الدوري الألماني - بايرن المرعب يكتسح بوخوم بسباعية نظيفة

في ختام الجولة الثالثة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، اكتسح بايرن ميونيخ مضيفه بوخوم بنتيجة 7 - صفر اليوم الأحد (21/8/2022)، إذ أحرز الوافد الجديد ساديو ماني هدفين ليحافظ حامل اللقب على بدايته المثالية في بطولته المفضلة، التي يحمل الرقم القياسي في الفوز بها.

وقدم بايرن، الذي يملك تسع نقاط متقدما بنقطتين عن أقرب منافسيه، أداء مذهلا في الشوط الأول وأحرز أربعة أهداف في غضون 38.

واحتاج بايرن إلى أربع دقائق ليفتتح التسجيل عبر ليروي ساني من أول هجمة للفريق في المباراة، وأضاف زميله الجديد ماتياس دي ليخت الهدف الثاني بضربة رأس من أول محاولة له على المرمى في الدوري على الإطلاق في الدقيقة 25.

وجعل كينغسلي كومان النتيجة 3-صفر بعد نصف ساعة بقليل، ثم هز ماني الشباك بهدفه الثاني في الدوري هذا الموسم بتسديدة منخفضة في الدقيقة 42.

وتراجع بايرن، الذي رفع رصيده إلى 15 هدفا في ثلاث مباريات بالدوري منذ رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، قليلا لكن اللاعب السنغالي أضاف الهدف الخامس من ركلة جزاء.

وحول كريستيان جامبوا الكرة بالخطأ داخل مرماه، واختتم البديل سيرج جنابري الأهداف بتسديدة منخفضة.

وفي مباراة ثانية أقيمت اليوم الأحد أيضا، تعادل آينتراخت فرانكفورت مع كولونيا 1-1. وتقدم فرانكفورت بهدف سجله دايتشي كامادا في الدقيقة 71 وتعادل كولونيا بهدف سجله جان تايلمان في الدقيقة 82. ورفع فرانكفورت رصيده إلى نقطتين في المركز الخامس عشر كما رفع كولونيا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن.

ويأتي بروسيا مونشنجلادباخ في المركز الثاني بسبع نقاط مثل أونيون برلين وماينز.

وكان بروسيا دورتموند، المنافس التقليدي لبايرن تلقى ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة ليخسر 3-2 أمام ضيفه فيردر بريمن أمس السبت ويتوقف رصيده عند ست نقاط.

ص.ش/ع.أ.ج (رويترز، د ب أ)