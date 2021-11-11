"ضربة كبيرة للكرة".. الاتحاد الألماني يرفض إقامة كأس العالم كل عامين

منذ عام 1930 وكأس العالم تنظم كل أربعة أعوام، لكن السعودية عرضت فكرة تنظيم البطولة كل عامين، تبناها آرسين فينغر في الدوحة وسيجري التصويت عليها بالجمعية العمومية المقبلة لفيفا، وهو ما يرفضه اتحاد الكرة الألماني ويحذر منه.