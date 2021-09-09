نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

الدهون

الدهون هي مجموعة مركبات كيميائية تحتوي على أحماض دهنية مشبعة او غير مشبعة، وغالبا ما ترتبط مشاكل السمنة والوزن الزائد بتراكم الدهون في الجسم. ويعود هذا التراكم في الغالب إلى سوء التغذية وقلة الحركة.

ليست الدهون كلها مضرة، فهناك دهون تمد الجسسم بالطاقة وهي مصدر للعديد من الفيتامينات. وأشهر أنواعها الدهون المشبعة التي ينبغي تناولها باعتدال عن طريق اللحوم والجبنة. وهناك دهون غير مشبعة مفيدة جدا، لانها تساعد على خفض الكوليسترول وهي موجودة في زيت الزيتون والأسماك والمكسرات على سبيل المثال. أما الدهون التي تعالج صناعيا فتعرف بالدهون المتحولة وتناولها يؤدي إلى الإصابة بالعديد من أمراض القلب.

Woman standing against a studio background with an apple and a cupcake in each hand.

تقليل السكريات أم الدهون.. ما هي الحمية الأفضل؟ 09.09.2021

من أجل فقدان الوزن، يحاول البعض اتباع النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات الذي يتحول إلى غلوكوز ويرفع نسبة السكر في الدم. بينما يعتمد آخرون على تقليل معدل الدهون في الطعام. فأي حمية هي الأفضل؟
ACHTUNG: DIESER BEITRAG DARF NICHT VOR ABLAUF DER SPERRFRIST, 31. DEZEMBER, 21.00 UHR, VERÖFFENTLICHT WERDEN! - ARCHIV - Übergewichtige Kinder hüpfen am 11.03.2009 beim Seilspringen in einer Turnhalle in Leipzig. Foto: Waltraud Grubitzsch (zu dpa «Motorische Fähigkeiten von Kindern sagen Bildungserfolg voraus» vom 31.12.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

ألمانيا - مطالب بضرائب على السكر لمحاربة السمنة لدى الأطفال 08.08.2021

فاقمت أزمة كورونا مشكلة زيادة الوزن بين الأطفال والمراهقين أيضا نتيجة لتراجع النشاط الحركي. ودعا رئيس رابطة حماية المستهلك في ألمانيا إلى مواجهة ذلك بفرض ضرائب على السكر أو الملح أو الدهون في المنتجات الغذائية.

#35459055 - Junge Frau beim Augenarzt © MAST

"متلازمة سيكا".. متى عليك زيارة طبيب العيون؟ 08.08.2021

العيون الجافة أو كما يطلق عليها أطباء العيون "متلازمة سيكا"، هي مرض شائع وله أعراض وأسباب مختلفة. كما يمكن أن تساعد خطوات بسيطة وعلاجات منزلية في التخفيف منه. لكن متى يصبح خطراً على الصحة؟
Spices on wooden bowl background

الطعام الحار... فوائد كثيرة يجب أن تعرفها! 04.08.2021

يحب الكثيرون تناول الطعام الحار ويستمتعون بمذاقه، ولكن لا يعلم الجميع الفوائد الغذائية له. فما فوائد تناول الوجبات الحارة؟ وهل تساعد حقا في حرق الدهون، كما يعتقد البعض؟
19/01/2012 Toulon - Clinique Saint Roch Opération chirurgicale de remplaçement des implants mammaires PIP par le DR Arnaud Rochebiliere Toulon, south eastern France, jan 19th 2012. A woman gets her PIP breast implants replaced during an operation. Photo: Patrick Blanchard

عمليات جراحة تكبير الثدي.. طرقها ومخاطرها! 21.05.2021

يشيع استخدام السيليكون في جراحة تكبير الصدر، وهذا ينطبق على الجراحة التجميلية لتكبير الثدي بعد تعرض المرأة لسرطان الثدي مثلا. لكن زراعة السيليكون في الثدي تحمل معها مخاطر أيضا، فماهي؟ وهل هناك بدائل لاستخدام السيليكون؟

Ein sogenanntes Fleischpflanzerl mit Kartoffelsalat auf einem Teller in Bayern. | Verwendung weltweit

البطاطس الباردة.. سعرات حرارية أقل بفضل هذه الحيل! 15.05.2021

قد يتذمر البعض بعد أن يبرد طعامه وقد يلجئون إلى تسخينه. لكن خبراء التغذية ينصحون بترك الأطعمة الساخنة ذات السعرات الحرارية العالية، حتى تبرد قليلاً. هذه الحيلة وغيرها تساعد على التقليل من السعرات الحرارية و إنقاص الوزن.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 06.04.21 *** In einem Fitness-Studio in Saarbrücken trainieren wieder Menschen. Seit heute dürfen Saarländer im Rahmen eines Modellprojektes mit tagesaktuellem, negativem Corona-Test wieder in Fitness-Studios gehen. +++ dpa-Bildfunk +++

منشطات محظورة في مكملات إنقاص الوزن في الأسواق الأمريكية 08.04.2021

كشفت دراسة أمريكية وجود منشطات محظورة في المكملات الغذائية التي تباع من أجل حرق الدهون والتنحيف. الباحثون رصدوا تسعة أنواع من العقاقير الخطرة يعود صنع بعضها إلى فترة الحرب العالمية الثانية.
ILLUSTRATION - Der Plastische Chirurg Bernd Loos führt am 05.04.2013 in Karlsruhe (Baden-Württemberg) in der Klinik am Stadtgarten an einer jungen Frau eine Schönheitsoperation am Augenlid durch. | Verwendung weltweit

ألمانيا ـ زيادة الإقبال على عمليات التجميل في زمن كورونا 17.01.2021

بسبب جائحة كورونا تشكو الكثير من القطاعات من الكساد، ورغم المخاوف من الفيروس والقيود المفروضة، لكن ومع ذلك ولهذه الأسباب انتعشت جراحة التجميل في ألمانيا، وهناك أسباب أخرى غير ارتداء الكمامات!
Medizin Histologie Binde und Stützgewebe Fettgewebe braunes Fettgewebe Fettzellen Mikroaufnahme Vergrößerung 64:1 medicine histology brown fat pixel

دراسة: الدهون البنية مفتاح للرشاقة وحماية من أمراض مزمنة! 14.01.2021

تشتهرالدهون البنية بفائدتها وبأنها مفتاح الرشاقة للجسم، بيد أن دراسة حديثة أظهرت فوائد عديدة أخرى غير معروفة لهذا النوع من الدهون، منها الحماية من بعض الأمراض، فما هي آلية عمل هذه الدهون؟ وهل يمكن زيادة عددها داخل الجسم.
Eine Gruppe Jogger läuft am 03.01.2016 über eine leichte Schneedecke auf der Uferpromenade am Maschsee in Hannover (Niedersachsen). In der Nacht zum Sonntag fiel der erste Schnee im neuen Jahr in Hannover. Foto: Peter Steffen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture alliance/dpa/P. Steffen

دراسة: الرياضة في الطقس البارد أنسب لحرق الدهون 09.01.2021

كشفت نتائج دراسة حديثة أن ممارسة الرياضة في البرد القارس تساعد على حرق الدهون بنسبة كبيرة، مقارنة بالجو المعتدل. وأوضح خبراء أن فصل الشتاء هو الأمثل للتخلص من الدهون وتقوية المناعة.
colourbox 2280765

خمسة أشياء ينصح بها قبل النوم لإنقاص وزنك! 29.12.2020

قلة النوم قد تمنعك من فقدان دهون الجسم، فكيف بالإمكان الحصول على نوم أفضل وخسارة الوزن في نفس الوقت؟
Nut research. EMBARGOED TO 0001 MONDAY DECEMBER 5 General view of mixed nuts including cashew, almonds, hazlenuts, walnuts, pecan nuts and pistachio nuts, as a handful of nuts a day can help to keep the doctor - and the undertaker - away, research has shown. Picture date: Saturday December 3, 2016. See PA story HEALTH Nuts. Photo credit should read: Victoria Jones/PA Wire URN:29354599 |

تناول المكسرات طريقة طبيعية للوقاية من أمراض القلب والسرطان 24.11.2020

يسود اعتقاد لدى البعض أن تناول المكسرات هو أمر غير صحي وأضرارها كبيرة على الجسم وقد تؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن. بيد أن دراسات عديدة بينت أن المكسرات لها فوائد كبيرة على الجسم، وتزوده بطاقة كبيرة وتقيه من الأمراض.
Father holding baby daughter (2-5 months) while stirring food, Vater haelt Tochter (2-5 Monate), waehrend Essen Ruehren | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

حيل من أجل حرق سعرات حرارية أكثر كل يوم 15.11.2020

في فصل الشتاء، يصبح الناس أكثر كسلا للخروج من المنزل وممارسة الرياضة. نقدم إليك بعض النصائح الفعالة التي تساعدك في عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية وأنت داخل منزلك.
Beautiful woman applying hair conditioner

لأصحاب الشعر الدهني.. وصفات طبيعية من أجل عناية أفضل! 29.10.2020

يواجه أصحاب الشعر الدهني مشكلة متكررة في ارتفاع معدلات تساقط الشعر مقارنة بغيرهم، لذلك يحتاج إلى عناية خاصة. نقدم بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في تقليل إفراز الدهون في فروة الرأس لإضفاء مظهر صحي على الشعر
#60341446 - Spices on wooden bowl background © Sebastian Duda Bildnummer 60341446 Land Polen

هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة 10.08.2020

في الوقت الذي تقوم فيه بتمارين رياضية لحرق الدهون في جسمك، فإن عليك أيضاً التركيز على التغذية التي تقربك من هدفك. لكن ما هي الأطعمة التي تزيد من حرق الدهون فعلاً؟ الإجابة في الجولة المصورة التالية.
Edamame soy beans shelled and with pods in bowls, Edamame Sojabohnen geschält und mit Hülsen in Schalen | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ما الذي يجعل فول الإداماميه طعاماً صحياً للغاية؟ 02.08.2020

يتميز فول الإداماميه بنسبة قليلة من الدهون ونسبة عالية من البروتين، ويجعله ذلك خياراً ممتازاً كوجبة غذائية خفيفة وصحية. فما أهم فوائده؟
مزيد من المقالات