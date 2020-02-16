الدوري الألماني: تعثر لايبزيغ يبعده ثلاث نقاط عن بايرن

إثر تعادله اليوم الأحد ( الأول من مارس/آذار 2020) بهدف لهدف مع فريق باير ليفركوزن بهدف مقابل هدف، بقي فريق لايبزيغ في المركز الثاني بترتيب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" برصيد 49 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف بايرن ميونيخ (المتصدر)، حامل لقب البطولة في المواسم السبعة الأخيرة، فيما ارتفع رصيد باير ليفركوزن إلى 44 نقطة في المركز الخامس.

وجاء هدفا المباراة في غضون ثلاث دقائق، حيث تقدم ليون بايلي لمصلحة ليفركوزن في الدقيقة 29، لكن لايبتسيغ تعادل سريعا عبر لاعبه باتريك ستشيك في الدقيقة 32. وحاول كلا الفريقين خطف النقاط الثلاث خلال الوقت المتبقي من المباراة، ولكن دون جدوى، ليكتفيا بالحصول على نقطة التعادل.

كما أهدر أونيون برلين فرصة محققة لتعزيز تواجده في المنطقة الدافئة ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما فرط في تقدمه 2 / صفر على ضيفه فولفسبورغ، ليسقط في فخ التعادل 2 / 2 اليوم في المرحلة الرابعة والعشرين للمسابقة. ورفع أونيون برلين رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، كما ارتفع رصيد فولفسبورغ إلى 35 نقطة في المركز السابع.

وبادر أونيون برلين بالتسجيل عبر لاعبه سيباستيان أندرسون في الدقيقة 41، قبل أن يضيف زميله مارفين فرايدريتش الهدف الثاني في الدقيقة 56. وقلص فولفسبورغ الفارق، بعدما أحرز لاعبه يانيك غيرهاردت الهدف الأول في الدقيقة 60، فيما تكفل فوتر فيغورست بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81.

توقفت مباراة أونيون برلين مع فولفسبورغ بسبب رفع لافتات ضد ديمتار هوب الممول الأساسي لفريق هوفنهايم.

يذكر أن اللعب توقف قبل نهاية الشوط الأول من المباراة بعد أن قامت الجماهير برفع لافتات هجومية ضد ديتمار هوب، الممول الأول لفريق هوفنهايم، وتوجه لاعبو يونيون برلين للتحدث مع جماهيرهم، ثم خرج لاعبو الفريقين من الملعب.

ويرى العديد من مشجعي الدوري الألماني أن أنديتهم لديها تقاليد معينة واتهمت هوب، قطب برمجيات شركة "ساب"، بأنه قضى على تقاليد نادي هوفنهايم تماما مثل شركة مشروبات الطاقة "ريد بول" التي هيمنت على تقاليد نادي لايبزيغ.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ، أ ف ب )