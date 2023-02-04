الدوري الألماني - أونيون برلين ينتزع الصدارة ودورتموند يحل ثالثا

انتزعأونيون برلين الصدارة مؤقتا بفوزه الصعب على ضيفه ماينز 2-1 السبت (4 فبراير/ شباط 2023) في المرحلة التاسعة عشرة من بطولة المانيا لكرة القدم.
ومنح كيفين بيهرنز التقدم لأونيون برلين في الدقيقة 32، لكن ماينز نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 79 عبر المهاجم الدنماركي ماركوس إنغفارستن من ركلة جزاء، لكن فريق العاصمة سرعان ما سجل هدف الفوز بواسطة المهاجم الأميركي جوردان سيباتشيو (84)
وهو الفوز الرابع على التوالي لأونيون برلين والثاني عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 39 نقطة بفارق نقطتين أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر السابق الذي يحل ضيفا على فولفسبورغ الأحد في ختام المرحلة.
دورتموند يكتسح فرايبورغ
وحذا دورتموند حذو أونيون برلين وحقق فوزه الرابع تواليا والثاني عشر هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه وشريكه السابق فرايبورغ 5-1. وعانى دوتموند الأمرين لتحقيق الفوز رغم أن ضيفه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 17 اثر طرد مدافعه الفرنسي كيليان سيلديليا لتلقيه انذارين في دقيقتين.
واستغل بوروسيا دورتموند النقص العددي بعد تسع دقائق وافتتح التسجيل عبر قطب دفاع فرايبورغ السابق الدولي نيكو شلوتربيك المنضم الى صفوفه الضيف الماضي (26)، لكن فرايبورغ نجح في إدراك التعادل في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول عبر المهاجم لوكاس هولر.
وضرب دورتموند بقوة مطلع الشوط الثاني فتقدم عبر الدولي كريم أديمي بعد ثلاث دقائق على انطلاقته قبل ان يضيف الدولي العاجي سيباستيان هالر الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق. وهو الهدف الاول لهالر في ثالث مباراة بألوان دورتموند هذا الموسم وجاء بعد ثلاثة أسابيع عن نعافيه من سرطان الخصيتين.
ولعب هالر أساسيا للمباراة الثانية تواليا بعدما دخل احتياطيا في الاولى ضد أوغسبورغ.
وأضاف الدولي يوليان براندت الهدف الرابع في الدقيقة 70، قبل أن يختم البديل الدولي الأميركي جيوفاني رينا المهرجان بالهدف الخامس في الدقيقة 82.
ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 37 نقطة وارتقى الى المركز الثالث مؤقتا بفارق الاهداف خلف بايرن ميونيخ. كما استغل دورتموند تعثر لايبزيغ أمام مضيفه كولن صفر- صفر ليتقدم أمامه بفارق نقطة واحدة.
وحافظ لايبزيغ على سجله خاليًا من الخسارة في مبارياته الـ18 الأخيرة في مختلف المسابقات والـ12 الأخيرة في الدوري.
واستغل أينتراخت فرانكفورت الخسارة المذلة لفرايبورغ فانتزع منه المركز الخامس بفوزه الكبير على ضيفه هرتا برلين بثلاثية نظيفة بينها ثنائية للدولي الفرنسي راندال كولو مواني (21 من ركلة جزاء و28) في سجل البرتغالي بوتا الهدف الثالث (90+4).
وتخلص بوخوم من المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق تفادي الهبوط مع ثالث الدرجة الثانية، بفوزه الكبير على ضيفه هوفنهايم 5-2.
وسجل فيليب هوفمان (22) وفيليب فورستر (30) والياباني تاكوما أسانو (40) والصربي إرهان موسوفيتش (69) وموريتس بروشينسكي (83) أهداف بوخوم، والنمسوي كريسستوف باومغارتنر (49) والإسرائيلي مؤنس دبور (77) هدفي هوفنهايم.
ويلعب لاحقا بوروسيا مونشنغلادباخ مع شالكه.ويلتقي الأحد شتوتغارت مع فيردر بريمن.
ع.أ.ج/ ص ش (أ ف ب)
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
إيرلينغ هالاند (21 عاما) - بوروسيا دورتموند
يعد القنبلة النرويجية إيرلينغ هالاند واحدا من أفضل المهاجمين في عالم الساحرة المستديرة إذ سجل 57 هدفا في 59 مباراة لصالح بوروسيا دورتموند منذ انضمامه إلى نادي سالزبورغ النمساوي مطلع 2020. يتمتع هالاند بالسرعة والقوة إضافة إلى مهارة التسديد بالرأس وتحركه الذكي داخل المستطيل الأخضر. وقد كثرت الأقاويل عن انتقاله إلى برشلونة إلا أن بوروسيا دورتموند يؤكد أنه سيبقى في صفوفه هذا الموسم.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
فلوريان فيرنز (18 عاما)- باير ليفركوزن
السماء هي حدود جناح نادي باير ليفركوزن فلوريان فيرنز. رغم أنه لا يزال في بداية مشواره مع ليفركوزن إذ كانت مباراته الأولى مع النادي في مايو/ أيار العام الماضي، إلا أن فيرنز أصبح أصغر هداف في البوندسليغا على الإطلاق إذ أحرز هدفا في مرمى بايرن ميونيخ بعد أسابيع قليلة من انضمامه. تتجاوز حصيلة فيرنز من الأهداف 12 هدفا خلال 36 مشاركة في البوندسليغا فيما يتوقع أن تزداد هذه الحصيلة خلال هذا الموسم.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
جودي بيلينغهام (18 عاما) - بوروسيا دورتموند
بعد تألقه في بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزية، انتقل بيلينغهام إلى بوروسيا دورتموند الصيف الماضي ليحجز بعد وقت قصير مكانا أساسيا في صفوف ناديه الجديد إذ شارك في 46 مباراة في كافة المنافسات. يلعب بيلينغهام في مركز وسط الملعب ويُعرف بمثابرته وثقته في نقل الكرة داخل المستطيل الأخضر. ورغم صغر سنه إلا أنه يمتلك تاريخا جيدا إذ تدرج في فرق الناشئين بنادي بيرمنغهام سيتي الإنجليزي.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
موسى ديابي (22 عاما) - باير ليفركوزن
بعد أن سجل سرعة قصوى بلغت 35.3 كيلومترا في الساعة، أصبح موسى ديابي أسرع لاعب في باير ليفركوزن ما يجعله سلاحا قويا لباير خلال الهجمات المرتدة. وقد صُقلت موهبته بشكل لافت منذ انتقاله من سان جيرمان في عام 2019 إذ أحرز 9 أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة في 60 مباراة في البوندسليغا وهو ما يؤكد على مهاراته الكروية. ويأمل موسى الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر في زيادة حصيلته من الأهداف خلال هذا الموسم.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
جيوفاني رينا (18 عاما) - بوروسيا دورتموند
يصلح تطبيق المثل الشعبي "أبن الوز عوام" على جيوفاني رينا، فهو نجل كلاوديو رينا لاعب الوسط السابق في ليفركوزن وفولفسبورغ وأيضا في المنتخب الأمريكي. ويبدو أن كرة القدم تجري في دم هذه الموهبة الكروية. تدرج لاعب خط الوسط جيوفاني رينا من صفوف الشباب في دورتموند ليصعد إلى الفريق الأول وكانت مباراته الأولى مع الفريق في يناير/ كانون الثاني ضد أوغسبورغ.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
جمال موسيالا (18 عاما) - بايرن ميونيخ
لاعب وسط بايرن ميونيخ يحمل الجنسيتين الألمانية والإنجليزية. وقد تنازع الطرفان لضم هذا المهاجم الذي مثّل المنتخبين الألماني والإنجليزي على الصعيد الشبابي ليختار في نهاية المطاف تمثيل المانشافت قبل بطولة أمم أوروبا يورو 2020. يحظى اللاعب بإعجاب بايرن ميونيخ ومنذ ظهوره الأول مع النادي العام المنصرم، يلعب موسيالا بشكل منتظم في صفوف بطل البوندسليغا حيث يجد في زميله توماس مولر قدوة له.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
سيلاس كاتومبا مفومبا (22 عاما) – شتوتغارت
تمكن المهاجم الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا الذي كان اسمه في السابق سيلاس وامانجيتوكا من استيعاب طريقة لعب نادي شتوتغارت. منذ انضمامه من نادي باريس إف. سي. أحد أندية الدرجة الثانية بفرنسا عام 2019، سجل سيلاس لاعب الجناح 21 هدفا خلال في المرحلتين الماضيتين لمسابقة الدوري، ما ساعد فريقه شتوتغارت على التقدم قبل ان ينتهي به الأمر في المنطقة الوسط في البوندسليغا الموسم الماضي.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
كريستوف بومغارتنر (21 عاما) – هوفنهايم
عقب انضمامه إلى أكاديمية هوفنهايم في سن السابعة عشرة، تطور بومغارتنر كثيرا ليصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول للنادي. أحرز 16 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة ما يمثل أداء قويا للاعب خط وسط مهاجم رغم أنه لا يزال في مقتبل العمر إذ لم يتجاوز عامه الـ 21. ويلعب بومغارتنر بانتظام في المنتخب النمساوي إذ شارك في 14 مباراة وأحرز اربعة أهداف لمنتخب بلاده.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
يوسوفا موكوكو (16 عاما) - بوروسيا دورتموند
أثار اللاعب الشاب يوسوفا موكوكو ضجة في عالم المستديرة ليصبح لاعبا من الطراز الأول حتى قبل ان يلعب في الفريق الأول لبوروسيا دورتموند في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقبل ذلك سجل يوسوفا 141 هدفا في 88 مباراة خلال لعبه في الفرق الشبابية لبوروسيا دورتموند. وبعد صعوده، حجز مقعدا أساسيا في صفوف بوروسيا دورتموند خاصة بعد أن أصبح أصغر هداف في البوندسليغا بعمر 16 عاما و 28 يومًا فقط في 15 مشاركة.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
لوكا نيتز (18 عاما) - بوروسيا مونشنغلادباخ
انضم الظهير الأيسر نيتز إلى نادي بوروسيا مونشنغلادباخ قبيل الموسم الجديد بعد تجربة احترافية كبيرة ورائعة مع هيرتا برلين حيث كان محطم ارقامه القياسية. يجيد نيتز قراءة الملعب بشكل جيد فضلا عن براعته في امتلاك الكرة لذا يعتبر نيتز واحدا من المواهب الكروية الواعدة في ألمانيا. ويتوقع أن يتحسن أداءه خلال مشاركاته في البوندسليغا سواء في جلادباخ أو في العاصمة. إعداد: إدوارد ماكامبريدج/ م.ع