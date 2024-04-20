بايرن يكتسح يونيون برلين ودارمشتات يعمق جراح كولن

خسر كولن مجدداً ليتعقد موقفه بالمركز قبل الأخير بالبوندسليغا، بينما حقق بايرن ميونيخ فوزا باكتساح على يونيون برلين، معززا مكانه في المركز الثاني انتظارا لمواجهة شتوتغارت مع فيردربريمن. ويواجه دورتموند البطل ليفركوزن.

اكتسح بايرن ميونيخ مضيفه يونيون برلين بنتيجة 5/1 مساء اليوم السبت (20 أبريل/ نيسان 2024) في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النادي البافاري بهدفين حملا توقيع ليون غوريتسكا في الدقيقة 29 وهاري كين في الدقيقة 45 ليعزز قائد المنتخب الإنجليزي موقعه في صدارة قائمة الهدافين برصيد 33 هدفا. وفي الشوط الثاني سجل النجم المخضرم توماس مولر الهدفين الثالث والخامس لبايرن في الدقيقتين 53 و66 وتكفل ماتيس تيل بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 62.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة رد يورب فيرتيسين بالهدف الوحيد ليونيون برلين، الذي توقف رصيده عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن شتوتغارت صاحب المركز الثالث والذي يواجه مضيفه فيردر بريمن غدا الأحد.

لايبزيغ يفوز على هادينهايم

وفي بقية مباريات اليوم السبت من المرحلة الـ30 من البطولة، حقق لايبزيغ صاحب المركز الرابع فوزاً مهماً على مضيفه هايدنهايم بنتيجة 2/1، موسّعاً الفارق مؤقتاً مع ملاحقه بوروسيا دورتموند، الذي يواجه مهمة صعبة أمام باير ليفركوزن البطل الأحد.

ويدين لايبزيغ بفوزه المتأخّر إلى البلجيكي لويس أوبيندا الذي سجّل الهدف الثاني في الدقيقة 85، بعد الأوّل من السلوفيني بنجامين شيشكو (42)، فيما سجّل النمساوي نيكولا دوفيدان (69) هدف هايدنهايم الوحيد.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 59 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن دورتموند الخامس، فيما تجمّد رصيد هايدنهايم عند 34 في المركز العاشر.

صورة من: Roger Petzsche/Picture Point LE/IMAGO

هوفنهايم يعود للانتصارات

وعاد هوفنهايم إلى سكة الانتصارات بفوزه المثير على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 4/3، محققاً انتصاره الحادي عشر هذا الموسم. وسجّل الهولندي فاوت فيخهورست (36) وغريتشا بروميل (58) والتركي أوزان كاباك (66) وأنتون شتاش (90+1) أهداف هوفنهايم، وروبن هاك "هاتريك" (39 و78 و89) لمونشنغلادباخ.

وكان هوفنهايم خسر أمام ماينز 1-4 في المرحلة الماضية. وصعد الفائز إلى المركز الثامن بـ39 نقطة، فيما تجمّد رصيد مونشنغلادباخ عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتاً بعد تلقّيه الخسارة الثانية توالياً.

دارمشتات وفوز "معنوي" على كولن

بدوره، حقق دارمشتات فوزه الأوّل منذ 22 مباراة (تحديداً منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023) على كولن بهدفين نظيفين. ويدين دارمشتات بفوزه إلى مدافعه النمساوي كريستوف كلارير الذي سجّل هدفه الثاني في البطولة هذا الموسم (57) والسويدي أوسكار فيلهيلمسون الذي أكّد الانتصار (90+1).

وعلى الرغم من فوزه، تبقى آمال دارمشتات ضئيلة في البقاء بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة في ذيل الترتيب، بفارق 10 نقاط عن بوخوم الخامس عشر الآمن والذي خسر أمام مضيفه فولفسبورغ بهدفٍ دون رد سجّله الدنماركي جوناس ويند (43).

وعزّز فولفسبورغ حظوظه بالبقاء بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

صورة من: Richter/Beautiful Sports/IMAGO

وافتتحت المرحلة الثلاثين أمس الجمعة عندما قلب فرانكفورت تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 3/1 على أوغسبورغ. ويحتل فرانكفورت المركز السادس برصيد 45 نقطة، بفارق ست نقاط أمام أوغسبورغ سابع الترتيب.

وتختتم هذه الجولة غداً الأحد بثلاث مواجهات أولها فيردر بريمن مع شتوتغارت، ثم دورتموند مع ليفركوزن وأخيرا فرايبورغ مع ماينز.

يذكر أن بايرليفركوزن حصد لقب البوندلسيغا للمرة الأولى في تاريخه الأسبوع الماضي، أي قبل خمس مراحل من نهاية البطولة. ولم يخسر ليفركوزن أي مباراة في الدوري هذا الموسم (25 فوزاً و4 تعادلات)، كما وصل إلى 44 مباراة متتالية من دون هزيمة في جميع المسابقات.

وتتجه أندية الـ"بوندسليغا" نحو الحصول على مقعدٍ خامسٍ في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل في ظل النتائج الإيجابية التي تُحققها في المنافسة مع أندية إنكلترا التي لم يبقَ منها في المسابقات الأوروبية سوى أستون فيلا ضمن مسابقة كونفرنس ليغ.

ص.ش/ع.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)