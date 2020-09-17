الدوري الألماني: أوغسبورغ يسقط دورتموند ويتصدر مؤقتا

في أولى مفاجآت الدوري الألماني "بوندسليغا" في موسمه الجديد، سقط فريق بوروسيا دورتموند أمام مضيفه أوغسبورغ صفر / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت (26 سبتمبر/ أيلول 2020) في الجولة الثانية.

وبعد أن استهل الموسم بفوز عريض على ضيفه القوي بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة، بدا دورتموند مرشحا مجددا لمحاولة إزاحة بايرن ميونيخ عن العرش الذي تربع عليه الأخير في المواسم الثمانية الماضية.

لكن أوغسبورغ الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر، أكد لفريق المدرب السويسري لوسيان فافر أن الأمور لن تكون سهلة وعليه القتال بشراسة للدفاع عن الوصافة وليس اللقب.

وبدا الفريقان في طريقهما لإنهاء الشوط الأول من دون أهداف، لكن أوغسبورغ خطف التقدم في الدقيقة 40 بكرة رأسية للمدافع الشاب فيليكس أودووخاي إثر ركلة حرة نفذها الوافد الجديد الإيطالي الأصل دانيال كاليغيوري الذي سجل بنفسه هدف التعزيز في مستهل الشوط الثاني (54).

ورغم محاولات الضيوف في الدقائق الكثيرة المتبقية من المباراة، بقيت النتيجة على حالها ليحقق فولفسبورغ فوزه الثاني تواليا، فيما تلقى دورتموند ضربة معنوية قاسية قبل المواجهة الصعبة التي تنتظره الأربعاء في الكأس السوبر الألمانية ضد غريمه بايرن ميونيخ.

ويلعب بايرن مباراته الثانية في الدوري يوم غد الأحد في ضيافة هوفنهايم.

اكتفى لايبزيغ بالتعادل مع ليفركوزن بهدف مقابل هدف.

ولم تكن حال لايبزيغ، ثالث الموسم الماضي الذي حقق مشوارا تاريخيا في دوري الأبطال بوصوله الى نصف النهائي، أفضل بكثير من دورتموند لكنه لم يعد خالي الوفاض من ملعب باير ليفركوزن، إذ تعادل معه بهدف مقابل هدف.

وبانتظار مباراتي بايرن (3 نقاط) وفرايبورغ (3) الأحد ضد هوفنهايم وفولفسبورغ، تربع أوغسبورغ وحيدا على الصدارة بست نقاط.

وحصل مونشنغلادباخ، رابع الموسم الماضي، على نقطته الأولى للموسم الجديد بتعادله مع ضيفه أونيون برلين بهدف مقابل هدف.

بدوره حقق شتوتغارت، العائد للعب في دوري الكبار بعد موسم في الدرجة الثانية، فوزه الأول وجاء بنتيجة كبيرة على مضيفه ماينز بأربعة أهداف مقابل هدف. كما انتزع أرمينيا بيلفيد، الصاعد حديثا لدوري الأضواء، فوزا صعبا من ضيفه كولونيا (كولن) بهدف دون رد.

أ.ح/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)