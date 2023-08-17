 الدوافع مجهولة - شرطي ألماني يقتل مهاجما يحمل سكينا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.08.2023

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الدوافع مجهولة - شرطي ألماني يقتل مهاجما يحمل سكينا

أطلق شرطي النار على رجل مسلح بسكين في مدينة دويسبورغ الألمانية فأرداه قتيلا. وفيما أكدت الشرطة أنه تم التثبت من هوية الرجل، إلا أنها لم تكشف عنها ولم تقدم معلومات عن دوافعه.

تم التثبت من هوية الرجل القتيل، لكن لم يعرف في البداية مزيد من التفاصيل حول ملابسات الواقعة. (صورة من الأرشيف لشرطي ألماني)

تم التثبت من هوية الرجل القتيل، لكن لم يعرف في البداية مزيد من التفاصيل حول ملابسات الواقعة. (صورة من الأرشيف لشرطي ألماني)

قتل رجل شرطة في مدينة دويسبورغ، بولاية شمال الراين وستفاليا بغرب ألمانيا، مهاجما مسلحا بسكين، بعدما أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا، حسبما أفاد وزير الداخلية بالولاية، الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا. ولم يقدم الوزير معلومات إضافية حول الواقعة أو دوافع المهاجم. 

مختارات

وفيما أكدت الشرطة أنه تم التثبت من هوية الرجل القتيل، إلا أنها لم تكشف عنها. كما لم يعرف في البداية مزيد من التفاصيل حول ملابسات الواقعة. وتولت الآن لجنة تحقيق في جرائم القتل في دوسلدورف عملية التحقيق.

فعند حوالي الساعة الثانية من ظهر اليوم الخميس (17 أغسطس/ آب 2023)، حاول رجل الشرطة في البداية إيقاف الرجل، الذي كان مسلحا بسكين، مستخدما مسدس الصعق الكهربائي.

ولأن الشرطي لم ينجح في إيقافه، أطلق رصاصة من سلاحه الميري، حسبما أبلغ وزير الداخلية في الولاية هربرت رويل لجنة غير عادية في برلمان الولاية في مدينة دوسلدورف اليوم الخميس.

وجاءت الرصاصة قاتلة. وأكد متحدث باسم الشرطة في دويسبورغ وقوع الحادث. 

وقالت الشرطة إنه يجري العمل حاليا مع الادعاء العام لإعداد بيان صحفي يتضمن المزيد من المعلومات حول الواقعة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

  • Schießerei am Landgericht in Frankfurt

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

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  • Symbolbild Autodieb

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

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  • Deutschland Polizei Festnahme in Alsdorf bei Aachen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

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  • Das Kontroll- und Streifenboot BP 64 Börde der Bundespolizei

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    هامبورغ هي مدينة وولاية في نفس الوقت وتعد المدينة الثانية في ألمانيا بالنسبة لعدد السكان، إذ يعيش فيها مليون و700 ألف شخص. وتشتهر المدينة بمينائها الأكبر في ألمانيا وفيها الكثير من المراكز التجارية في البلد. وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13803 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

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    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

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  • Deutschland Köln Polizei Vorbereitung Demonstrationen Pegida Gegendemonstranten Vorbereitungen

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  • Deutschland Kriminalität Sprengung von Geldautomaten

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هانوفر هي عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى ويسكنها أكثر من نصف مليون إنسان وتشتهر بالمعرض السنوي للالكترونيات وبجامعتها العريقة. واحتلت المدينة المركز الثالث في قائمة أخطر المدن وكانت معدلات الجريمة فيها قد بلغت 16066 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland GSG 9

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    العاصمة الألمانية برلين يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص. وكانت برلين في عام 2015 ثاني أخطر مدينة في ألمانيا بالنسبة لمعدلات الجريمة، والتي بلغت 16414 حالة لكل 100 ألف شخص، حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا.

  • Deutschland Flughafen Frankfurt am Main verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تعد مدينة فرانكفورت من أغلى المدن في ألمانيا وهي مركز المال والبنوك في ألمانيا وفي أوروبا وتشتهر بناطحات السحاب الكثيرة فيها وفيها أكبر مطار في البلد. لكنها كانت أخطر مدن ألمانيا على الإطلاق في عام 2015 وسجلت فيها 16550 جريمة لكل 100 ألف شخص.

    الكاتب: زمن البدري