الدوري الألماني: أوغسبورغ يسقط دورتموند ويتصدر مؤقتا

في أولى مفاجآت الدوري الألماني "بوندسليغا" في موسمه الجديد، سقط فريق بوروسيا دورتموند أمام مضيفه أوغسبورغ صفر / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت (26 سبتمبر/ أيلول 2020) في الجولة الثانية.
وبعد أن استهل الموسم بفوز عريض على ضيفه القوي بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة، بدا دورتموند مرشحا مجددا لمحاولة إزاحة بايرن ميونيخ عن العرش الذي تربع عليه الأخير في المواسم الثمانية الماضية.
لكن أوغسبورغ الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر، أكد لفريق المدرب السويسري لوسيان فافر أن الأمور لن تكون سهلة وعليه القتال بشراسة للدفاع عن الوصافة وليس اللقب.
وبدا الفريقان في طريقهما لإنهاء الشوط الأول من دون أهداف، لكن أوغسبورغ خطف التقدم في الدقيقة 40 بكرة رأسية للمدافع الشاب فيليكس أودووخاي إثر ركلة حرة نفذها الوافد الجديد الإيطالي الأصل دانيال كاليغيوري الذي سجل بنفسه هدف التعزيز في مستهل الشوط الثاني (54).
ورغم محاولات الضيوف في الدقائق الكثيرة المتبقية من المباراة، بقيت النتيجة على حالها ليحقق فولفسبورغ فوزه الثاني تواليا، فيما تلقى دورتموند ضربة معنوية قاسية قبل المواجهة الصعبة التي تنتظره الأربعاء في الكأس السوبر الألمانية ضد غريمه بايرن ميونيخ.
ويلعب بايرن مباراته الثانية في الدوري يوم غد الأحد في ضيافة هوفنهايم.
اكتفى لايبزيغ بالتعادل مع ليفركوزن بهدف مقابل هدف.
ولم تكن حال لايبزيغ، ثالث الموسم الماضي الذي حقق مشوارا تاريخيا في دوري الأبطال بوصوله الى نصف النهائي، أفضل بكثير من دورتموند لكنه لم يعد خالي الوفاض من ملعب باير ليفركوزن، إذ تعادل معه بهدف مقابل هدف.
وبانتظار مباراتي بايرن (3 نقاط) وفرايبورغ (3) الأحد ضد هوفنهايم وفولفسبورغ، تربع أوغسبورغ وحيدا على الصدارة بست نقاط.
وحصل مونشنغلادباخ، رابع الموسم الماضي، على نقطته الأولى للموسم الجديد بتعادله مع ضيفه أونيون برلين بهدف مقابل هدف.
بدوره حقق شتوتغارت، العائد للعب في دوري الكبار بعد موسم في الدرجة الثانية، فوزه الأول وجاء بنتيجة كبيرة على مضيفه ماينز بأربعة أهداف مقابل هدف. كما انتزع أرمينيا بيلفيد، الصاعد حديثا لدوري الأضواء، فوزا صعبا من ضيفه كولونيا (كولن) بهدف دون رد.
أ.ح/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)
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نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج
روبرت ليفاندوفسكي
قاد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي هجوم نادي بايرن ميونيخ لتحقيق لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وكان هداف المسابقة برصيد 15 هدفاً. وأحرز المهاجم البولندي ليفاندوفسكي مع النادي البافاري 55 هدفاً في 47 مباراة في جميع المسابقات، وتوج بالثلاثية، البطولة المحلية وكأس ألمانيا وبطولة دوري أبطال أوروبا أمام سان جرمان الفرنسي.
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نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج
مانويل نوير
ساهم الحارس العملاق مانويل نوير في انجاز بايرن في دوري أبطال أوروبا، محافظاً على نظافة شباكه في ست مباريات من دوري الأبطال وغاب عن مباراة واحدة فقط طيلة الموسم. وكان نوير قد وصل إلى القائمة القصيرة للمرشحين لنيل الجائزة عام 2014، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو فاز بها بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد. فهل يكون أول حارس مرمى يتوج بها؟
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نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج
كيفن دي بروين
النجم البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ينافس ليفاندوفسكي وزميله نوير. ورغم عدم فوز فريقه بلقب البريميرليغ الموسم الماضي وخروجه من أبطال أوروبا، إلا أن دي بروين عادل رقماً قياسياً بتقديم 20 تمريرة حاسمة في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي وهو أعلى رقم في أوروبا.
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نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج
جائزة "أفضل لاعب في أوروبا"
جائزة "أفضل لاعب في أوروبا" هي جائزة سنوية تُمنح منذ عام 2011 من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب كرة قدم في القارة الأوروبية. وكانت الجائزة قد أُنشأت بمبادرة من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم آنذاك الفرنسي ميشيل بلاتيني. تُمنح الجائزة بتصويت لجنة تحكيم تضم صحفيين تابعين للاتحادات الـ 55 المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
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نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج
البرغوث الأرجنتيني لونيل ميسي - 2011 و2015
كان أول الفائزين بها الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن حصل على 73.6 بالمائة من الأصوات، وجاء الإسباني تشافي هيرنانديز ثانياً والبرتغالي رونالدو ثالثاً في ذلك العام. وقاد ميسي برشلونة في ذلك الموسم للفوز بالخماسية، جميع الألقاب الممكنة باستثناء كأس الملك الذي ذهب إلى ريال مدريد. وعاد ميسي للفوز بالجائزة في 2015 بنسبة هي الأعلى في تاريخ الجائزة (91 بالمئة) بعد أن ساهم في تتويج برشلونة بالثلاثية الثانية.
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نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج
المايسترو أندريس إنييستا - 2012
حصل مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا على لقب الأفضل في أوروبا عام 2012 بعد أن حصل على نحو 36 بالمائة من أصوات الصحفيين بعد موسم فاز فيه الرسام مع برشلونة بكأس العالم للأندية وملك أسبانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الأسباني، بجانب احتلال وصافة الدوري الإسباني والتأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا. وجاء كل من ميسي ورونالدو في المركز الثاني.
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نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج
الفرنسي فرانك ريبيري - 2013
حقق لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري أكبر حلم في حياته بنيله لقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2013. فوز ريبيري باللقب جاء على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي رونالدو بعد أن كان من المساهمين الأساسيين في الموسم التاريخي الذي خاضه بايرن ميونيخ آنذاك، حيث توج معه بلقب الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري أبطال أوروبا.
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نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج
قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو- 2014 و2016 و2017
حصل قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ونجم ريال مدريد السابق على لقب الأفضل في أوروبا عام 2014 للمرة الأولى في مسيرته متقدماً على حارس بايرن مانويل نوير وزميله السابق آريين روبن. ونال "صاروخ ماديرا" الجائزة لمساهمته في تتويج ريال مدريد بلقبه العاشر دوري أبطال أوروبا. وعاد رونالدو للفوز بالجائزة لمرتين متتاليتين في 2016 و2017.
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نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج
الكرواتي لوكا مودريتش - 2018
بعد هيمنة ميسي ورونالدو على الجائزة على مدار أربعة أعوام فاجأ الجميع حصول لاعب ريال مدريد والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش على الجائزة، متفوقاً على زميله السابق في النادي الملكي رونالدو ونجم ليفربول المصري محمد صلاح. وجاء تتويج الكرواتي بالجائزة لدوره الهام في فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي ومساهمته في وصول منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018.
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نجوم فازوا بلقب الأفضل في أوروبا وآخرون ينتظرون التتويج
الهولندي فيرجيل فان دايك - 2019
للمرة الأولى منذ اعتماد الجائزة توج مدافع بالجائزة بنسبة 52 بالمائة من الأصوات، وهو قلب دفاع ليفربول الهولندي فان دايك الذي تفوق على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين، ميسي ورونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وكان للهولندي الدور البارز في فوز النادي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا. كما أحرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم ذاته. لكن الأرجنتيني ميسي خطف "الكرة الذهبية" لذلك العام.