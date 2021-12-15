الدوري الألماني - دورتموند يهزم هوفنهايم ويقلّص الفارق مع بايرن

حقق بوروسيا دورتموند فوزاً مهماً بنتيجة 3-2 على مضيفه هوفنهايم اليوم السبت (22 يناير/ كانون الثاني 2022) وضيّق الهوّة مع المتصدّر بايرن ميونيخ إلى ثلاث نقاط، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.
وبدأ دورتموند المباراة بقوة عندما منحه هالاند التقدم بعد ست دقائق من تمريرة دونيل مالن الذي صنع جميع الأهداف. وهذا هو الهدف 16 لهالاند في الدوري هذا الموسم، قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة 63.
وأدرك أندريه كراماريتش التعادل لهوفنهايم بتسديدة مباشرة رائعة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول. واستعاد دورتموند تقدمه عبر ماركو رويس في الدقيقة 58 بعد هجمة سريعة.
وزاد موقف هوفنهايم سوءا عندما وضع ديفيد راوم الكرة بالخطأ في مرماه وهو يحاول إبعاد تمريرة مالن ليتقدم دورتموند 3-1.
وأحيا هوفنهايم، المنافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، آماله إذ قلص جورجيونيو روتر الفارق بعد تمريرة من مؤنس دبور لكن دورتموند صمد ليحقق الفوز 3-2. وتراجع هوفنهايم إلى المركز السادس وله 31 نقطة.
ويأتي هذا الفوز لرجال المدرب ماركو روزه بعد الهزيمة المفاجئة في مسابقة الكأس الثلاثاء أمام سانت باولي من الدرجة الثانية.
وبالتالي، خطف ثلاث نقاط مهمة وضعته على بعد ثلاث نقاط (43 نقطة) في المركز الثاني خلف بايرن المتصدر الذي يحل ضيفاً الأحد على هيرتا برلين.
النجم الفرنسي موسى ديابي سجل ثلاثية لفريقه ليفركوزن ليمنحه الفوز على أوغسبورغ
وبهذا الفوز أيضاً، بقي دورتموند متقدماً بفارق ست نقاط عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث الذي رفع رصيده إلى 35 نقطة بفوز كبير 5-1 على ضيفه أوغسبورغ، بفضل ثلاثية الفرنسي موسى ديابي.
وقفز أونيون برلين إلى المركز الرابع بتغلبه 2-1 على مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ.
ص.ش/ خ.س (أ ف ب، رويترز)
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
سيرجي بارباريس - 330 مباراة
بين عامي 1996 و2008 لعب البوسني لأربعة فرق في الدوري الألماني. بعد فترات قضاها في روستوك ودورتموند، تحول بارباريس إلى هامبورغ إس في في عام 2000، حيث سرعان ما أصبح اللاعب المفضل لدى جماهير النادي. في عام 2001 حصل على لقب هداف الدوري برصيد 22 هدفاً. عندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ عام 2006، انتقل إلى باير ليفركوزن، وفيه أنهى مسيرته الاحترافية عام 2008.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
رافينيا - 332 مباراة
جذب البرازيلي رافينيا (على اليمين) انتباه الأندية الأوروبية خلال كأس العالم تحت 20 سنة في هولندا عام 2005، وانتقل إلى نادي شالكه في نفس العام. عندما قام المدرب فيليكس ماغات بالاستغناء عنه بعد خمس سنوات، ذهب الظهير إلى إيطاليا وعاد إلى الدوري الألماني بعد عام. مع نادي بايرن ميونيخ، توج ببطولة الدوري سبع مرات، وفاز بالكأس أربع مرات وبدوري أبطال أوروبا عام 2013.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
لوكاس بيتشيك - 332 مباراة
لسنوات كان هو المرشح المفضل في مركز الظهير الأيمن لبوروسيا دورتموند. لعب لوكاس بيتشيك في الدوري الألماني لكرة القدم من 2010 إلى 2021. كانت أول 68 مباراة للبولندي في الدوري الألماني بقميص هيرتا برلين، الذي هبط معه إلى الدرجة الثانية، قبل الانتقال إلى دورتموند. مع دورتموند، فاز بيتشيك ببطولة الدوري مرتين وبكأس الاتحاد الألماني لكرة القدم ثلاث مرات.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
زي روبرتو - 336 مباراة
في عام 1998، انتقل البرازيلي زي روبرتو، الذي لعب سابقاً مع ريال مدريد، إلى باير ليفركوزن من فلامينغو ريو دي جانيرو. في عام 2002، اتخذ الخطوة التالية نحو بايرن ميونيخ، وحقق معه عدداً من الألقاب. في عام 2009، وفي ذلك الوقت كان عمره 35 عاماً، حصل على عقد لمدة عامين مع هامبورغ. وفي عام 2011، غادر زي روبرتو ألمانيا، لكنه ظل لاعب كرة قدم محترفًا حتى نهاية مسيرته الرياضية في عمر 43 عاماً.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
فيداد إبيزيفيتش - 344 مباراة
خطى البوسني خطواته الأولى في الدوري الألماني عام 2006 بقميص ألمانيا آخن. وفي وقت لاحق، سعى المهاجم للبحث عن أهداف لهوفنهايم وشتوتغارت وهيرتا برلين. أحرز 127 هدفاً في الدوري الألماني. انتهت مشاركته الأخيرة في شالكه بشكل مزعج في نوفمبر 2020، بعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو، تم عقبه الاستغناء الفوري عنه وإنهاء عقده.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
دانييل كاليغيوري - 349 مباراة *
يمتلك دانييل كاليغيوري جوازي سفر إيطالي وألماني، لكنه ولد ونشأ في جنوب ألمانيا. في نادي فرايبورغ أصبح لاعباً محترفاً في الدوري الألماني عام 2007. بعد فترات قضاها في فولفسبورغ وشالكه، يلعب اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً حالياً في آوغسبورغ منذ عام 2020، وهو الفريق الرابع له في الدوري الألماني. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022)
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
ماكوتو هاسيبه - 351 مباراة *
لاعب خط الوسط الياباني هو أحد المحترفين القلائل النشيطين والذين، على الرغم من عدم وجودهم مع بايرن أو دورتموند، حصلوا على بطولة الدوري. ففي عام 2009 فاز باللقب في موسمه الثاني في البوندسليغا مع فولفسبورغ. في عام 2014، انتقل هاسيبه إلى نورنبرغ، وبعدها بعام إلى آينتراخت فرانكفورت، حيث فاز بالكأس في عام 2018 وكان حتى قائد الفريق لفترة من الوقت. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022).
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
ليفان كوبياتشفيلي- 351 مباراة
في نهاية تسعينيات القرن الماضي، شكل كوبياتشفيلي (إلى اليمين) وغيره من المحترفين الجورجيين مجموعة "فيليس" في فرايبورغ، والذين حققوا نجاحاً باهراً تحت قيادة المدرب فولكر فينك. لعب كوبياتشفيلي لاحقاً مع شالكه وهيرتا برلين. لكن مسيرته الرياضية الطويلة لم تخلُ من الفضائح، فهو لاعب البوندسليغا الذي فرضت عليه أطول عقوبة، وذلك في عام 2012، وهي الإيقاف لمدة سبعة أشهر ونصف الشهر بسبب ضربه الحكم.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
خليل ألتينتوب - 351 مباراة
ولد اللاعب التركي خليل ألتينتوب في غيلزنكيرشن غربي ألمانيا عام 1982 ويحمل أيضاً الجنسية الألمانية. بين عامي 2003 و2017 لعب مع كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وآوغسبورغ، وأحرز 67 هدفاً في الدوري الألماني. حميد ألتينتوب هو شقيق خليل ألتينتوب، التوأم الأكبر، وكان لاعب كرة قدم محترف حتى عام 2018.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
نالدو- 358 مباراة
البرازيلي رونالدو أباريسيدو رودريغيز، الملقب بنالدو، لعب أولاً لفيردر بريمن في عام 2005. ولعب المدافع فيما بعد مع فولفسبورغ وشالكه. أصبح البرازيلي أسطورة بين مشجعي شالكه عندما سجل هدف التعادل لفريقه في الوقت بدل الضائع، خلال مباراة الديربي ضد دورتموند في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. فاز نالدو بكأس الاتحاد الألماني مرة واحدة مع بريمن ومرة واحدة مع فولفسبورغ.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
روبرت ليفاندوفسكي - 369 مباراة *
جنباً إلى جنب مع الهداف التاريخي للبوندسليغا غيرد مولر، يعد البولندي ليفاندوفسكي، أحد أكثر الهدافين فاعلية في تاريخ الدوري. في عام 2010، انتقل ليفاندوفسكي من بوزنان إلى بوروسيا دورتموند، وبعد أربع سنوات انتقل إلى بايرن ميونيخ. أصبح ليفاندوفسكي جزءاً من البوندسليغا، ليس فقط بسبب أهدافه، بل لحصوله على لقب أفضل لاعب في العالم 2021 وللعام الثاني على التوالي. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022)
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
كلاوديو بيتزارو - 490 مباراة
بين عامي 1999 و2020، لعب اللاعب البيروفي مع فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وسجل 197 هدفاً في الدوري الألماني. فاز بيتزارو ببطولة الدوري ست مرات وكأس الاتحاد الألماني ست مرات، وحصل على الثنائية مع بايرن خمس مرات وحتى الثلاثية مرة واحدة. انتقل إلى فيردر بريمن خمس مرات وأنهى مسيرته هناك صيف 2020. الكاتب: أندرياس شتين-تسيمونس/ زمن البدري
الكاتب: زمن البدري