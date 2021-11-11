تشهد العاصمة القطرية نهضة عمرانية نادرة شملت تحديث بنيتها التحتية وبناء ضواحي جديدة . ومع فوز قطر بمسابقة تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022 تتم إقامة بنية تحتية حديثة تشمل الملاعب وأماكن استضافة الرياضيين والوفود.
تقع الدوحة على شاطئ الخليج وسط الساحل الشرقي لإمارة قطر. تضم المدينة مطارا يربطها بشبكة طيران كثيفة مع منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والكثير من دول العالم. وتتخذ شبكة الجزيرة الإعلامية من المدينة مقرا لها. تستضيف المدينة بشكل دوري العديد من الفعاليات الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية ومنظمات أخرى تهتم بحماية المناخ والأنشطة الرياضية.
منذ عام 1930 وكأس العالم تنظم كل أربعة أعوام، لكن السعودية عرضت فكرة تنظيم البطولة كل عامين، تبناها آرسين فينغر في الدوحة وسيجري التصويت عليها بالجمعية العمومية المقبلة لفيفا، وهو ما يرفضه اتحاد الكرة الألماني ويحذر منه.