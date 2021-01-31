الدوري الألماني- بايرن يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام فرانكفورت

كبوة جديدة تعرّض لها بايرن ميونيخ في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، فقد خسر حامل اللقب اليوم السبت (20 فبراير/ شباط) أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1 / 2 في الجولة الثانية والعشرين من المسابقة.
وتجمد رصيد بايرن ميونيخ في الصدارة عند 49 نقطة بفارق خمس نقاط أمام لايبزيغ صاحب المركز الثاني، الذي يمكنه تقليص الفارق عبر مباراته في الجولة نفسها المقررة أمام هيرتا برلين غدا الأحد. بينما رفع أينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف فولفسبورغ.
وجاءت هزيمة بايرن ميونخ في مباراة اليوم، بعد أن سقط في فخ التعادل أمام أرمينيا بيليفيد 3 / 3 يوم الاثنين الماضي في الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.
وأنهى أينتراخت فرانكفورت الشوط الأول للمباراة متقدما بهدفين سجلهما دايتشي كامادا وأمين يونس في الدقيقتين 12 و31، ثم رد بايرن ميونيخ بهدف وحيد في الشوط الثاني سجله النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 53.
وفي الجولة نفسها، أقيمت مباريات أخرى بالتوازي مع مباراة بايرن وفرانكفورت. وتغلب شتوتغارت على مضيفه كولونيا بهدف وحيد سجله ساسا كالادزيتش في الدقيقة 49، ليرفع شتوتغارت رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر ويتجمد رصيد كولونيا عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.
من مباراة شتوتغارت ومضيفه كولونيا
وكذلك تغلب يونيون برلين على مضيفه فرايبورغ بهدف وحيد أحرزه غريسشا بورميل في الدقيقة 64، ليرتفع رصيد يونيون برلين إلى 33 نقطة ويقفز إلى المركز السابع ويتجمد رصيد فرايبورغ عند 31 نقطة في المركز التاسع.
وحقق ماينز انتصارا صعبا أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ وتغلب عليه 2 / 1، حيث كادت المباراة أن تنتهي بالتعادل 1 / 1، لكن كيفن شتوغر خطف هدف الفوز لماينز في الدقيقة 86. وارتفع رصيد ماينز إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير بينما تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 33 نقطة في المركز الثامن.
ص.ش/إ.ع (د ب أ)
-
بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو
رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.
-
بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
لروي ساني ـ 50 مليون يورو
لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.
-
بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو
" إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.
-
بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو
في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.
-
بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو
ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.
-
بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو
إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.
-
بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
نابي كايتا ـ 70 مليون يورو
بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.
-
بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو
بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.
-
بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو
إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .
-
بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة
105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م