الدوري الألماني - أونيون برلين ينتزع الصدارة ودورتموند يحل ثالثا

انتزعأونيون برلين الصدارة مؤقتا بفوزه الصعب على ضيفه ماينز 2-1 السبت (4 فبراير/ شباط 2023) في المرحلة التاسعة عشرة من بطولة المانيا لكرة القدم.

ومنح كيفين بيهرنز التقدم لأونيون برلين في الدقيقة 32، لكن ماينز نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 79 عبر المهاجم الدنماركي ماركوس إنغفارستن من ركلة جزاء، لكن فريق العاصمة سرعان ما سجل هدف الفوز بواسطة المهاجم الأميركي جوردان سيباتشيو (84)

وهو الفوز الرابع على التوالي لأونيون برلين والثاني عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 39 نقطة بفارق نقطتين أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر السابق الذي يحل ضيفا على فولفسبورغ الأحد في ختام المرحلة.

دورتموند يكتسح فرايبورغ

وحذا دورتموند حذو أونيون برلين وحقق فوزه الرابع تواليا والثاني عشر هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه وشريكه السابق فرايبورغ 5-1. وعانى دوتموند الأمرين لتحقيق الفوز رغم أن ضيفه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 17 اثر طرد مدافعه الفرنسي كيليان سيلديليا لتلقيه انذارين في دقيقتين.

واستغل بوروسيا دورتموند النقص العددي بعد تسع دقائق وافتتح التسجيل عبر قطب دفاع فرايبورغ السابق الدولي نيكو شلوتربيك المنضم الى صفوفه الضيف الماضي (26)، لكن فرايبورغ نجح في إدراك التعادل في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول عبر المهاجم لوكاس هولر.

وضرب دورتموند بقوة مطلع الشوط الثاني فتقدم عبر الدولي كريم أديمي بعد ثلاث دقائق على انطلاقته قبل ان يضيف الدولي العاجي سيباستيان هالر الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق. وهو الهدف الاول لهالر في ثالث مباراة بألوان دورتموند هذا الموسم وجاء بعد ثلاثة أسابيع عن نعافيه من سرطان الخصيتين.

ولعب هالر أساسيا للمباراة الثانية تواليا بعدما دخل احتياطيا في الاولى ضد أوغسبورغ.

وأضاف الدولي يوليان براندت الهدف الرابع في الدقيقة 70، قبل أن يختم البديل الدولي الأميركي جيوفاني رينا المهرجان بالهدف الخامس في الدقيقة 82.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 37 نقطة وارتقى الى المركز الثالث مؤقتا بفارق الاهداف خلف بايرن ميونيخ. كما استغل دورتموند تعثر لايبزيغ أمام مضيفه كولن صفر- صفر ليتقدم أمامه بفارق نقطة واحدة.

وحافظ لايبزيغ على سجله خاليًا من الخسارة في مبارياته الـ18 الأخيرة في مختلف المسابقات والـ12 الأخيرة في الدوري.

واستغل أينتراخت فرانكفورت الخسارة المذلة لفرايبورغ فانتزع منه المركز الخامس بفوزه الكبير على ضيفه هرتا برلين بثلاثية نظيفة بينها ثنائية للدولي الفرنسي راندال كولو مواني (21 من ركلة جزاء و28) في سجل البرتغالي بوتا الهدف الثالث (90+4).

وتخلص بوخوم من المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق تفادي الهبوط مع ثالث الدرجة الثانية، بفوزه الكبير على ضيفه هوفنهايم 5-2.

وسجل فيليب هوفمان (22) وفيليب فورستر (30) والياباني تاكوما أسانو (40) والصربي إرهان موسوفيتش (69) وموريتس بروشينسكي (83) أهداف بوخوم، والنمسوي كريسستوف باومغارتنر (49) والإسرائيلي مؤنس دبور (77) هدفي هوفنهايم.

ويلعب لاحقا بوروسيا مونشنغلادباخ مع شالكه.ويلتقي الأحد شتوتغارت مع فيردر بريمن.

ع.أ.ج/ ص ش (أ ف ب)