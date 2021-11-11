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الدوحة

تشهد العاصمة القطرية نهضة عمرانية نادرة شملت تحديث بنيتها التحتية وبناء ضواحي جديدة . ومع فوز قطر بمسابقة تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022 تتم إقامة بنية تحتية حديثة تشمل الملاعب وأماكن استضافة الرياضيين والوفود.

تقع الدوحة على شاطئ الخليج وسط الساحل الشرقي لإمارة قطر. تضم المدينة مطارا يربطها بشبكة طيران كثيفة مع منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والكثير من دول العالم. وتتخذ شبكة الجزيرة الإعلامية من المدينة مقرا لها. تستضيف المدينة بشكل دوري العديد من الفعاليات الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية ومنظمات أخرى تهتم بحماية المناخ والأنشطة الرياضية.

KARL-HEINZ RUMMENIGGE DAS AKTUELLE SPORTSTUDIO ZDF MAINZ *** KARL HEINZ RUMMENIGGE THE CURRENT SPORTS STUDIO ZDF MAINZ PUBLICATIONxNOTxINxUSA

رومينيغه لمنتقدي الشراكة مع قطر: لقد حصلنا على أموال جيّدة 11.11.2021

تتكرر احتجاجات جماهير بايرن ميونيخ على أوضاع حقوق الإنسان في قطر وتوجه انتقادات لإدارة النادي بسبب علاقة الشراكة بين مؤسسات قطرية وبايرن. رئيس مجلس إدارة بايرن السابق كارل هاينز رومينيغيه يرد على المنتقدين، فماذا قال؟
14.09.21 *** KABUL, AFGHANISTAN - SEPTEMBER 14: Mawlawi Amir Khan Muttaqi, Foreign Affairs Minister of Taliban interim government holds a press conference in Kabul, Afghanistan on September 14, 2021. Bilal Guler / Anadolu Agency

وفد ألماني رفيع يتفاوض مع مندوبي طالبان في الدوحة 11.10.2021

تقول ألمانيا إن حكومة طالبان الجديدة "حقيقة واقعة" وستواصل علاقتها مع أفغانستان. بينما أكدت طالبان للوفد الألماني في الدوحة التزامها بضمان تأمين الدبلوماسيين ووكالات الإغاثة. فما هي النقاط التي تم التفاوض حولها؟
Taliban's former envoy to Saudi Arabia Shahabuddin Delawar (C) and delegate members arrive to the signing of a US-Taliban agreement in the Qatari capital Doha on February 29, 2020. - Washington and the Taliban are set to sign a landmark deal in Doha that would see them agree to the withdrawal of thousands of US troops from Afghanistan in return for insurgent guarantees. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

محادثات "صريحة واحترافية"...واشنطن "تنتظر" من طالبان الأفعال 11.10.2021

أعلنت واشنطن أن مسؤولين أمريكيين التقوا بممثلين رفيعي المستوى من طالبان في قطر لبحث قضايا الأمن وحقوق الإنسان بأفغانستان وقضايا أخرى، مشددة مجددا أن الحكم على الحركة سيكون مرهونا بتصرفاتها، لا أقوالها فقط.
14.09.21 *** KABUL, AFGHANISTAN - SEPTEMBER 14: Mawlawi Amir Khan Muttaqi, Foreign Affairs Minister of Taliban interim government holds a press conference in Kabul, Afghanistan on September 14, 2021. Bilal Guler / Anadolu Agency

طالبان تطالب واشنطن بـ"فتح صفحة جديدة" ورفع الحظر عن الأصول 09.10.2021

كشفت طالبان أنها طالبت واشنطن برفع الحظر عن أصول البنك المركزي الأفغاني، وناقشت معها "فتح صفحة جديدة"، وذلك في أرفع اجتماع بين الجانبين منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. في حين قالت واشنطن إن هدفها هو الضغط على الحركة.
Taliban's former envoy to Saudi Arabia Shahabuddin Delawar (C) and delegate members arrive to the signing of a US-Taliban agreement in the Qatari capital Doha on February 29, 2020. - Washington and the Taliban are set to sign a landmark deal in Doha that would see them agree to the withdrawal of thousands of US troops from Afghanistan in return for insurgent guarantees. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

أول محادثات مباشرة بين واشنطن وطالبان لـ"الضغط" على الحركة 09.10.2021

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة أول محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وطالبان. وأكدت الخارجية الأمريكية أن المحادثات لن تركز على الاعتراف بالحركة أو أضفاء الشرعية عليها كسلطة حاكمة لأفغانستان، بل للضغط على الحركة.
Ein Fußball vor der Skyline von Doha, der Hauptstadt von Katar, aufgenommen am 13.05.2011 (Illustration). Katar wird die Fifa Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2022 ausrichten -- A soccer ball is pictured in front of the skyline of Doha, the capital city of Qatar, taken May 13, 2011 (Illustration). Qatar is to host the Fifa World Cup in the year 2022. Photo: Frank Rumpenhorst dpa

"ضربة كبيرة للكرة".. الاتحاد الألماني يرفض إقامة كأس العالم كل عامين 17.09.2021

منذ عام 1930 وكأس العالم تنظم كل أربعة أعوام، لكن السعودية عرضت فكرة تنظيم البطولة كل عامين، تبناها آرسين فينغر في الدوحة وسيجري التصويت عليها بالجمعية العمومية المقبلة لفيفا، وهو ما يرفضه اتحاد الكرة الألماني ويحذر منه.
Qatar's foreign minister Sheikh Mohammad bin Abdulrahman Al-Thani during press conference in Doha on September 07, 2021. (Photo by MARWAN TAHTAH / MOFA)

الأرفع من نوعها.. وزير الخارجية القطري يزور كابول 12.09.2021

في تأكيد للدور الكبير الذي تضطلع فيه الدوحة في الملف الأفغاني، زار وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كابول التقى فيها مسؤولين من حركة طالبان وبالرئيس الأسبق حامد كرازي.
A Qatari security personnel stands guard as a Qatar Airways aircraft takes off from the airport in Kabul on September 9, 2021. - Some 200 passengers, including US citizens, left Kabul airport on September 9, 2021, on the first flight carrying foreigners out of the Afghan capital since a US-led evacuation ended on August 30. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

منذ الانسحاب الأمريكي.. أول طائرة مدنية تغادر مطار كابول 09.09.2021

غادر مئتا شخص بينهم أميركيون كابول، في أول رحلة إجلاء منذ استكمال الانسحاب الأميركي. وجاءت الرحلة المتوجهة إلى الدوحة، في وقت أرست طالبان نفوذها على أفغانستان، بعد أقل من شهر على سيطرتها على كابول.
17.08.2021 This handout picture provided by Qatar's Ministry of Foreign Affairs on August 17, 2021 shows Qatari Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani (R) meeting with the Taliban's political office chief Mullah Abdul Ghani Baradar in Doha. (Photo by - / QATARI MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / QATARI FOREIGN MINISTRY - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

قطر تدعو طالبان إلى توفير "ممر آمن" واحترام حقوق المرأة 01.09.2021

دعت الدوحة حركة طالبان إلى توفير "ممر آمن" للراغبين بمغادرة أفغانستان، كما حثتها على احترام حقوق المرأة. يأتي ذلك في وقت قررت فيه هولندا نقل سفارتها في كابول إلى الدوحة.
Bilder des Tages Internationale Konferenz des Roten Kreuz in Genf (151208) -- GENEVA, Dec. 8, 2015 -- Fatima Gailani, President of Afghan Red Crescent and chair of the conference, delivers a speech at the opening ceremony of the 32nd International Conference of the Red Cross and Red Crescent in Geneva, Switzerland, Dec. 8, 2015. The 32nd International Conference of the Red Cross and Red Crescent opened in Geneva s International Conference Centre on Tuesday. The International Conference, held from Dec. 8 to Dec. 10, is a unique global forum bringing together the leaders from over 190 State Parties to the Geneva Conventions of 1949 and the International Red Cross and Red Crescent Movement. ) SWITZERLAND-GENEVA-RCRC-32ND INTERNATIONAL CONFERENCE XuxJinquan PUBLICATIONxNOTxINxCHN Images the Day International Conference the Red Cross in Geneva 151208 Geneva DEC 8 2015 Fatima Gailani President of Afghan Red Crescent and Chair of The Conference delivers a Speech AT The Opening Ceremony of The 32nd International Conference of The Red Cross and Red Crescent in Geneva Switzerland DEC 8 2015 The 32nd International Conference of The Red Cross and Red Crescent opened in Geneva S International Conference Centre ON Tuesday The International Conference Hero from DEC 8 to DEC 10 IS a Unique Global Forum bringing Together The Leaders from Over 190 State Parties to The Geneva Conventions of 1949 and The International Red Cross and Red Crescent Movement Switzerland Geneva 32nd International Conference XuxJinquan PUBLICATIONxNOTxINxCHN

فاطمة جيلاني لـDW: أشرف غني وبايدن وراء فوضى أفغانستان 29.08.2021

قالت عضو الوفد الأفغاني في المفاوضات مع طالبان التي استضافتها الدوحة، فاطمة جيلاني إن الرئيس المعزول أشرف غني "خان بلاده". في حوار لـ DW تكشف تفاصيل عن المفاوضات مع طالبان وتحمل غني وبايدن حالة الفوضى في أفغانستان.

Taliban's former envoy to Saudi Arabia Shahabuddin Delawar (C) and delegate members arrive to the signing of a US-Taliban agreement in the Qatari capital Doha on February 29, 2020. - Washington and the Taliban are set to sign a landmark deal in Doha that would see them agree to the withdrawal of thousands of US troops from Afghanistan in return for insurgent guarantees. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

طالبان تعلن لقاءها وفدا فرنسيا ومخاوف ألمانية من ابتزاز سياسي 27.08.2021

ذكرت حركة طالبان أن وفدا فرنسيا التقى بممثلين عنها في الدوحة لأول مرة منذ سقوط كابول، وقد أكد ماكرون في وقت سابق وجود محادثات مع الحركة، بينما رد سياسي ألماني على تصريحات ميركل حول ضرورة التعامل مع طالبان.
18.07.2021 | (L to R) The head of Afghanistan's High Council for National Reconciliation Abdullah Abdullah gestures as Qatar's envoy on counter-terrorism Mutlaq al-Qahtani shakes hands with the leader of the Taliban negotiating team Mullah Abdul Ghani Baradar during the final declaration of the peace talks between the Afghan government and the Taliban in Qatar's capital Doha on July 18, 2021. - Representatives of the Afghan government and Taliban insurgents held talks in Doha as violence raged in their country with foreign forces almost entirely withdrawn. The two sides have been meeting on and off for months in the Qatari capital, but the talks have lost momentum as the insurgents made battlefield gains. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

"الملعب الأفغاني" ـ ساحة تنافس محتملة بين قطر والسعودية؟ 27.08.2021

ماذا يحدث في الملف الأفغاني بين السعودية وقطر؟ هل تتنافس الدولتان الخليجيتان على مساحات أوسع للعمل والتأثير في "الملعب الأفغاني"؟ أم أن الرياض فقدت القدرة على منافسة الدوحة، التي تمسك بأوراق الملف الأفغاني من وقت مبكر؟
بعد أردوغان..طحنون بن زايد يلتقي أمير قطر في الدوحة

بعد أردوغان..طحنون بن زايد يلتقي أمير قطر في الدوحة 26.08.2021

في تحول إقليمي جديد، استقبل أمير قطر، تميم بن حمد، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، بعد أيام على زيارة المسؤول ذاته لتركيا ولقائه بأردوغان. ويعد هذا اللقاء مؤشرا على إمكانية تبادل قطر والإمارات للسفراء.
Afghan passengers sit as they wait to leave the Kabul airport in Kabul on August 16, 2021, after a stunningly swift end to Afghanistan's 20-year war, as thousands of people mobbed the city's airport trying to flee the group's feared hardline brand of Islamist rule. (Photo by Wakil Kohsar / AFP)

ألمانيا وأمريكا تجريان محادثات مع طالبان حول إجلاء معاوني الجيش 17.08.2021

تظاهر آلاف الأشخاص في عدة مدن ألمانية لتسريع إجلاء المهددين من أفغانستان. وأعلن وزير خارجية ألمانيا إرسال السفير ماركوس بوتسل لإجراء محادثات في الدوحة بهدف تمكين المتعاونين من الوصول للمطار وهو ما ستقوم به أمريكا أيضا.

ARCHIV FOTO - 27.03.2012 *** US servicemen board a plane to Afghanistan at the US transit center Manas, 30 km outside the Kyrgyzstan's capital Bishkek, on March 27, 2012. A planned withdrawal of US and coalition forces by the end of 2014 hinges on building up Afghan army and police, but the surge in fratricidal attacks threatens to undermine that strategy, with strained relations between NATO troops and Afghan forces marked by distrust and cultural clashes.AFP PHOTO / VYACHESLAV OSELEDKO (Photo credit should read VYACHESLAV OSELEDKO/AFP via Getty Images)

سياسية ألمانية: الانسحاب السريع من أفغانستان "خطأ كبير" 29.07.2021

بعد تقدم حركة طالبان في أفغانستان، وصفت سياسية معنية بشؤون الدفاع في الحزب الديمقراطي الحر بألمانيا السحب السريع للقوات من أفغانستان بأنه "خطـأ كبير"، وطالبت الاتحاد الأوروبي بدعم الأفغان بمساعدات تنموية.

29.10.2019, Vorschau zur Fussball Weltmeisterschaft 2022 in Katar, VAE. Al Janoub Stadium in Al-Wakrah (Katar), 17 Kilometer von Doha entfernt, welches auch Austragungsort von WM Spielen 2022 sein wird. Das Dach-Design des Al Janoub Stadiums, ist an die traditionellen Dhau-Boote angelehnt, die von den Einwohnern der Stadt genutzt wurden. Das Al Wakrah Stadium ist die sportliche Heimat vom Al Wakrah Sports Club. Das Stadion fuer 40.000 Menschen ist voll Klimatisiert und deshalb ganzjaehrig bespielbar.

تصفيات كأس العرب 2021.. اختبار لجاهزية قطر لكأس العالم 18.06.2021

تنطلق السبت التصفيات التمهيدية لبطولة كأس العرب لكرة القدم التي ينظمها الاتحاد الدولي في الدوحة، وتقام فيها 7 مباريات من بينها قمة خليجية ومواجهات أفروآسيوية. وينظر لهذا الحدث كاختبار لمدى جاهزية قطر لاستقبال المونديال.
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