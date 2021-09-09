الدهون هي مجموعة مركبات كيميائية تحتوي على أحماض دهنية مشبعة او غير مشبعة، وغالبا ما ترتبط مشاكل السمنة والوزن الزائد بتراكم الدهون في الجسم. ويعود هذا التراكم في الغالب إلى سوء التغذية وقلة الحركة.

ليست الدهون كلها مضرة، فهناك دهون تمد الجسسم بالطاقة وهي مصدر للعديد من الفيتامينات. وأشهر أنواعها الدهون المشبعة التي ينبغي تناولها باعتدال عن طريق اللحوم والجبنة. وهناك دهون غير مشبعة مفيدة جدا، لانها تساعد على خفض الكوليسترول وهي موجودة في زيت الزيتون والأسماك والمكسرات على سبيل المثال. أما الدهون التي تعالج صناعيا فتعرف بالدهون المتحولة وتناولها يؤدي إلى الإصابة بالعديد من أمراض القلب.