

مشجعو أونيون برلين وقد أصيبوا بالصدمة من نتيجة المباراة

مشجعو أونيون برلين وقد أصيبوا بالصدمة من نتيجة المباراة

وكان أوغسبورغ البادئ بالتسجيل عبر السويسري روبن فارغاس بضربة رأسية إثر تمريرة من رافاييل فرامبرغر، وأدرك صاحب الأرض التعادل بواسطة ماريوش بولتر بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة من كريستوفر لنتس. وضرب الضيوف بقوة في الدقائق الأخيرة وسجلوا هدفين عبر النمساوي ميشائيل غريغوريتش وأندريه هان.

أرمينيا بيليفيلد يسقط في فخ التعادل

وكاد أرمينيا بيليفيلد يدشن عودته إلى دوري الأضواء بفوز ثمين على مضيفه أينتراخت فرانكفورت، لكنه سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1.

سيبيو سوكولاعب أرمينيا بيليفيلد يحتفل بهدفه أمام إينتراخت فرانكفورت

سيبيو سوكولاعب أرمينيا بيليفيلد يحتفل بهدفه أمام إينتراخت فرانكفورت

وتقدم أرمينيا بيليفيلد عبر البينيني الأصل سيبيو سوكو بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من الفنزويلي سيرخيو كوردوفا (51)، وأدرك البرتغالي أندريه سيلفا التعادل بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من الهولندي باس دوست.

 وكان بايرن ميونيخ قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز تاريخي على ضيفه شالكه 8-صفر أمس الجمعة في افتتاح الموسم الجديد من البوندسليغا. وتختتم هذه الجولة الأحد بلقائي لايبزيغ مع ماينز، وفولفسبورغ مع باير ليفركوزن.

ع.ح./ص.ش. (ا ف ب)

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لروي ساني ـ 50 مليون يورو

    لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.

  • Bundesliga RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim (Getty Images/AFP/O. Andersen )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو

    " إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.

  • Europa League - Eintracht Frankfurt vs FC Chelsea | Luka Jovic (Getty Images/AFP/D. Roland)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو

    في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.

  • UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt vs Arsenal (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو

    ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو

    إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كايتا ـ 70 مليون يورو

    بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو

    بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو

    إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .

  • Deutschland Havertz reist aus DFB-Quartier ab (picture-alliance/dpa/M. Meissner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو

    رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة

    105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م


مواضيع ذات صلة

Bundesliga - Borussia Dortmund v Bayern München

ميونيخ يحسم "الكلاسيكو" ويقترب من لقبه الثامن على التوالي 26.05.2020

اقترب بايرن ميونخ خطوة كبيرة من التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم الثامن على التوالي، بعدما حقق انتصارا ثمينا أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.

Deutschland Bundesliga 1. FC Union Berlin - Fortuna Düsseldorf | Enttäuschung

ختام البوندسليغا.. هبوط دوسلدورف وبريمن إلى مباراة الملحق 27.06.2020

استمرت الإثارة في الجولة الأخيرة للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، رغم حسم اللقب لصالح بايرن ميونخ منذ الأسبوع الماضي. وشهدت الجولة هبوط دوسلدورف وهزيمة محرجة لدورتموند بالإضافة إلى معادلة رقم قياسي لبايرن ميونخ.

Fußball Bundelsiga | FC Bayern Muenchen v Fortuna Duesseldorf

بوندسليغاـ بايرن يسحق دوسلدورف ويقترب من لقبه الثامن تواليا 30.05.2020

اقترب بايرن ميونيخ خطوة أخرى من تمديد رقمه القياسي وحصد اللقب رقم 30 في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعدما كسر مهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نحسه وقاده للفوز بخماسية على ضيفه المتعثر فورتونا دوسلدورف.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

الدوري الألماني شتوتغارت يبدأ العودة بهزيمة وبرلين يقسو على بريمن

افتتاح البوندسليغا.. بايرن يقسو على شالكه بثمانية أهداف نظيفة

كرة القدم الأوروبية ـ مسرح جديد لصراعات أمراء الخليج

ليفربول يتوصل لاتفاق مع بايرن لضم الإسباني تياغو

وجوه شابة تشعل منافسات بوندسليغا في موسم 21/20

خوفاً من كورونا.. فريق كرة يلتزم بالتباعد ويخسر 37 - صفر