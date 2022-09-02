 الدوري الألماني: دورتموند يستغل هزيمة بايرن وينفرد مؤقتا بالصدارة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.09.2022

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رياضة

الدوري الألماني: دورتموند يستغل هزيمة بايرن وينفرد مؤقتا بالصدارة

تصدر بوروسيا دورتموند ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه شالكه، في مباراة شهدت إصابة بالغة لقائد الفريق ماركو رويس، فيما خسر الفريق البافاري، حامل اللقب، على يد مضيفه أوغسبورغ.

ماركو رويس قائد دورتموند يحاول المرور بين ثلاثة لاعبين من فريق شالكه في مباراة الفريقين بالدوري الألماني (17/9/2022)

فريق دورتموند يفوز على ضيفه شالكه ويخسر خدمات قائده ماركو رويس لفترة طويلة، على ما يبدو.

انفرد بوروسيا دورتموند مؤقتا بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفضل الفوز على ضيفه شالكه 1/ صفر وخسارة بايرن ميونيخ، حامل اللقب، على يد مضيفه أوغسبورغ صفر/ 1 السبت (17 سبتمبر/ أيلول 2022) بالمرحلة السابعة من البطولة.

مختارات

 ورفع دورتموند رصيده إلى 15 نقطة من سبع مباريات ليتقدم إلى الصدارة متفوقا بفارق نقطة واحدة على يونيون برلين الوصيف والذي يواجه فولفسبورغ غدا الأحد، ونقطتين على فرايبورغ صاحب المركز الثالث، والذي يلتقي مع مضيفه هوفنهايم غدا أيضا كما يتفوق دورتموند بفارق ثلاث نقاط على بايرن صاحب المركز الرابع.

و سجل المهاجم الشاب يوسوفا موكوكو (17 عاما) هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 79، على ملعب سيغنال إيدونا بارك. وسجل دورتموند فوزه الخامس هذا الموسم مقابل هزيمتين. واستعاد دورتموند اتزانه بعد خسارتين متتاليتين، إذ سقط على ملعب لايبزغ صفر/ 3 في مباراته السابقة بالبوندسليغا قبل أن يخسر أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي1 / 2 في دوري أبطال أوروبا.

توقعات بغياب ماركو رويس لفترة طويلة 

من المتوقع أن يغيب ماركو رويس قائد فريق دورتموند لفترة طويلة، وذلك بعد إصابته في قدمه اليمنى في كرة مشتركة خلال مباراة فريقه أمام شالكه السبت. وضرب الألماني الدولي (33 عاما) بيديه على وجهه بسبب شدة الألم وبعد محاولة لعلاجه استمرت لمدة طويلة تم إخراجه على نقالة من الملعب.

بهذا بات من المحتمل أن يغيب رويس عن المشاركة مع المنتخب الألماني في مباراتي دوري الأمم الأوروبية أمام كل من المجر وأمام إنجلترا في 23 و26 سبتمبر/ أيلول الجاري على الترتيب.

يشار إلى أن قائد فريق دورتموند عانى كثيرا في الفترة الماضية من إصابات خطيرة حرمته من الكثير من المشاركات حتى مع المنتخب الألماني أيضا. وكان رويس تخلف لأسباب بدنية عن المشاركة مع المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم عام 2014 وبطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016 وكذلك بطولة يورو 2020 التي أقيمت في عام 2021.

تم إخراج ماركو رويس على نقالة من الملعب.

تم إخراج ماركو رويس على نقالة من الملعب.

بايرن منتصر أوروبيا ومتعثر محليا

وعلى ملعب إمبولس أرينا أحرز ميرغيم بيريشا هدف الفوز لأوغسبورغ في الدقيقة 59. ورفع أوغسبورغ رصيده إلى تسع نقاط ليتقدم للمركز الحادي عشر. وتعثر بايرن للمرة الثانية على التوالي بالبوندسليغا بعد تعادله مع ضيفه شتوتغارت بهدفين لمثلهما في مباراته السابقة، لكن مهمته في دوري أبطال أوروبا تسير على أفضل حال حيث حقق انتصارين متتاليين على إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد قبل أن يفوز بنفس النتيجة على ضيفه برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء الماضي.

تعثر بايرن للمرة الثانية على التوالي بالبوندسليغا بعد خسارته أمام أوغسبورغ

تعثر بايرن للمرة الثانية على التوالي بالبوندسليغا بعد خسارته أمام أوغسبورغ

فرانكفورت يهزم شتوتغارت

وعلى ملعب مرسيدس بنز أرينا فاز فرانكفورت على مضيفه شتوتغارت بثلاثة أهداف لهدف. وانتهى الشوط الأول بتقدم فرانكفورت بهدف سجله سيباستيان روده في الدقيقة السادسة. وفي الشوط الثاني أضاف دايتشي كامادا الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 55 ثم رد تياغو توماس بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 79 لكن كريستيان جاكيتش أكد فوز فرانكفورت بهدف ثالث سجله قبل دقيقتين من النهاية. الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 11 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فولفسبورغ عند خمس نقاط في المركز قبل الأخير.

وعلى ملعب باي أرينا فرض فيردر بريمن التعادل بهدف لمثله على مضيفه ليفركوزن. وتقدم كريم ديميرباي بهدف لليفركوزن في الدقيقة 57 لكن ميلوس فيلكوفيتش أدرك التعادل لبريمن قبل ثمان دقائق من النهاية. ورفع بريمن رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر مقابل خمس نقاط لليفركوزن في المركز الخامس عشر.

ز.أ.ب/ص.ش (د ب أ)

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