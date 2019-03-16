الدوري الألماني: بروفة أخيرة لبايرن ودورتموند قبل قمة حسم الصراع

يواصل فريق بايرن ميونيخ وفريق بروسيا دورتموند اليوم السبت (30 مارس/ آذار 2019) مساعي كل واحد منهما لحسم صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بونسدليغا) في الجولة 27 من البطولة، التي انطلقت مبارياتها أمس الجمعة.

وسيلتقي الأسبوع القادم بايرن بدورتموند في المرحلة 28 من الدوري الألماني، في مباراة حاسمة ستقرب القائز فيها خطوة إلى لقب البطولة.

ويستضيف بوروسيا دورتموند فريق فولفسبورغ عصر اليوم السبت بتوقيت ألمانيا، بينما يحل بايرن في نفس التوقيت ضيفا على فرايبورغ. ويتصدر بايرن ميونيخ البوندسليغا برصيد 60 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن دورتموند.

كما تقام اليوم السبت مواجهات أخرى، حيث يستضيف بريمن صاحب المركز التاسع فريق ماينز صاحب المركز 13. ويحل مونشنغلادباخ صاحب المركز الرابع ضيفا على جاره فورتونا دوسلدورف، صاحب المركز 12. ويواجه نورمبرغ ضيفه وجاره أوغسبورغ، وفي المساء يلتقي لايبزيغ صاحب المركز الثالث ضيفه هيرتا برلين صاحب المركز العاشر.

وتختتم مباريات الجولة 27 من البوندسليغا غدا الأحد حيث يواجه هانوفر ضيفه شالكه ويواجه فرانكفورت ضيفه شتوتغارت.وكانت المباراة الافتتاحية لهذه الجولة مساء أمس الجمعة قد شهدت مفاجأة مدوية بخسارة بايرليفكوزن الثقيلة أمام هوفنهايم بنتيجة 1-4.

ص.ش/ع.خ