الدنمارك تشتبه بتورط موقوفين لديها بالتحضير لهجمات إرهابية

أعلنت أجهزة الأمن الدنماركية توقيف 14 شخصاً في الدنمارك وألمانيا بشبهة التحضير لهجوم بمتفجرات، لديهم دوافع " دينية متطرفة"، حسبما أعلن جهاز الاستخبارات في كوبنهاغن اليوم الجمعة (12 فبراير/ شباط 2021)

وكان جهاز الاستخبارات قد أكد الخميس اعتقال 13 شخصاً في نهاية الأسبوع الماضي في إحدى ضواحي كوبنهاغن، وشخص آخر في ألمانيا.

وقالت الاستخبارات في بيان إن "العملية جاءت بسبب الاشتباه بأنه يجري التحضير لشن هجوم إرهابي بدوافع إسلامية متطرفة".

وأوضحت أن الموقوفين الـ 13 في الدنمارك اعتقلوا بشبهة "التخطيط لشن هجوم إرهابي أو أكثر أو المشاركة في محاولة تنفيذ عمل إرهابي". ويشتبه في أنهم "حصلوا على موادّ ومكوّنات متفجّرات، فضلاً عن أسلحة"، أو تآمروا للحصول عليها. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الموقوفين هم ثمانية رجال وخمس نساء.

وفي ألمانيا ذكر المدعون الخميس أن ثلاثة من المشتبه بهم أشقاء من سوريا، تم توقيف اثنين منهم في الدنمارك والثالث في مقاطعة هيسن الألمانية.

وتنبهت الشرطة للثلاثة عندما طلبوا شراء مواد كيميائية على الانترنت يمكن استخدامها في صنع مواد متفجرة.

ورجحت وزارة الداخلية الألمانية أن السوريين الثلاثة، الذين تم اعتقالهم قبل أيام في ألمانيا والدنمارك، خططوا لشن هجوم إرهابي في ألمانيا. وبحسب بيانات الوزارة، تم إحباط 17 هجوماً ذي دوافع إسلامية متطرفة في ألمانيا منذ عام 2009.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر: "لقد نجحت سلطاتنا الأمنية مرة أخرى في إحباط هجوم إرهابي إسلاموي" وأضاف الوزير الألماني: "إنهم يعملون جنباً إلى جنب مع شركائهم الأوروبيين، غالباً دون أن يلاحظهم أحد، لكنهم يقظون للغاية".

ع.أج/ ع غ (د ب ا، أ ف ب)