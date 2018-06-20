 الدنمارك تتصدر الأقل فسادا وسوريا والصومال في ذيل القائمة | أخبار | DW | 29.01.2019

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أخبار

الدنمارك تتصدر الأقل فسادا وسوريا والصومال في ذيل القائمة

خلص استطلاع لمنظمة الشفافية الدولية صدرت نتائجه اليوم إلى أن الدنمارك ونيوزيلندا تصدرتا قائمة الدول الأقل فسادا في العالم. فيما احتلت سوريا والصومال ذيل القائمة، وأحرزت ألمانيا 11 درجة في قائمة تضم 180 دولة.

Korruptionswahrnehmungsindex 2018 - Edda Müller (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

أيدا مولر رئيسة فرع منظمة الشفافية الدولية في ألمانيا

صدر (اليوم الثلاثاء 29 كانون الثاني/ يناير 2019) تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2018 وقد غطى أوضاع 180 دولة، مشيراً إلى أن الحصول على 100 نقطة يعني أن الدولة " خالية من الفساد".  وهو ما لم تحققه أي دولة، ولكن حل في المرتبة الثالثة بقائمة الدول الأقل فسادا أيضا فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا، حيث حصلت كل منها على 85 نقطة.

 وجاءت النرويج في المرتبة الرابعة بـ 84 نقطة ثم هولندا 82 وكندا 81 ولوكسمبورج 81 . وأشارت المنظمة إلى أن ثلثي الدول الـ180 المدرجين بالمؤشر سجلوا نقاطا أقل من .50 وبلغ متوسط النقاط التي سجلتها الدول 43 . وأوضحت المنظمة أن 20 دولة فقط حسنت من أدائها منذ عام 2012 .

وأدرجت المنظمة إستونيا وكوت ديفوار ضمن الدول التي شهدت تحسنا كبيرا، ولكنها أشارت إلى تراجع كل من استراليا وتشيلي ومالطا في المؤشر.

وأحرزت كوريا الشمالية 14 درجة، واليمن 14 درجة، وجنوب السودان 13 درجة، وسوريا 13 درجة لتحتل مراتب متعاقبة في نهاية الجدول، فيما أحتل الصومال ذيل المؤشر بواقع 10 درجات.

وقالت رئيسة منظمة الشفافية ديليا فيريرا روبيو " احتمالات تفشي الفساد تكون أكبر حيث تكون الأسس الديمقراطية ضعيفة، مثلما رصدنا في عدد من الدول، حيث يستخدم السياسيون غير الديمقراطيين الفساد لصالحهم". وتراجعت الولايات المتحدة الأمريكية في المؤشر بواقع أربع نقاط لتسجل 71 نقطة، لتخرج من قائمة الدول الـ20 الأقل فسادا منذ عام 2011 .

 

رئيسة المؤسسة: "يمكن استخدام أساليب غير عادلة لتعزيز صفقات بألمانيا"

وكشف الاستطلاع أن الفساد والرشوة يتزايدان داخل أوساط اقتصادية ومؤسسات عامة بألمانيا. وصنفت قيادات اقتصادية من الأوساط الاقتصادية العالمية ألمانيا في مؤشر الفساد الخاص بمؤسسة الشفافية الدولية في عام 2018 بشكل أسوأ مما كانت عليه في العام السابق له. وصرحت رئيسة المؤسسة بألمانيا إيدا مولر اليوم الثلاثاء بالعاصمة برلين: "فيما يبدو أن هناك انطباعا موجودا هنا أنه يمكن استخدام أساليب غير عادلة لتعزيز صفقات بألمانيا". وأشارت إلى أن فضائح كبرى الشركات الألمانية جعلت إيمان الأشخاص في دولة القانون يتحطم.

يشار إلى أن ذلك المؤشر الذي يتم نشره سنويا يقيس حالة الفساد التي يتم إدراكها في أوساط اقتصادية وسياسية وإدارية داخل القطاع العام بألمانيا، وفي 179 دولة أخرى. وبشكل عام زادت معاناة الناس من الفساد خلال عام 2018 على مستوى العالم على نحو أقوى من العام الذي يسبقه. وبحسب المؤشر، يتم النظر للفساد  في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا داخل الأوساط الاقتصادية وفي مؤسسات حكومية على أنه مشكلة متزايدة. وعلى الرغم من تردي وضع ألمانيا العام الماضي في هذا الأمر، فإنها لا تزال تتمتع بوضع جيد على المستوى العالمي، وتحتل المركز 11 بين الـ 180 دولة التي يرصدها المؤشر. 

المطلوب تطبيقه لإيقاف الفساد وتقوية الديموقراطية

مختارات

وكشف المؤشر أنّ كلّ الدول التي تدنت درجاتها عن 50 على مؤشر الفساد الداخلي هي دول غير ديمقراطية.

ولفت التقرير النظر إلى تدني أرقام المؤشر بشكل ملفت للنظر في كل من هنغاريا التي فقدت 8 درجات، وتركيا التي فقدت 9 درجات خلال الأعوام الستة الأخيرة. وخصّ بالحديث تركيا التي تدنى تصنيفها من دولة "محدودة الحرية" إلى دولة "عديمة الحرية"، فيما حققت هنغاريا أدنى رقم مسجل في مجال الحقوق السياسية منذ خروجها من المعسكر الشيوعي عام 1989.

وأشار التقرير أن الزعماء الذين يتقدمون على المنصات الشعبوية عبر العالم، تتعاظم قوتهم، وتضعف الديمقراطية في بلدانهم باضطراد. كما ربط التقرير بين تنامي معدلات الفساد الداخلي وتنامي الدعم للمرشحين الشعبويين عبر العالم.

ولإيقاف الفساد وتقوية الديموقراطية حول العالم، دعت منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى ما يلي:

*تقوية المؤسسات والحفاظ على الموازنات والتحقيقات.

*ردم الفجوة التطبيقية بين تشريعات مكافحة الفساد وبين تطبيقاتها وبيئتها.

*دعم المواطنين بما يتيح لهم الجهر باعتراضاتهم وتحميل الحكومات مسؤولية الفساد المتفشي.

*حماية حريات الصحافة بحيث لا يخشى الصحفي من تعرض حياته للخطر في حال كشفه عن الفساد وقضاياه.

م.م/ ح.ز ( د ب ا، منظمة الشفافية الدولية)

  • Ägypten Gericht verurteilt Mubarak zu mehrjähriger Haft 21.05.2014 (picture-alliance/AP Photo)

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    مبارك وقضية "القصور الرئاسية"

    حوكم الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك بعدد من التهم إحداها قضية فساد تعرف بقضية "القصور الرئاسية" وهي القضية الوحيدة التي أدين فيها وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. المحكمة أدانت مبارك ونجليه بعد أن تأكد لها استيلاءهم على مبلغ 125 مليون جنيه مصري من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.

  • Israel Freilassung des ehemaligen Premierminister Ehud Olmert (Reuters/R. Kastro )

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    قضية رشوة تطيح برئيس وزراء إسرائيل

    يعد إيهود أولمرت أول رئيس وزراء إسرائيلي يسجن في قضية فساد، إذ قضت محكمة إسرائيلية سنة 2015 بسجنه 6 سنوات على خلفية تلقيه رشى مالية عندما كان رئيسا لبلدية القدس. دخل أولمرت السجن سنة 2016 وحصل على عفو جزئي وخرج من السجن عام 2017.

  • Wahl Philippinen Mai 2013 (Reuters/Romeo Ranoco)

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    جوزيف استرادا الممثل الذي ضحك على الشعب

    يعتبر رئيس الفلبين الأسبق جوزيف استرادا من أكثر رؤساء العالم فسادا، فقد كان نجما سينمائيا قبل أن يصبح رئيسا. أدانته محكمة فلبينية بنهب الأموال العامة وقامت ضده ثورة شعبية أطاحت به عام 2001. وفي سنة 2006 عاد ليقف أمام المحكمة بتهمة تحويل 80 مليون دولار من المال العام لصالحه. حكم عليه بالسجن المؤبد، لكن صدر بحقه عفو رئاسي ليصبج حرا طليقا وفي سنة 2013 أصبح عمدة للعاصمة مانيلا.

  • Bildergalerie 50 Jahre Massenmord an Mitgliedern und Sympathisanten der Kommunistischen Partei Indonesiens (picture-alliance/CPA Media Co. Ltd)

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    الوضع الصحي يوقف المحاكمة

    اتهم محمد سوهارتو الرئيس الأندونيسي الأسبق باختلاس 571 مليون دولار لتمويل أحد المشاريع الخاصة به وبعائلته، وبدأت محاكمته فعليا بتهمة الفساد بعد خروجه من السلطة؛ لكن المحاكمة توقفت بسبب وضعه الصحي. توفي سنة 2008 وهو تحت الإقامة الجبرية.

  • Brasilien Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva in Sao Paulo (picture-alliance/dpa/Zuma Press/P. Lopes)

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    12 سنة سجن بتهمة الفساد

    أدان القضاء الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا بتهمة الفساد وتليقه رشوة أثناء فترة حكمه، إذ شددت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وحكمت عليه بـ 12 سنة سجن. الرئيس البرازيلي أكد مرارا أن محاكمته سياسية وأنه رغم قرار المحكمة عازم على العودة إلى السلطة.

  • Peru Lima - Alberto Fujimori (picture-alliance/Agentur Andina/E. Ramos)

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    عفو رئاسي عن رئيس "فاسد"

    حكمت محكمة بيروفية على الرئيس البيروفي الأسبق ألبرتو فوجيموري بالسجن 25 عاما بعد إدانته بارتكاب جرائم تتعلق بحقوق الإنسان والكسب غير المشروع. غير أنه وبعد قضاء 12 عاما في السجن صدر بحقه عفو رئاسي بسبب وضعه الصحي، وهو الأمر الذي أدى لخروج مظاهرات احتجاجية في البيرو.

  • Kriegsverbrecher-Prozess gegen Milosevic (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    جرائم حرب وتهم فساد

    إلى جانب اتهامه في جرائم ضد الإنسانية فإن الرئيس اليوغسلافي الراحل سلوبودان ميلوسوفيتش اتهم أيضا في قضايا تتعلق باختلاس أموال عامة قدرت بملايين الدولارات. استمرت محاكمته أمام محكمة العدل الدولية خمس سنوات وتوفي في زنزانته سنة 2006 بأزمة قلبية.

  • Nicolas Sarkozy Archiv 2012 (picture-alliance/dpa)

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    تهم ثقيلة تلاحق ساركوزي

    الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي متهم بالفساد واستغلال النفوذ. وسيحاكم الرئيس الفرنسي الأسبق بتهم تتعلق بحصوله على تفاصيل مسربة من تحقيق بشأن مزاعم عن تجاوزات ارتكبت خلال حملته الانتخابية عام 2007. إعداد: ريم نجمي


مختارات

رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

وجهت للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تهم بالفساد وفي حال إدانته يمكن أن يدخل السجن. لكنه ليس أول رئيس سابق يحاكم بهذه التهمة، إذ اتهم من قبله العديد من رؤساء الدول بالفساد، لكن قليلين منهم أدينوا ودخلوا السجن. (30.03.2018)  

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