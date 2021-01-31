 الدوري الألماني- بايرن يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام فرانكفورت | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.02.2021

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رياضة

الدوري الألماني- بايرن يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام فرانكفورت

واصل بايرن ميونيخ إهداره للنقاط في الدوري الألماني، فبعدما تعادل في الجولة الماضية أمام بيلفيلد، خسر اليوم أمام أينتراخت فرانكفورت بالجولة 21، بينما تغلبت فرق شتوتغارت ويونيون برلين وماينز على منافسيها.

Fußball: Bundesliga 2021 I Eintracht Frankfurt - Bayern München

كبوة جديدة تعرّض لها بايرن ميونيخ في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، فقد خسر حامل اللقب اليوم السبت (20 فبراير/ شباط) أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1 / 2 في الجولة الثانية والعشرين من المسابقة.

مختارات

توج بايرن ميونخ الالماني، بطل أوروبا، بلقب النسخة السابعة عشرة لكأس العالم للأندية لكرة القدم، بتغلبه على تيغريس أونال المكسيكي في المباراة النهائية للبطولة المقامة في قطر. وبذلك حقق العملاق البافاري السداسية التاريخية.

بعد تتويجه بالسداسية التاريخية وفوزه بكأس العالم للأندية، عاد بايرن ميونيخ للمنافسة بالدوري الألماني لكرة القدم لكن فريق بيلفيلد، الصاعد حديثا لدوري الأضواء، كان له بالمرصاد وأجبره على التعادل على أرضه في مباراة مثيرة.

وتجمد رصيد بايرن ميونيخ في الصدارة عند 49 نقطة بفارق خمس نقاط أمام لايبزيغ صاحب المركز الثاني، الذي يمكنه تقليص الفارق عبر مباراته في الجولة نفسها المقررة أمام هيرتا برلين غدا الأحد. بينما رفع أينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف فولفسبورغ.

وجاءت هزيمة بايرن ميونخ في مباراة اليوم، بعد أن سقط في فخ التعادل أمام أرمينيا بيليفيد 3 / 3 يوم الاثنين الماضي في الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

وأنهى أينتراخت فرانكفورت الشوط الأول للمباراة متقدما بهدفين سجلهما دايتشي كامادا وأمين يونس في الدقيقتين 12 و31، ثم رد بايرن ميونيخ بهدف وحيد في الشوط الثاني سجله النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 53.

وفي الجولة نفسها، أقيمت مباريات أخرى بالتوازي مع مباراة بايرن وفرانكفورت. وتغلب شتوتغارت على مضيفه كولونيا بهدف وحيد سجله ساسا كالادزيتش في الدقيقة 49، ليرفع شتوتغارت رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر ويتجمد رصيد كولونيا عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

من مباراة شتوتغارت ومضيفه كولونيا

من مباراة شتوتغارت ومضيفه كولونيا

وكذلك تغلب يونيون برلين على مضيفه فرايبورغ بهدف وحيد أحرزه غريسشا بورميل في الدقيقة 64، ليرتفع رصيد يونيون برلين إلى 33 نقطة ويقفز إلى المركز السابع ويتجمد رصيد فرايبورغ عند 31 نقطة في المركز التاسع.

وحقق ماينز انتصارا صعبا أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ وتغلب عليه 2 / 1، حيث كادت المباراة أن تنتهي بالتعادل 1 / 1، لكن كيفن شتوغر خطف هدف الفوز لماينز في الدقيقة 86. وارتفع رصيد ماينز إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير بينما تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 33 نقطة في المركز الثامن.

ص.ش/إ.ع (د ب أ)

  • Deutschland Havertz reist aus DFB-Quartier ab (picture-alliance/dpa/M. Meissner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو

    رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لروي ساني ـ 50 مليون يورو

    لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.

  • Bundesliga RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim (Getty Images/AFP/O. Andersen )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو

    " إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.

  • Europa League - Eintracht Frankfurt vs FC Chelsea | Luka Jovic (Getty Images/AFP/D. Roland)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو

    في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.

  • UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt vs Arsenal (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو

    ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو

    إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كايتا ـ 70 مليون يورو

    بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو

    بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو

    إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة

    105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م


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