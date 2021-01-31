الدوري الألماني- بايرن يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام فرانكفورت

كبوة جديدة تعرّض لها بايرن ميونيخ في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، فقد خسر حامل اللقب اليوم السبت (20 فبراير/ شباط) أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1 / 2 في الجولة الثانية والعشرين من المسابقة.

وتجمد رصيد بايرن ميونيخ في الصدارة عند 49 نقطة بفارق خمس نقاط أمام لايبزيغ صاحب المركز الثاني، الذي يمكنه تقليص الفارق عبر مباراته في الجولة نفسها المقررة أمام هيرتا برلين غدا الأحد. بينما رفع أينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف فولفسبورغ.

وجاءت هزيمة بايرن ميونخ في مباراة اليوم، بعد أن سقط في فخ التعادل أمام أرمينيا بيليفيد 3 / 3 يوم الاثنين الماضي في الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

وأنهى أينتراخت فرانكفورت الشوط الأول للمباراة متقدما بهدفين سجلهما دايتشي كامادا وأمين يونس في الدقيقتين 12 و31، ثم رد بايرن ميونيخ بهدف وحيد في الشوط الثاني سجله النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 53.

وفي الجولة نفسها، أقيمت مباريات أخرى بالتوازي مع مباراة بايرن وفرانكفورت. وتغلب شتوتغارت على مضيفه كولونيا بهدف وحيد سجله ساسا كالادزيتش في الدقيقة 49، ليرفع شتوتغارت رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر ويتجمد رصيد كولونيا عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

من مباراة شتوتغارت ومضيفه كولونيا

وكذلك تغلب يونيون برلين على مضيفه فرايبورغ بهدف وحيد أحرزه غريسشا بورميل في الدقيقة 64، ليرتفع رصيد يونيون برلين إلى 33 نقطة ويقفز إلى المركز السابع ويتجمد رصيد فرايبورغ عند 31 نقطة في المركز التاسع.

وحقق ماينز انتصارا صعبا أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ وتغلب عليه 2 / 1، حيث كادت المباراة أن تنتهي بالتعادل 1 / 1، لكن كيفن شتوغر خطف هدف الفوز لماينز في الدقيقة 86. وارتفع رصيد ماينز إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير بينما تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 33 نقطة في المركز الثامن.

ص.ش/إ.ع (د ب أ)