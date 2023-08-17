الدوافع مجهولة - شرطي ألماني يقتل مهاجما يحمل سكينا

قتل رجل شرطة في مدينة دويسبورغ، بولاية شمال الراين وستفاليا بغرب ألمانيا، مهاجما مسلحا بسكين، بعدما أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا، حسبما أفاد وزير الداخلية بالولاية، الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا. ولم يقدم الوزير معلومات إضافية حول الواقعة أو دوافع المهاجم.

وفيما أكدت الشرطة أنه تم التثبت من هوية الرجل القتيل، إلا أنها لم تكشف عنها. كما لم يعرف في البداية مزيد من التفاصيل حول ملابسات الواقعة. وتولت الآن لجنة تحقيق في جرائم القتل في دوسلدورف عملية التحقيق.

فعند حوالي الساعة الثانية من ظهر اليوم الخميس (17 أغسطس/ آب 2023)، حاول رجل الشرطة في البداية إيقاف الرجل، الذي كان مسلحا بسكين، مستخدما مسدس الصعق الكهربائي.

ولأن الشرطي لم ينجح في إيقافه، أطلق رصاصة من سلاحه الميري، حسبما أبلغ وزير الداخلية في الولاية هربرت رويل لجنة غير عادية في برلمان الولاية في مدينة دوسلدورف اليوم الخميس.

وجاءت الرصاصة قاتلة. وأكد متحدث باسم الشرطة في دويسبورغ وقوع الحادث.

وقالت الشرطة إنه يجري العمل حاليا مع الادعاء العام لإعداد بيان صحفي يتضمن المزيد من المعلومات حول الواقعة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)