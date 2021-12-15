الدوري الألماني - بايرن ميونخ يتعرض لهزيمة مريرة على يد غلادباخ

أحبط بوروسيا مونشنغلادباخ مستضيفه بايرن ميونخ وأذاقه مرارة الهزيمة، في افتتاح مرحلة الإياب من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عندما هزمه بهدفين لهدف.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 18، قبل أن يتعادل فلوريان نيوهاوس لبوروسيا مونشنغلادباخ في الدقيقة 27. وبعدها بأربع دقائق أحرز ستيفان لاينر هدف الفوز لمونشنغلادباخ.

وتوقف رصيد بايرن ميونخ عند 43 نقطة في صدارة الترتيب، متلقيا هزيمته الثالثة في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 14 مباراة والتعادل في واحدة.

فيما رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر محققا انتصاره السادس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في أربع.

ويمكن لفريق بوروسيا دورتموند، الوصيف، أن يقلص الفارق مع بايرن إلى ست نقاط في حال فوزه على آينتراخت غدا السبت.

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