 الدوري الألماني - بايرن ميونخ يتعرض لهزيمة مريرة على يد غلادباخ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

الدوري الألماني - بايرن ميونخ يتعرض لهزيمة مريرة على يد غلادباخ

استهل فريق بايرن ميونخ لكرة القدم مبارياته في عام 2022 بالخسارة أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة عشرة (الأولى إيابا) من الدوري الألماني.

شتيفان لاينر - ميونيخ ضد بوروسيا مونشنغلادباخ

شتيفان لاينر يسجل هدف الفوز الثمين لغلادباخ على متصدر الدوري بايرن ميونيخ

أحبط بوروسيا مونشنغلادباخ مستضيفه بايرن ميونخ وأذاقه مرارة الهزيمة، في افتتاح مرحلة الإياب من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عندما هزمه بهدفين لهدف.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 18، قبل أن يتعادل فلوريان نيوهاوس لبوروسيا مونشنغلادباخ في الدقيقة 27. وبعدها بأربع دقائق أحرز ستيفان لاينر هدف الفوز لمونشنغلادباخ.

وتوقف رصيد بايرن ميونخ عند 43 نقطة في صدارة الترتيب، متلقيا هزيمته الثالثة في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 14 مباراة والتعادل في واحدة.

فيما رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر محققا انتصاره السادس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في أربع.

ويمكن لفريق بوروسيا دورتموند، الوصيف، أن يقلص الفارق مع بايرن إلى ست نقاط في حال فوزه على آينتراخت غدا السبت.

  • Deutschland Berlin | DFB Pokal Finale | Jadon Sancho

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد

    بعد أربعة سنوات من اللعب ضمن فريق بروسيا دورتموند، أدار اللاعب جادون سانشو ظهره لبوروسيا دورتموند، حيث اختار التعاقد مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 85 مليون يورو.

  • Deutschland München | Bundesliga | David Alaba

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    ديفيد ألابا إلى ريال مدريد

    مثل رحيل ألابا عن بايرن ميونيخ بعد 13 عامًا في صفوفه حصل خلالها على 28 لقباً، واحدا من أكبر الانتقالات الذي شهدها الميركاتو الأخير على صعيد البوندسليغا. النمساوي يلعب اليوم في صفوف ريال مدريد الإسباني بقيادة المحنّك كارلو أنشيلوتي. ألابا (26 عاما) حصل على رقم "4" الذي "ورثه" عن أسطورة الملكي الأبيض راموس.

  • BG Bundesliga Transfers | Dayot Upamecano

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    دايوت أوباميكانو إلى بايرن ميونيخ

    الفراغ النّاجم عن رحيل ألابا في قلب الدفاع البافاري، سيعوضه لاعب لايبزيغ السابق دايوت أوباميكانو. الصفقة بلغت قيمتها 42,5 مليون يورو. الفرنسي البالغ من العمر 22 عامًا جنبًا إلى جنب مع مواطنيه بنجامين بافارد ولويس هيرنانديز في خط الدفاع. ويكمل كينغسلي كومان وكورنتين توليسو الخماسية الفرنسية في فريق بايرن ميونيخ.

  • Fussball 1. Bundesliga Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 2:2

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    توماس ديلاني  إلى فريق إشبيلية

    لاعب دورتموند توماس ديلاني حطّ الرحال لدى فريق إشبيلية الإسباني. وفي حفل وداعه قال ديلاني أمام زملائه إنه "فخور جدا للعبه الفترة الماضية في فريق دورتموند العريق". وتابع: إنه "لأمر محزن، لكننا جميعا ننفصل كأصدقاء". ولعب ديلاني ثلاثة مواسم بقميص بروسيا دورتموند. ومع الفريق الأندلسي عليه العمل على انتزاع مقعده في التشكيلة الأساسية. 

  • Fußball Bundesliga | 1. FC Köln - Hertha BSC Berlin | Matheus Cunha

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    ماتيوس كونيا إلى أتلتيكو مدريد

    من هيرتا برلين إلى أتليتيكو مدريد بطل الليغا الإسبانية. ماتيوس كونيا، وفي تطور لافت، التحق بالبوندسليغا عبر بواة لايبزيغ، ثم إلى هيرتا قبل عام ونصف مقابل 18 مليون يورو، والآن إلى الدوري الإسباني مقابل 30 مليون.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - 1899 Hoffenheim Ishak Belfodil

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    إسحاق بلفضيل ينتقل إلى هيرتا  برلين

    من تبعات انتقال كونيا إلى أتلتيكو، التعاقد مع المهاجم الجزائري اسحاق بلفضيل إلى غاية يونيو/ تموز 2022. ويمتاز بلفيضل (29 عاما) بمهارته في المراوغة والتمريرات السريعة، وقد لعب سابقا في صفوف هوفنهايم وبريمن. سجّل 20 هدفاً ضمن 73 مباراة في الدوري الألماني.

  • Fußball | FC Barcelona | Ilaix Moriba

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    إيلاش موريبا إلى لايبزيغ

    تعاقد فريق لايبزيغ مع لاعب برشلونة إيلاش موريبا البالغ من العمر 18 عاما. وبموجب الصفقة، سيدفع النادي الألماني للكاتالوني 16 مليون يورو إضافة إلى ستة ملايين يورو أخرى كمجموع للمكافآت الطويلة الأمد. ومن المفترض أن يعوض موريبا النمساوي مارسيل سابيتزر الذي انتقل بدوره إلى بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga | DSC Arminia Bielefeld v RB Leipzig

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    مارسيل سابيتزر إلى بايرن ميونيخ

    اختار مارسيل سابيتزر الرحيل إلى البافاري مودعاً لايبزيغ، بعد أن اضطر الأخير الموافقة على الصفقة لكون أن العقد الذي يجمعه بلاعب خط الوسط كان ممتدا لنهاية موسم 2022 فقط. وهذا يعني أن عملية بيع اللاعب في الوقت الحالي مربحة أكثر. وقدّرت التقارير المحلية قيمة الصفقة ما بين 15 و16 مليون يورو. بينما وقّع الدولي النمساوي عقداً مع فريقه الجديد إلى نهاية موسم 2025.

  • Fußball | Luca Waldschmidt

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكا فالدشميت إلى فولفسبورغ

    يقول مارسيل شيفر، المدير الرياضي لفولفسبورغ عن هدّاف بطولة الأمم الأوروبية دون 21 عاما، إنه "يتناسب تماما" مع فريقنا ليس فقط "رياضيا، وإنما على مستوى شخصيته". سجّل الألماني لوكا فالدشميت تسعة أهداف في 27 مباراة بالدوري. وبعد فرانكفورت، وهامبورغر وفرايبورغ، سيكون فولفسبورغ الفريق الرابع الذي يلعب فالدشميت بقميصه في الدوري الألماني لكرة القدم. 

  • Fußball Bundesliga | Maximilian Eggestein

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    ماكسيميليان إيغشتاين إلى فرايبورغ

    بعد مغادرة لاعب خط الوسط بابتيست سانتاماريا، كان على فرايبورغ البحث عن بديل وبسرعة. فوجد ضالته لدى فيردر بريمن الهابط حديثا إلى دوري الدرجة الثانية. فتمّ التعاقد مع أحد أفضل لاعبيه، ويتعلق الأمر بماكسيميليان إيغشتاين مقابل خمسة ملايين يورو. (الكاتب: أندرياس شتينسموس/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


هـ.د/ف.ي (د.ب.ا، ا.ف.ب)

مختارات

بوندسليغا: توماس مولر يحتفل بمباراته الـ 400 بهدف وتمريرة حاسمة  

بايرن يكتسح فولفسبورغ وليفاندوفسكي يحطم رقم الأسطورة مولر

نجح ليفاندوفسكي، في تحطيم رقم ثان للأسطورة غيرد مولر، وهو تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في عام واحد بالدوري الألماني (بوندسليغا). كما نجح فريقه بايرن ميونيخ في تحطيم رقم ثان كان مسجلا باسم فريق كولونيا منذ عام 1977.  

"مباريات أشباح" ـ رابطة الدوري الألماني توافق على اللعب دون جماهير

بعد قرار الحكومة بمنع الجماهير من حضور المباريات في الملاعب في منافسات الدوري والأحداث الكبرى، ذكرت رابطة الدوري الألماني أن القيود المؤقتة المفروضة على الجماهير مؤسفة، ولكنها مفهومة.  

مواضيع ذات صلة

Dortmund's Norwegian forward Erling Braut Haaland (4thL) is celebrated by teammates for scoring a penalty 1-0 goal during the German first division Bundesliga football match Borussia Dortmund vs SpVgg Greuther Fuerth in Dortmund, on December 15, 2021. (Photo by Ina Fassbender / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

دورتموند يفوز بثلاثية وفرانكفورت يعمق جراح مونشنغلادباخ 15.12.2021

عزز دورتموند موقعه في المركز الثاني خلف المتصدر بايرن إثر فوزه بثلاثية على غرويتر فورت في المرحلة الـ 16 من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". كما عمق فرانكفورت جراح مونشغلادباخ وألحق به الخسارة الرابعة تواليا.

Soccer Football - Champions League - Group E - Bayern Munich v FC Barcelona - Allianz Arena, Munich, Germany - December 8, 2021 Bayern Munich's Thomas Muller celebrates their third goal scored by Jamal Musiala REUTERS/Andreas Gebert

بوندسليغا: توماس مولر يحتفل بمباراته الـ 400 بهدف وتمريرة حاسمة 20.12.2021

أنهى بايرن ميونيخ عام 2021 كما بدأه متصدراً الدوري الألماني بفوزه على أرضه، وكما هي العادة لفت توماس مولر أنظار الجميع وأمسك خيوط المباراة بيديه، ليبقى اللاعب -البالغ من العمر 32 عاماً- عنصراً لا غنى عنه كما كان دائمًا.

MUNICH, GERMANY - DECEMBER 17: Robert Lewandowski of Muenchen is challenged by Maxence Lacroix and Sebastiaan Bornauw (L-R) of Wolfsburg during the Bundesliga match between FC Bayern München and VfL Wolfsburg at Allianz Arena on December 17, 2021 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

بايرن يكتسح فولفسبورغ وليفاندوفسكي يحطم رقم الأسطورة مولر 17.12.2021

نجح ليفاندوفسكي، في تحطيم رقم ثان للأسطورة غيرد مولر، وهو تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في عام واحد بالدوري الألماني (بوندسليغا). كما نجح فريقه بايرن ميونيخ في تحطيم رقم ثان كان مسجلا باسم فريق كولونيا منذ عام 1977.