الدوري الألماني - دورتموند يهزم هوفنهايم ويقلّص الفارق مع بايرن

حقق بوروسيا دورتموند فوزاً مهماً بنتيجة 3-2 على مضيفه هوفنهايم اليوم السبت (22 يناير/ كانون الثاني 2022) وضيّق الهوّة مع المتصدّر بايرن ميونيخ إلى ثلاث نقاط، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبدأ دورتموند المباراة بقوة عندما منحه هالاند التقدم بعد ست دقائق من تمريرة دونيل مالن الذي صنع جميع الأهداف. وهذا هو الهدف 16 لهالاند في الدوري هذا الموسم، قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة 63.

وأدرك أندريه كراماريتش التعادل لهوفنهايم بتسديدة مباشرة رائعة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول. واستعاد دورتموند تقدمه عبر ماركو رويس في الدقيقة 58 بعد هجمة سريعة.

وزاد موقف هوفنهايم سوءا عندما وضع ديفيد راوم الكرة بالخطأ في مرماه وهو يحاول إبعاد تمريرة مالن ليتقدم دورتموند 3-1.

وأحيا هوفنهايم، المنافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، آماله إذ قلص جورجيونيو روتر الفارق بعد تمريرة من مؤنس دبور لكن دورتموند صمد ليحقق الفوز 3-2. وتراجع هوفنهايم إلى المركز السادس وله 31 نقطة.

ويأتي هذا الفوز لرجال المدرب ماركو روزه بعد الهزيمة المفاجئة في مسابقة الكأس الثلاثاء أمام سانت باولي من الدرجة الثانية.

وبالتالي، خطف ثلاث نقاط مهمة وضعته على بعد ثلاث نقاط (43 نقطة) في المركز الثاني خلف بايرن المتصدر الذي يحل ضيفاً الأحد على هيرتا برلين.

النجم الفرنسي موسى ديابي سجل ثلاثية لفريقه ليفركوزن ليمنحه الفوز على أوغسبورغ

وبهذا الفوز أيضاً، بقي دورتموند متقدماً بفارق ست نقاط عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث الذي رفع رصيده إلى 35 نقطة بفوز كبير 5-1 على ضيفه أوغسبورغ، بفضل ثلاثية الفرنسي موسى ديابي.

وقفز أونيون برلين إلى المركز الرابع بتغلبه 2-1 على مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ.

ص.ش/ خ.س (أ ف ب، رويترز)