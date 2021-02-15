الدوري الألماني: بايرن يفلت من الهزيمة أمام بيليفيلد

أفلت بايرن ميونخ من الهزيمة أمام ضيفه أرمينيا بيليفيلد وتعادل معه 3 / 3، اليوم الاثنين (15 فبراير/شباط 2021)، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). وتقدم بيليفيلد في الدقيقة التاسعة عن طريق ميشيل فلاب، قبل أن يضيف زميله بيبير الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وبدأ بايرن، الذي انتصر في ثمان من آخر تسع مباريات في الدوري، الشوط الثاني بشكل أفضل وسدد ليروي ساني في القائم قبل أن يقلص روبرت ليفاندوفسكي الفارق في الدقيقة 48 حيث استلم الكرة وظهره للمرمى ودار حول نفسه وسددها مباشرة محرزا هدفه 25 في الدوري.

وأثناء احتفال أولي هونيس رئيس بايرن السابق بالهدف استعاد بيليفيلد تفوقه بهدفين إذ هز كريستيان جيباور الشباك من مدى قريب

بعد هجمة مرتدة سريعة. وقلص كورنتين توليسو الفارق بضربة رأس ثم أدرك ألفونسو ديفيز التعادل بتسديدة مباشرة رائعة في الدقيقة 69.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول، فيما رفع أرمينيا بييلفيلد رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر.

لكن هذا التعادل، منح الأمل مجددا للايبزيغ بعدما قلص الأخير الفارق مع النادي البافاري الى خمس نقاط بفوزه على أوغسبورغ.

وبغياب توماس مولر لإصابته بسبب فيروس كورونا وسيرج غنابري للاصابة وجيروم بواتنغ بسبب وفاة صديقته السابقة، عانى بايرن وسط تساقط الثلج بكثافة فوق عشب ملعب "أليانز أرينا" ضد فريق لم يفز على النادي البافاري في ملعبه منذ 10 آذار/مارس 1979.



هـ.د/ أ.ح (أ ف ب )