 الدعم الألماني لإفريقيا لوقف الهجرة.. الجدوى والشركاء | سياسة واقتصاد | DW | 10.02.2019

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سياسة واقتصاد

الدعم الألماني لإفريقيا لوقف الهجرة.. الجدوى والشركاء

بحوالي ما يقرب من 15 مليون يورو، دعمت الحكومة الألمانية بعض الدول الإفريقية، وذلك بغرض الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا. غير أن منظمات حقوق الإنسان تنتقد نهج ألمانيا في التعاون مع حكومات استبدادية.

Mittelmeerroute - Flüchtlinge im Boot (picture-alliance/dpa/AP/E. Morenatti)

كشافات اليد لحرس الحدود المصرية، تدريب لصالح شرطة الكاميرون، دعم مالي لحكومة نيجيريا للبدء بالعمل بخدمة بطاقات الهوية البيومترية. تلك فقط مجرد أمثلة عن الدعم الألماني لبعض الدول الإفريقية لتتمكن تلك الدول من تأمين حدودها بشكل أفضل. بين عامي 2016 و2018 استثمرت الحكومة الألمانية ما يقرب من 15 مليون يورو في هذا المضمار. سبب ذلك الدعم بسيط، كما كتبت الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية رداً على طلب إحاطة من قبل الكتلة اليسارية في البرلمان الألماني، والذي اطلعت عليه DW: "ينصب التركيز على مكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم التهريب المرتبطة بها وتجنب التهديدات التي يتعرض لها الطيران الدولي".

وفي حديثها إلى DW وصفت نائبة حزب اليسار، أولا يلبكي، سياسة الدعم المالي، التي تنهجها الحكومة بالألمانية تجاه البلدان الإفريقية، بأنها "نهج غير صحيح"، وقالت: "إن تشديد الحدود  لن يحول دون فرار الناس. لن يفروا في حالة كانت هناك ديمقراطية في بلدانهم الأصلية، وفي حالة وجدوا عملاً هناك. لذلك يعتريني قلق كبير حول الأولويات التي تضعها الحكومة الألمانية".

Bundestag Ulla Jelpke ARCHIV (picture alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

أولا يلبكي: أشك في أن الحكومة تضع حقوق الإنسان كمعيار في تعاملها مع الدول الأفريقية

لكن الأمر يبدو مختلفاً. لقد تم تخصيص ما يقل بقليل عن 1.2 مليون يورو لصالح مشاريع في أفريقيا في عام 2016، مقارنة بـ 5.7 مليون في العام الماضي. مساهمات صغيرة بالمقارنة مع الميزانية الإجمالية، غير أن خبيرة الهجرة يوديت فورات من مؤسسة العلوم والسياسة (SWP)، تقول: "منذ ما يُعرف بأزمة اللاجئين، يمكن للمرء لمس زيادة كبيرة في الأموال التي يتم استثمارها في مثل هذه البرامج والمشاريع". المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهي مؤسسة حكومية تعنى بدعم التنمية في بلدان العالم الثالث، مسؤولة عن معظم هذه المشاريع. أما بالنسبة فيما يتعلق بالمعدات التقنية والدعم الفني فإن الشرطة الاتحادية هي المسؤولة عن هذا الجانب.

شركاء مثيرون للجدل

بعض الدول الشريكة ليست ديمقراطية. فمصر، على سبيل المثال، رئيسها الاستبدادي السيسي هو أيضاً أحد شركاء ألمانيا الرئيسيين في المبادرة الاقتصادية "الاتفاق مع أفريقيا". بالنسبة لأمن الحدود، لا تحصل مصر على كشافات اليد فقط، وإنما أيضاً على نظام للملاحة باستخدام تقنية التموضع العالمي (GPS) وأجهزة المسح الضوئي المستخدمة للأغراض الأمنية.

ولم تسلم تشاد هي الأخرى من انتقادات منظمات حقوق الإنسان. الرئيس إدريس ديبي، يتربع على رأس هرم السلطة منذ فترة طويلة: ما يقرب من 30 عاماً. ويستخدم الضابط العسكري السابق قواته الأمنية لمضايقة الصحفيين والمعارضين. ومن جانبها تتولى الحكومة الألمانية تدريب الشرطة التشادية على إدارة الحدود.

وفي الكاميرون، الوضع السياسي مثير للجدل أيضاً، حيث تخرج مظاهرات باستمرار ضد الرئيس بول بيا، الذي يحكم باستبداد لأكثر من 35 عاماً. ولا يبدو أن بيا سيستسلم للضغوط، إذ بدلاً من ذلك، اعتُقل زعيم المعارضة كامتو قبل بضعة أيام. ومنذ عام 2017، وقعت اشتباكات دموية بين المتظاهرين وقوات الأمن في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية في البلاد، والتي شعرت بخذلان الحكومة المركزية لها.

Kamerun Polizisten in Buea (Getty Images/AFP/M. Longari)

شرطة الكاميرون تلقت تدريباً من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)

هل تؤخذ حقوق الإنسان في الحسبان؟

عضوة حزب اليسار يلبكي تقول إن "جميع المشاريع الحدودية الثنائية للشرطة الألمانية تدور حول التأدية الوظيفة والتعامل مع التكنولوجيا. لا يبدو أن تلقين حقوق الإنسان يلعب دوراً في التدريب". وتضيف: "هذا يجعلني أشك في أن الحكومة الألمانية تضع حقوق الإنسان كمعيار في تعاملها مع تلك الدول".

مختارات

مع كل فيديو ينشره مغاربة وهم يعبرون "سراً" للضفة الأخرى، تتعدّد الأسئلة حول أسباب عودة الهجرة السرية بين المغرب وإسبانيا إلى نشاطها، خاصة وأن الأمر يتجاوز مجرّد مراقبة الحدود، إلى وجود أطراف تستفيد من الوضع. (20.09.2018)

تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتحصين القارة العجوز لوقف تدفق المهاجرين، سياسة لم تفلح في وقف موجات الهجرة. إذ يجد المهاجرون دائما طرقا جديدة كلما تم إغلاق طريق أو فرضت الرقابة الصارمة على شاطئ ما. (20.09.2018)

من جهتها تؤكد المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ) ، رداً على استفسار لـ DW، على أنه في البلدان الثلاثة الآنفة الذكر يتم تلقين "معايير تتوافق مع حقوق الإنسان". ووفقاً للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، فقد ارتفعت في الكاميرون نسبة الرضا على عمل الشرطة بشكل واضح.

وتقوم ألمانيا بتمويل برامج أخرى لحماية الحدود عبر الاتحاد الأوروبي. وتطال الانتقادات بشكل خاص برنامج للاتحاد الأوروبي بحوالي مليون يورو، والذي يهدف إلى وقف المهاجرين من دول شرق أفريقيا مثل إريتريا والسودان. وحتى الديكتاتوريات مثل السودان وإريتريا شريكتان لألمانيا في هذا المضمار. هنا أيضاً، تنسق المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) العديد من برامج التعاون.

المهاجرون يجدون طرق عبور جديدة

على المدى القصير يمكن لمشاريع حماية الحدود أن يكون لها أيضاً آثار إيجابية، كما تقول الخبيرة يوديت فورات، من مؤسسة العلوم والسياسة (SWP) :"في بعض الحالات، قد يكون من المفيد منع تدفق الأشخاص كمهاجرين غير شرعيين، ومنعهم من المخاطرة بحياتهم وخسارة الكثير من المال". ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2018، فقد وصل أكثر من 139 ألف شخص إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط ​​في العام الماضي. وفي عام 2015، كان هناك أكثر من مليون شخص.

في الوقت نفسه، تحذر فورات من أنه يمكن أن تخلق هذه البرامج أيضاً مخاطر جديدة: "يمكن، على سبيل المثال، أن تقوم قوات الأمن بتعذيب المهاجرين أو سجنهم. وفي كثير من الأحيان، قد لا تؤدي إدارة الحدود بشكل أفضل إلا إلى التزاحم بين المهاجرين- على سبيل المثال في غرب أفريقيا". وتضيف الخبير: "إن إدراج جوازات السفر البيومترية والمراقبة الأفضل في المطارات في دول غرب إفريقيا من خلال مشاريع الاتحاد الأوروبي، جعلت الممر الجوي أكثر صعوبة. وهذا هو السبب، كما تقول على سبيل المثال السلطات النيجيرية، الذي يدفع بالعديد من الأشخاص مجدداً إلى محاولة العبور عبر البر".

دانيال بيلتس/ إ.م

  • Die Überfahrt Mittelmeer Überfüllung der Schiffe Flash-Galerie (picture-alliance/dpa)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    مصر: بلد عبور يثير القلق

    في السنوات الأخيرة تحولت مصر إلى أحد بلدان العبور إلى أوروبا المثيرة للقلق. ولا توجد أرقام دقيقة من جانب السلطات المصرية عن أعداد اللاجئين والمهاجرين السريين، الذين انطلقوا من السواحل المصرية على متن قوارب الصيد. لكن بحسب الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، فقد انطلقت عام 2016 نحو ألف سفينة تهريب بشر من مصر. كما شكلت مصر كابوساً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عام 2016.

  • Ägypten | Rickety boat (DW/M. Hashem)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    مصر: موقف متحفظ

    أثار قرار إقامة مراكز لجوء أوروبية في دول شمال افريقيا، بينها مصر انتقادات المنظمات الحقوقية التي تعنى بشؤون اللاجئين، و تتهم هذه المنظمات نظام عبد الفتاح السيسي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأبدت مصر عن موقف متحفظ إزاء إقامة أوروبا مراكز لاستقبال اللاجئين على أراضيها. في المقابل يُشاع أن مصر تسعى للدخول في مساومة مع أوروبا لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل مساعدات مالية.

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    ليبيا: هاجس بدون حل

    تعد ليبيا واحدة من أهم دول عبور المهاجرين واللاجئين السريين نحو أوروبا. ظلت موجة الهجرة المتدفقة من هذا البلد تمثل هاجساً للزعماء الأوروبيون، الذي لم ينجحوا لحد الآن في إيجاد حل له. في عام 2008 اُبرم اتفاق أوروبي ليبي لمكافحة الهجرة مقابل 500 مليون دولار. وكان الزعيم الليبي معمر القذافي قد تنبأ بتدفق ملايين المهاجرين لأوروبا وطالب آنذاك بروكسل بدفع خمسة مليارات يورو سنويا لليبيا.

  • Flüchtlinge aus Libyen (AP)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    ليبيا: موقف رافض

    في عام 2017 وصل حوالي 150 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر المتوسط. و من أجل كبح جماح هذا التدفق اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة جديدة وكان أهم مقترحاتها إقامة مراكز خارجية لاستيعاب المهاجرين في دول شمال أفريقيا. وقوبل هذا المقترح الأوروبي بالرفض من أغلب دول شمال أفريقيا، بينها ليبيا، التي أعلنت رفضها لأي إجراء يتعلق بإعادة المهاجرين السريين إليها.

  • .Boot in Kelibia Hafen , Tunesien (DW)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: ارتفاع عدد الرحلات غير الشرعية

    بالرغم من تشديد الحكومة اليمينية الشعبوية في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي من استقبال قوارب المهاجرين ومراكب المنظمات الناشطة لإنقاذ المهاجرين في البحر، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت موجة رحلات هجرة غير شرعية انطلقت من السواحل التونسية باتجاه ايطاليا. فبحسب أرقام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، فإن 3811 مهاجرا تونسيا سري وصلوا السواحل الإيطالية هذا العام حتى نهاية آب/أغسطس.

  • Libyen Tunesien Migranten Arbeiter (dapd)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: رفض معسكرات المهاجرين

    لا يختلف موقف تونس عن موقف دول شمال أفريقيا الرافضة لقرار تقديم الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم المالي لدول شمال أفريقيا مقابل المساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية من خلال إقامة معسكرات للمهاجرين.

  • Algerien Migration (picture-alliance/dpa/F. Batiche)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر: أكبر دول المنطقة

    الجزائر هي أكبر دول منطقة شمال افريقيا، التي يعبرها المهاجرون باتجاه البحر المتوسط نحو أوروبا. ولا توجد إحصاءات رسمية جزائرية بشأن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، غير أن تقريرا نشرته في عام 2015 منظمة "ألجيريا ووتش" (غير حكومية)، استنادا إلى الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، وضع الجزائر في المرتبة التاسعة بين الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي .

  • Algerien Pressekonferenz Angela Merkel und Ahmed Ouyahia in Algier (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر ترفض مراكز الاستقبال

    تتعاون الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك عن طريق إعادة المهاجرين السريين القادمين من دول جنوب الصحراء إلى وطنهم، إذ رحلت خلال الأربع والخمس سنوات الماضية حوالي 33 ألف مهاجر و لاجئ أفريقي إلى بلدانهم بجنوب الصحراء. كما ترفض الجزائر من جانبها بناء مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة على أراضيها.

  • Marokko Migration Afrika Mittelmeer (picture alliance/AP Photo)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: عودة الهجرة بقوة

    عرفت السواحل الإسبانية هذا العام تدفقاً لما يعرف بـ "قوارب الموت" التي تنطلق من الطريق البحرية بين إسبانيا والمغرب والجزائر. فمن أصل 74.501 مهاجرسري وصلوا أوروبا بحراً، استقبلت إسبانيا لوحدها حوالي 43 بالمئة منهم (32.272)، وذلك في الفترة بين الأول من كانون الثاني/ يناير و12 أيلول/سبتمبر 2018، ممّا يجعلها الوجهة الأولى للهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط.

  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: حسابات سياسية ومالية

    منذ سنوات يحاول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق مع المغرب بخصوص عودة المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء. ولكن المغرب يرفض ذلك لأسباب سياسية ومالية، أهمها أن ذلك يتعارض مع مسعى المغرب لتقوية علاقاته مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء، والاستفادة منها اقتصادياً من خلال شراكات تجارية، وأيضاً لدعم موقف المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية.

    الكاتب: إيمان ملوك


مختارات

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

تكثف دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً مساعيها من أجل كبح جماح الهجرة غير الشرعية نحو أراضيها، وذلك من خلال عقد شراكات وثيقة مع دول شمال أفريقيا، لكن كيف هي أوضاع ومواقف هذه الدول من أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية؟ (21.09.2018)  

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