 ″الدفع الآلي″ ـ تكنولوجيا واعدة لكنها تثير توجس بعض الزبائن | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 31.05.2022

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سياسة واقتصاد

"الدفع الآلي" ـ تكنولوجيا واعدة لكنها تثير توجس بعض الزبائن

دشنت شركات كبيرة متاجر تتيح الدفع الآلي والدفع دون انتظار أمام الكاشير. وهناك توقعات باستخدام هذه التكنولوجيا بشكل متزايد في شتى قطاعات البيع، لكن هناك مشكلة تواجه فئات من الزبائن في التعامل مع هذه التقنية. فهل أنت منهم؟

عززت جائحة كورونا آلية التسوق والدفع بشكل ذاتي

عززت جائحة كورونا آلية التسوق والدفع بشكل ذاتي

 

انتابت بات مكارثي – وهي بريطانية متقاعدة - حالة من الإحباط الشديد عندما رأت المتجر الذي تتسوق فيه يضع المزيد من ماكينات خاصة بالدفع الذاتي في إطار تقنية التسوق والدفع من دون المرور على الكاشير (أمين الصندوق، أو المحاسب الذي يحسب ويتسلم قيمة البضاعة قبل خروجها من المحل).

مختارات

وإزاء ذلك، قامت مكارثي بإنشاء عريضة على شبكة الإنترنت بهدف الضغط على سلسلة متاجر "تيسكو" الأكبر في بريطانيا لإعادة عمليات الدفع التقليدية والكاشير، مؤكدة أن آلية الدفع الذاتية سوف تمثل عائقا أمام تسوق كبار السن.

وفي مقابلة مع DW، قالت السيدة البريطانية التي شارفت على السبعين عاما، "في متجر تيسكو الذي أتسوق فيه أصبحت غالبية أعمال الدفع تتم بشكل ذاتي. أعتقد أن عددا هائلا من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين والصم لن يتمكنوا من استخدام هذه التقنية بسهولة".

وقد حظيت مكارثي باهتمام كبير من وسائل الإعلام المحلية فيما أكدت  

أن التسوق في الوقت الحالي تحول من تجربة رائعة إلى ما يشبه الكابوس. وشاركها حتى الآن أكثر 120 ألف شخص في التوقيع على العريضة.

البداية من الثمانينات

تعود فكرة "الدفع الذاتي" إلى ثمانينيات القرن الماضي عندما أنشأ ديفيد هامبل، رئيس إحدى شركات الإلكترونيات في الولايات المتحدة، نموذجا أوليا لهذه التقنية وذلك بعد أن اضطر للوقوف في طابور طويل في متجر بولاية فلوريدا.

تعمل سلسلة متاجر ريفه في ألمانيا على تسريع استخدام التقنيات التي تتيح التبضع والدفع بشكل ذاتي

تعمل سلسلة متاجر "ريفه" في ألمانيا على تسريع استخدام التقنيات التي تتيح التبضع والدفع بشكل ذاتي

وبعد ذلك بثلاث سنوات، جرى وضع أول ماكينة للدفع الذاتي في أحد متاجر سلسلة "كروجر" في أتلانتا عام 1986 بعد تجارب كثيرة وضخ استثمارات بقيمة خمسة ملايين دولار.

ووفقا لمركز "تكنافيو" البحثي ومقره بريطانيا، فإنه منذ ذلك الوقت فقد جرى وضع قرابة نصف مليون ماكينة خاصة بالتسوق  والدفع الذاتي  على مستوى العالم وسط توقعات أن تنمو هذه التنقية بنحو 18٪ خلال السنوات القليلة المقبلة.

وفي ذلك، قال آلان بيرت، الخبير في شركة "آر. بي. آر" البحثية في بريطانيا، إن الكثير من المتاجر تعمل على "تطوير آليات الخدمات الذاتية سواء عبر تقنية الدفع الذاتي في المتاجر أو حتى في مطاعم الوجبات السريعة".

وفي مقابلة مع DW، أضاف أنه سيجرى "استخدام هذه التكنولوجيا بشكل متزايد في شتى قطاعات البيع بالتجزئة وحتى متاجر الأعمال اليدوية والأزياء".

وقد ذكرت تقارير أن كبرى سلاسل التسوق في أوروبا تضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

ألمانيا تلحق بالركب

وبمقارنتها مع الدول الأوروبية، يبدو أن ألمانيا باتت متأخرة بعض الشيء عن هذا الركب إذ جرى تركيب حوالي ثلاث ألاف ماكينة خاصة بالتسوق والدفع الذاتي من إجمالي 117 ألف ماكينة في أوروبا بحلول نهاية عام 2019.

أما في الولايات المتحدة، فقد تزايد الاعتماد على هذه التكنولوجيا في المتاجر والصيدليات فيما توقعت شركة "آر. بي. آر" البحثية وضع 1.5 مليون جهاز خاصة بالتسوق والدافع الذاتي على مستوى العالم بحلول عام 2026.

وقد صبت جائحة كورونا في صالح تزايد استخدام هذه التكنولوجيا حيث ساعدت في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وقللت من الازدحام أمام موظف الكاشير. بيد أن هذه التكنولوجيا تهدد العمالة البشرية ما دفع الاتحادات والنقابات العمالية إلى الاعتراض.

احلال الآلة الصماء محل الإنسان

بدورها، قال الناطق باسم "اتحاد نقابات عمال المتاجر" في المملكة المتحدة الذي يُعرف اختصارا بـ (USDAW) إن "العاملين في المتاجر يقدمون خدمة يقدرها العديد من المتسوقين، كذلك لا نريد رؤية خفض في الوظائف بسبب هذه التكنولوجيا الجديدة".

وفي مقابلة مع DW، أضاف "هناك مخاوف حقيقية بشأن حدوث أعمال سرقة ومشاكل تتعلق بالأخطاء التقنية وارتباك المتسوقين بشأن استخدام هذه التكنولوجيا".

يشار إلى أن اتحاد نقابات عمال المتاجر في المملكة المتحدة قال إن قطاع سلاسل التجزئة في الغالب بات مبهورا بالتكنولوجيا الجديدة ما دفعه للبحث عن حلول لمشاكل غير موجودة في الأصل، داعيا المتاجر إلى الاستثمار في العمال والموظفين بدلا من ضخ استثمارات في هذه التكنولوجيا.

وفي هذا سياق متصل، تباينت أراء المتسوقين حيال استخدام هذه التكنولوجيا إذ يرى كثيرون إنها  مفيدة في تجنب الوقوف في  طوابير طويلة عند التبضع في المتاجر فيما اعتبر آخرون أنها تجربة التسوق والدفع الذاتي كانت محبطة.

وقد كشفت دراسة كندية أجريت عام 2018 عن أن رغم أن الكثير من المتسوقين يرون أن هذه التكنولوجيا تساعدهم على التسوق بحرية دون تدخل بشري، إلا أن ربع الذين شملهم الاستطلاع رفضوا استخدام هذه التقنية حتى في عمليات التبضع الصغيرة.

دشنت أمازون العام الماضي أول متجر لها في لندن يتيح الدفع من دون المرور على الكاشير

دشنت أمازون العام الماضي أول متجر لها في لندن يتيح الدفع من دون المرور على الكاشير

خذ بضاعتك وغادر المحل

وتبدأ طريقة التسوق والدفع الذاتي في المحال التجارية عن طريق قيام المتسوق بمسح رمز شريطي على هاتفه الذكي عند الدخول، ثم التبضع واختيار مشترياته، والخروج مباشرة.

ومن دون الحاجة إلى الوقوف في طابور انتظارا للدفع أمام الكاشير، فإنه يُجرى خصم قيمة كل سلعة يأخذها المتسوق من الرف آليا من حسابه بواسطة تطبيق على هاتفه.

وبفضل أجهزة استشعار وكاميرات وخوارزميات تعمل بتكنولوجيا "التعلم الآلي"، فإنه يجرى مراقبة عمليات الشراء في المتجر حتى أنها لا تفرض أي رسوم في حالة قيام المتسوق بالتراجع عن شراء أي سلعة.

الجدير بالذكر أن شركة أمازون قد افتتحت شركة أمازون قبل خمس سنوات أول متجر دون وجود كاشير في مدينة سياتل الأميركية، فيما قد دشنت العام الماضي أول متجر سوبر ماركت يتيح التبضع من دون المرور أمام الكاشير خارج الولايات المتحدة حيث كان ذلك في بريطانيا.

بدوه، قال بيرت الذي يعمل لدى شركة "آر. بي. آر" البحثية إن العديد من سلاسل التجزئة تقوم في الوقت الحالي بتجربة هذه التقنية بما في ذلك سلسلة متاجر "سينسبري" في المملكة المتحدة وسلسلة متاجر "ريفه" في ألمانيا.

ورغم أن هذه التقنية قد تكون عائقا أمام غير محبي التكنولوجيا الحديثة او غير البارعين في استخدامها، إلا أن المتاجر  قد تقدم مزايا لزبائن كبار السن أو من ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة استخدام هذه التكنولوجيا.

ورغم ذلك، فإن السيدة البريطانية مكارثي غير مقنعة بالأمر في ظل تخوف العديد من كبار السن في استخدام البطاقات الائتمانية.

وقالت "لا يزال يفضل عدد هائل من الناس الدفع بالنقود".

نيك مارتين /  م ع

  • Southdale Center, Victor Gruen © Gruen and Associates

    مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟

    مول "ساوثديل سينتر في مينيسوتا "بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1965 الذي كان الأول من نوعه في العالم. مهندسه هو المعماري فيكتور غورن الذي سعى إلى أن يخلق مراكز تبضع تخلق للمشترين مناخا اجتماعيا في ضواحي المدن. الصورة عرضت في معرض "عالم المولات" في ميونخ والمقرر أن يستمر حتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر عام 2016.

  • Main-Taunus-Zentrum, © ECE Projektmanagement GmbH&Co.KG

    مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟

    لكن مخترع فكرة المولات أصيب بخيبة أمل بسبب تحويل مشروعه باتجاه أهداف شريرة، وقد رأى غورن أن بناء مشاريع من هذا النوع في مدن أوروبية ومنها النمسا التي ولد وكبر فيها أمر غير مجدي لأنها غير ضرورية هناك. في الصورة يظهر " مركز ماين تاونوس" في فرانكفورت أول مول بني في ألمانيا على النمط الأمريكي.

  • Schloss-Arkaden Braunschweig, Grazioli and Muthesius Architects © Thomas Meyer

    مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟

    مول في قلب مدينة براونشفايغ الألمانية، طالما أثار الجدل حول جدواه، فهو قصر منيف دمر بشكل كبير إبان الحرب العالمية الثانية، ثم أزيل بالكامل عام 1960، وأعيد بناؤه وأتمت واجهته في عام 2007، بعد مدخله الكلاسيكي يدلف المرء الى مركز تسوق عملاق أنيق اسمه "شلوس اركادن".

  • CentrO in Oberhausen, © Thomas Meyer

    مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟

    مول " سينترو" هو اكبر مركز تسوق في ألمانيا، وقد بني بين عامي 1994 و1996 في المنطقة التي كانت صناعية بمدينة اوبرهاوزن. ملامحه المعمارية تجسد عناصر من المعمار الصناعي ويعد بحق نموذجا معماريا لعصر ما بعد الحداثة. في الصورة مصغر المول البريطاني "ميدو هول" بقاعة الأطعمة التي تشبه واحة .

  • Shopping Center in Kairo, Ägypten

    مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟

    مول سن سيتي بمنطقة هيلو بوليس بالقاهرة. افتتح عام 2012 وما زالت تجري إضافات كبيرة عليه، وهو نموذج يحاكي النماذج الأمريكية، حيث عشرات الكافتريات والمقاهي وصالونات الحلاقة الرجالية والنسائية الباذخة والبوتيكات التي تعرض بضائع الماركات الشهيرة. ويضم فنادق فخمة، إلا انه باختصار سوق للأثرياء.

  • Zorlu Center, Istanbul, © Thomas Mayer

    مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟

    رمز لاسطنبول الجديدة. اسطنبول المكتظة بساكنيها وزائريها تشتهر بأنها مدينة أسواق تاريخية كبرى وليست مدينة مولات، لكن مركز "زورلو" الذي أنجز عام 2013 من تصميم المهندسين المعماريين الشهيرين، إمره ارولات ومراد تابانليوغلو.مشروع طموح يضم فيما يضم أكبر صالات الفن والمراكز الفنية في المدينة العريقة.

  • Mall of Dubai

    مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟

    مول دبي في الإمارات العربية المتحدة هو أكبر مركز تسوق في العالم من حيث مساحته الكلية، ويضم كل ما يحلم الإنسان بشرائه، علاوة على فعاليات غير استهلاكية كثيرة أخرى، ويتطلب رؤيته كاملا والتجول في كافة أقسامه نحو 8 ساعات حسب تعليقات زواره على صفحات التواصل الاجتماعي. افتتح في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2008.

  • Märkte im Irak

    مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟

    مجيدي مول في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق، اكبر مول في العراق افتتح عام 2009. هو مركز تسوق بني على الطراز الألماني ويختص ببيع كل شي وفيه مراكز تسلية وترفيه ومقاهي ومراكز صناعة فولكلورية ويدوية. كما أن فيه مساحة كبيرة لوقوف السيارات، ويعرض فيها شبان كثيرون خدمات غسيل وتنظيف السيارات ما يشجع اهل المدينة على زيارته للترفيه.

  • Horton Plaza San Diego, © The Jerde Partnership

    مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟

    خدع وألاعيب معمارية في مركز "ويستفيلد هورتون بلازا" بمدينة سان دييغو الأمريكية. افتتح عام 1985 وحاول أصحاب المشروع أن يستعيدوا بهاء المعمار المحلي التاريخي من خلال مبانيه. صممه المعماري جون جيردي. وفيما تسعى تصميمات المولات المعمارية إلى لفت نظر الزائرين إلى البضائع المعروضة، فإن هذا المول يلفت اهتمام الزائرين إلى طرز معماره الغريب.

  • Akron's Rolling Acres Mall - dead mall © Seph Lawless

    مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟

    المولات حين تموت. خلال الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2008، انهارت مولات كثيرة وماتت. في الصورة بقايا " اكرنس رولنغ اكرز مول" وكان الأكبر في مدينة اوهايو حين افتتاحه عام 1975. لكنه تحول إلى مركز مظلم مهجور قذر قبل أن يغلق عام 2008.

  • El Helicoide in Caracas, Venezuela,© Pietro Paolini/TerraProject

    مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟

    التجارب الفاشلة. هذا المبنى الطموح هو مول" El Helicoide de la Roca Tarpeya" في كراكاس بفنزويلا، صمم ليكون مولا يدخل الزبائن بسياراتهم إلى قلبه، لكن تنفيذه توقف عام 1960. وهجرت مبانيه لمدة 20 عاما، ثم سكنه متجاوزون بلغ عددهم 10 ألاف شخص، ثم بات اليوم سجنا تحيط به بيوت الصفيح.

    الكاتب: اليزبيث غرنير/ م.م


 