الدوري الألماني: دورتموند يستغل هزيمة بايرن وينفرد مؤقتا بالصدارة

انفرد بوروسيا دورتموند مؤقتا بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفضل الفوز على ضيفه شالكه 1/ صفر وخسارة بايرن ميونيخ، حامل اللقب، على يد مضيفه أوغسبورغ صفر/ 1 السبت (17 سبتمبر/ أيلول 2022) بالمرحلة السابعة من البطولة.
ورفع دورتموند رصيده إلى 15 نقطة من سبع مباريات ليتقدم إلى الصدارة متفوقا بفارق نقطة واحدة على يونيون برلين الوصيف والذي يواجه فولفسبورغ غدا الأحد، ونقطتين على فرايبورغ صاحب المركز الثالث، والذي يلتقي مع مضيفه هوفنهايم غدا أيضا كما يتفوق دورتموند بفارق ثلاث نقاط على بايرن صاحب المركز الرابع.
و سجل المهاجم الشاب يوسوفا موكوكو (17 عاما) هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 79، على ملعب سيغنال إيدونا بارك. وسجل دورتموند فوزه الخامس هذا الموسم مقابل هزيمتين. واستعاد دورتموند اتزانه بعد خسارتين متتاليتين، إذ سقط على ملعب لايبزغ صفر/ 3 في مباراته السابقة بالبوندسليغا قبل أن يخسر أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي1 / 2 في دوري أبطال أوروبا.
توقعات بغياب ماركو رويس لفترة طويلة
من المتوقع أن يغيب ماركو رويس قائد فريق دورتموند لفترة طويلة، وذلك بعد إصابته في قدمه اليمنى في كرة مشتركة خلال مباراة فريقه أمام شالكه السبت. وضرب الألماني الدولي (33 عاما) بيديه على وجهه بسبب شدة الألم وبعد محاولة لعلاجه استمرت لمدة طويلة تم إخراجه على نقالة من الملعب.
بهذا بات من المحتمل أن يغيب رويس عن المشاركة مع المنتخب الألماني في مباراتي دوري الأمم الأوروبية أمام كل من المجر وأمام إنجلترا في 23 و26 سبتمبر/ أيلول الجاري على الترتيب.
يشار إلى أن قائد فريق دورتموند عانى كثيرا في الفترة الماضية من إصابات خطيرة حرمته من الكثير من المشاركات حتى مع المنتخب الألماني أيضا. وكان رويس تخلف لأسباب بدنية عن المشاركة مع المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم عام 2014 وبطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016 وكذلك بطولة يورو 2020 التي أقيمت في عام 2021.
تم إخراج ماركو رويس على نقالة من الملعب.
بايرن منتصر أوروبيا ومتعثر محليا
وعلى ملعب إمبولس أرينا أحرز ميرغيم بيريشا هدف الفوز لأوغسبورغ في الدقيقة 59. ورفع أوغسبورغ رصيده إلى تسع نقاط ليتقدم للمركز الحادي عشر. وتعثر بايرن للمرة الثانية على التوالي بالبوندسليغا بعد تعادله مع ضيفه شتوتغارت بهدفين لمثلهما في مباراته السابقة، لكن مهمته في دوري أبطال أوروبا تسير على أفضل حال حيث حقق انتصارين متتاليين على إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد قبل أن يفوز بنفس النتيجة على ضيفه برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء الماضي.
تعثر بايرن للمرة الثانية على التوالي بالبوندسليغا بعد خسارته أمام أوغسبورغ
فرانكفورت يهزم شتوتغارت
وعلى ملعب مرسيدس بنز أرينا فاز فرانكفورت على مضيفه شتوتغارت بثلاثة أهداف لهدف. وانتهى الشوط الأول بتقدم فرانكفورت بهدف سجله سيباستيان روده في الدقيقة السادسة. وفي الشوط الثاني أضاف دايتشي كامادا الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 55 ثم رد تياغو توماس بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 79 لكن كريستيان جاكيتش أكد فوز فرانكفورت بهدف ثالث سجله قبل دقيقتين من النهاية. الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 11 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فولفسبورغ عند خمس نقاط في المركز قبل الأخير.
وعلى ملعب باي أرينا فرض فيردر بريمن التعادل بهدف لمثله على مضيفه ليفركوزن. وتقدم كريم ديميرباي بهدف لليفركوزن في الدقيقة 57 لكن ميلوس فيلكوفيتش أدرك التعادل لبريمن قبل ثمان دقائق من النهاية. ورفع بريمن رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر مقابل خمس نقاط لليفركوزن في المركز الخامس عشر.
ز.أ.ب/ص.ش (د ب أ)
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
الفتى الذهبي إلى مانشستر سيتي
من أكبر الصفقات الناجحة في الدوري الإنجليزي، انتقل اللاعب النرويجي الشاب ( 22 عاما) آرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي بقيمة 60 مليون يورو، وتأقلم سريعا مسجلا 10 أهداف في ستة مباريات. يعد مرشحا فوق العادة للظفر بلقب هداف الدوري الإنجليزي وقد ينافس بقوة على أفضل لاعب في العالم إن حقق فريقه لقبي الدوري المحلي ودوري الأبطال.
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
القناص البولندي إلى برشلونة
إحدى الصفقات التي أثارت جدلا واسعا بسبب تمسك ناديه الأول به قبل أن يذعن لرغبة نجمه الأول وهدافه التاريخي بالرحيل. انتقل روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم عام 2020، من بايرن ميونيخ إلى برشلونة مقابل 50 مليون يورو. وبدأ بالتأقلم سريعا مع الفريق الكتالوني، ويعول عليه الفريق للعودة إلى تحقيق الألقاب.
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
إخفاق مع تشيلسي مرتين
تألق روميلو لوكاكو كثيرا مع الإنتر في موسمين ناجحين للغاية كانا سببا في انتقاله بمبلغ قياسي هو 97 مليون يورو إلى تشيلسي، لكنه عاد هذا الصيف إلى الإنتر في نطاق الإعارة، بعد موسم سيء قضاه مع الفريق اللندني، ما يجعله أحد اللاعبين القلائل الذين لعبوا مع فريقين مختلفين على فترات متباعدة (سبق له أن لعب لتشلسي موسم 2011/2012).
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
لا حل إلا العودة ليوفنتوس
بعد مواسم متواضعة مع مانشستر يونايتد، عاد صاحب الرقم القياسي عام 2016 في قيمة الانتقال، بول بوغبا، إلى فريقه السابق، يوفنتوس، في صفقة انتقال حر. سبق للاعب الوسط الفرنسي أن تألق مع النادي الإيطالي، وقد يساهم هذا العام في عودة الفريق إلى التتويج بعد موسم صفري.
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
هداف الدوري البرتغالي في ليفربول
انتقل اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز (يمين الصورة) من فريق بنفيكا إلى ليفربول مقابل 75 مليون أورو وإضافات أخرى تصل إلى 25 مليون، ما يجعلها أكبر صفقة للفريق الأحمر هذا الموسم. تألق نونيز في الدوري البرتغالي وحل في صدارة الهدافين في آخر موسم بـ26 هدفا. وجاء إلى ليفربول لتعويض ساديو ماني الذي غادر إلى بايرن ميونيخ.
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
صخرة الريال الجديدة
في صفقة لم تكلف النادي الملكي شيئا، انتقل المدافع الألماني أنطونيو روديغر من تشيلسي إلى ريال مدريد. تألق روديغر بشكل كبير مع تشيلسي ولعب دورا كبيرا في تحقيق النادي لدوري الأبطال عام 2021. لم يتعاقد الريال إلا مع لاعب ثان هو أوريليان تشواميني بينما رحل عنه تسعة لاعبين.
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
النجم السنغالي إلى بايرن ميونيخ
تجد جماهير بايرن ميونيخ في ساديو ماني عزاء رحيل ليفاندوفسكي، فاللاعب السنغالي ساديو ماني تألق كثيرا في مواسمه الست مع ليفربول، وسجل في آخر موسم 23 هدفا. انتقل النجم السنغالي بقيمة 32 مليون يورو، ويعد إلى جانب ماتياس دي ليخت أبرز تعاقدات النادي البافاري هذا الموسم.
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
نجم وسط الريال إلى مانشستر يونايتيد
في صفقة مفاجئة، انتقل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، بصفقة بلغت 70 مليون يورو، ما يجعلها أكبر صفقة يبرمها النادي الإنجليزي على الإطلاق مع لاعب تجاوز 30 عاما. يرغب مانشستر بإعادة بناء الفريق مع المدرب تين هاغ، ويعد خط الوسط الذي تألق فيه كاسيميرو، من أكبر مشاكل الفريق التي تحتاج الإصلاح.
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
صفقة اللحظة الأخيرة لتعويض لوكاكو
انضم الغابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانغ إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية قادما من برشلونة الإسباني، في ظل رغبة المدرب توماس توخيل لتعويض رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي. وانتقل اوباميانغ إلى تشيلسي وهو يعاني من كسر في الفك مما أثار الشكوك حول قدرته على المشاركة سريعا مع الفريق.