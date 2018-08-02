 الدروز- خطر الإرهاب في سوريا وتحدي قانون الدولة اليهودية في إسرائيل | سياسة واقتصاد | DW | 03.08.2018

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سياسة واقتصاد

الدروز- خطر الإرهاب في سوريا وتحدي قانون الدولة اليهودية في إسرائيل

وسط حالة التوتر والترقب التي تعيشها محافظة السويداء السورية ذات الأغلبية الدرزية، بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة، انتفض دروز إسرائيل على قانون "الدولة اليهودية" معلنين رفضهم لكل أشكال التمييز. فكيف سيواجهون التحديات؟

Syrien Krieg - Luftangriff in Damaskus (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Al-Bushy)

يشير الدروز، ذوو الأصول العربية، إلى أنفسهم باسم "الموحدون"، ويطلق عليهم اسم "بنو معروف"، ويُقال إن اسم دروز يعود إلى محمد بن إسماعيل نشتكين الدرزي، الذي انشق عن الدعوة وذهب إلى لبنان لينشر دعوته هناك.

دروز سوريا ما بين الولاء للنظام والانتقام من الإرهاب

تمكنت الأقلية الدرزية في سوريا من الحفاظ على نفسها معزولة نسبيا عن الحرب المندلعة في البلاد مند 7 سنوات، فلم تحمل السلاح ضد النظام السوري، ولا وافقت على الانخراط في معاركه. ويبلغ عدد الدروز في سوريا نحو 700 ألف نسمة، حيث كانوا يشكلون نحو ثلاثة في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ 23 مليون قبل اندلاع النزاع.

وفي حديثه مع DW عربية يقول الناشط السوري من السويداء، سامر فهد إن "الدروز ضحية مثلهم مثل باقي الشعب السوري، لأنهم جزء لا يتجزء من الشعب، يشاركونهم العيش منذ مئات السنين. ويسعون لكسب لقمة العيش في إطار سلمي لضمان حياة أفضل للأجيال القادمة".

مختارات

فرّ الكثير من سكان هضبة الجولان السورية بعد أن احتلتها إسرائيل. وأغلب من بقي هناك ينتمون إلى الطائفة الدرزية. إيلينيا غوستولي تطلع موقع قنطرة على أوضاع الدروز في مرتفعات الجولان وعلاقتهم بالنظام السوري وباقي الدروز. (31.08.2015)

مع إقرار قانون "الدولة القومية" للشعب اليهودي بأغلبية ضئيلة، ابتعدت إسرائيل عن معاييرها المنصوص عليها في إعلان الاستقلال، حسب ما يراه الصحفي راينر هيرمان خبير الشرق الأوسط بصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" في تعليقه. (20.07.2018)

ذكرت مصادر حقوقية أن "داعش" 36 خطف مدنياً بين نساء وأطفال من محافظة السويداء بسوريا. وتمت عملية الخطف خلال الهجوم، الذي شنه قبل أيام وأوقع العشرات من القتلى، في اعتداء دموي هو الأكبر في المنطقة ذات الغالبية الدرزية. (30.07.2018)

ويرى الناشط السوري أنه "من مصلحة الدروز أن يعم السلام والأمن في سوريا وأن تنتهي الحرب في أقرب وقت، لأنها تأثر عليهم بشكل أو بآخر، وماحصل في السويداء من أعمال إرهابية خير دليل على ذلك".

هجمات "داعش" الانتحارية نهاية الشهر الماضي على محافظة السويداء، التي راح ضحيتها أكثر من 250 شخصا، كانت الأسوء على الإطلاق ضد أبناء هده الطائفة خلال السبع سنوات الأخيرة، لكنها لم تكن الأولى. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، تعرضت ضاحية جرمانا قرب دمشق، ذات الغالبية الدرزية والمسيحية لتفجير انتحاري أودى بحياة 54 شخصا.

وبقيت السويداء نسبيا بمنأى عن الحرب باستثناء عمليات عسكرية محدودة بين 2013 و2015 شنتها فصائل معارضة بعضها إسلامية متطرفة وصدتها قوات النظام بمساندة السكان الدروز.

ويشير الناشط السوري إلى أن "جزءا كبيرا من الدروز يعيشون على الرواتب والمساعدات التي تقدمها الدولة لهم. وبالتالي أي ضرر يحصل في سوريا سيؤثر على الدولة بشكل عام، وسيكون له كذلك تأثيرات سلبية على الأقليات ومن ضمنهم الدروز". لذلك يعتقد سامر فهد "أن الدروز سيحتفظون بنفس هذا الولاء للنظام السوري الحالي رغم الظروف التي يمرون بها. فالدروز يقدمون الولاء لأي نظام يضمن لهم السلام والأمان ولقمة العيش. وطبيعة الدروز دائما كانت مسالمة". مستبعدا أن يكون للهجمات الإرهابية الأخيرة تأثير كبير على ولاء الدروز للنظام في سوريا.

رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط

طلال أرسلان ووليد جنبلاط وجها لوجه في لبنان

لكن التهديدات الأخيرة لتنظيم "داعش" الإرهابي بإعدام نحو 30 مدنيا قام باختطافهم من السويداء، دفعت فصيل مشايخ الكرامة، الذي تم إنشاؤه عام 2011 للدفاع عن دروز السويداء، لإعلان النفير العام. وأثارت أزمة السويداء حفيظة أبناء هذه الطائفة في لبنان، الذي يتراوح عددهم بين 350 و 400 ألف درزي، ليختلط الحابل بالنابل، وتزداد حدة الانقسامات، في ظل الدور البارز الدي لعبه الساسة الدروز في الحياة السياسية اللبنانية خلال العقود الأخيرة. فوسط انصباب الجميع على تتبّع حيثيات الانقسام السياسي بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، زعيم الدروز في لبنان، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، وتداعياته على أبناء الطائفة الدرزية ومنطقة الجبل. يأتي هجوم السويداء في سوريا ليزيد من حالة الانقسام الجنبلاطي الأرسلاني، ففي كل مرة يوجه فيها جمبلاط سهامه للرئيس السوري بشار الأسد محملا مسؤولية الهجوم، يندفع أرسلان للدفاع عن الأسد وعن علاقة دروز جبل العرب بالنظام السوري.

معالم أزمة الدروز في إسرائيل تضع نتنياهو في مأزق

أزمة الدروز لم تقف عند السويداء السورية، بل تبلورت معالمها في إسرائيل أيضا، التي تشهد اليوم حالة من الاحتقان والجدل بسبب الخلاف بين الطائفة الدرزية التي تخدم في الجيش وبين الحكومة، بسبب قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي".

البروفيسور في جامعة حيفا راسم محيي الدين خمايسي، أكد في تصريحات لـDW عربية على أن هذا "القانون ينفي وجود من هو غير يهودي في إسرائيل، والمسألة ليست مسألة دروز أو مسلمين أو مسيحيين، وإنما في استخدام سياسة استغلالية من قبل حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل لتخليد هوية البلد. وهي محاولة لإلغاء المواطنة". وأشار إلى أن "القانون هذا ليس موجه ضد الدروز أو ضد أي أقلية أخرى. فهو موجه لكل من هو غير يهودي. والدروز هم ضحية هذا القانون".

وأثار القانون الجديد غضب الدروز، الذي يبلغ عددهم 100 ألف في إسرائيل و18 ألف في هضبة الجولان، مما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسعي إلى سن تشريع تصحيحي. ودافع نتنياهو عن القانون، الذي ينص على أن اليهود وحدهم لهم الحق في تقرير المصير في البلاد، في مواجهة انتقادات عنيفة في الداخل والخارج. لكن حكومته اليمينية صدمت فيما يبدو برد فعل الدروز رغم أن البرلمان أقر القانون يوم 19 يوليو/ تموز بعد جدل محتدم استمر سنوات في الكنيست.

الكنيست الإسرائيلي

الكنيست صادق على القانون المثير للجدل بأغلبية ضعيفة

وفي محاولة لتهدئة الخواطر، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو عقد اجتماعا مع قادة الدروز في تل أبيب في وقت متأخر من أمس الخميس، لكن الاجتماع انتهى مبكرا لأن أحد المشاركين، وهو ضابط كبير متقاعد بالجيش، انتقد التشريع بشدة، ووصف إسرائيل بأنها دولة تفرقة عنصرية. لكن انتقادات الدروز، وهم عرب ينتمون لطائفة منبثقة عن الإسلام، كان له أثر أكبر، رغم أنهم لا يمثلون سوى 1.3 بالمئة من مواطني إسرائيل.

ويواصل البروفيسور راسم محيي الدين أن "الدروز تبنوا حق المواطنة من خلال عملية الخدمة في الجيش الإسرائيلي، لكن القانون ينفي حقهم كأقليات. لأنه لا يعترف بالمساواة ولايعترف بالنظام الديموقراطي". مشددا على أن "الدروز في ورطة"! فمن وجهة نظر البروفيسور، "هم يريدون الإنتماء إلى الإسرائيليين، لكن القانون ركز على اليهودية القومية العرقية. لذلك هم في حالة منفيين ويطالبوا بتعديل هذا القانون من أجل تحقيق حقوقهم. لكنهم مخطئون لو اعتقدوا أن بإمكانهم الحصول على امتيازات على حساب باقي العرب".

ويتحدث القادة اليهود الإسرائيليون والدروز عن "ميثاق الدم" بينهم. لكن التشريع، الذي تم تمريره في الشهر الماضي، كان يُنظر إليه على أنه ضربة لوضع الدروز في إسرائيل، خاصة أنها تعترف بهم رسميا ككيان ديني منفرد له محاكم خاصة ذات الاختصاص في شؤون الأحوال الشخصية. كما يخدم الدروز مند عام 1948 في الجيش الإسرائيلي، ويتم ضم أكثر من 80 في المئة من رجال الدروز إلى الجيش، وهو معدل أعلى من نسبة السكان اليهود في إسرائيل.

ويختم البروفيسور راسم مداخلته قائلا: "أتمنى إلغاء هذا القانون بالتعاون مع قوة داخل المجتمع الإسرائيلي، وأعتقد أن الدروز يستطيعوا أن يجندوا قوة يهودية بحكم قبولهم في المجتمع اليهودي، وأن يحاولوا أن يشلكوا أدوات ضغط، لكن في نفس الوقت لابد أن يعملوا إئتلافات سياسية".

الكاتب: سامي آغاء

  • Putin besucht russische Luftwaffenbasis in Syrien (picture-alliance/dpa/M.Klimentyev)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    روسيا

    يعتبر النظام السوري حليفا تقليديا لروسيا، وقد حال التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015 دون سقوط نظام الأسد، كما أن كفة القتال أصبحت منذ ذلك الوقت تميل لصالح القوات الحكومية وحلفائها. بتدخلها في سوريا ضمنت روسيا لنفسها قاعدتها البحرية الوحيدة في البحر المتوسط وتمكنت من إنشاء قاعدة جوية جديدة في اللاذقية.

  • Iran Syrien - Treffen in Teheran (AP)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    إيران

    منذ الثمانينيات تحظى سوريا بأهمية استراتيجية لدى نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فدمشق هي الحليف الأهم لطهران في العالم العربي، وهي الجسر إلى ميلشيات حزب الله اللبناني، لذلك أرسل الحرس الثوري الإيراني "مستشارين عسكريين" إلى سوريا لدعم الأسد كما جندت إيران مقاتلين من العراق وأفغانستان للقتال إلى جانب النظام السوري. ويقول مراقبون إن ايران تسعى إلى تأمين ممر يربط طهران ببيروت عبر العراق وسوريا.

  • Saudi-Arabien Treffen Kooperationsrat der Arabischen Staaten des Golfes in Riad (AFP/Getty Images/F. Nureldine)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    دول الخليج

    السعودية والإمارات وقطر كانوا منذ بداية الأزمة السورية بالإضافة إلى تركيا، أهم الداعمين للقوات المعارضة في سوريا، خاصة الإسلامية منها. فيما توجه أصابع الاتهام إلى قطر بدعم التنظيمات الجهادية في سوريا. واليوم أصبح الدعم الخليجي يأخذ طابعا سياسيا أكثر، وتتولى الرياض مهمة التقريب بين أطياف المعارضة، لكن هدفها الأساسي يبقى هو الحد من نفوذ غريمتها إيران في سوريا.

  • Syrischer Präsident Abahar Assad mit türkischem Premier Recep Erdogan (picture-alliance/AP Photo/SANA)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    من الصداقة إلى العداوة

    تحولت الصداقة التي كانت تجمع عائلة اردوغان بعائلة الأسد إلى عداوة، فقد دعمت تركيا الفصائل السورية المسلحة مثل الجيش الحر، كما تحالفت أنقرة مع قوى إسلامية متشددة أيضا وهو ما جلب إليها الكثير من النقد من طرف حلفائها في الناتو. وحتى اليوم يدعو الرئيس التركي للإطاحة بالأسد. لكن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة له هو الحد من وجود وحدات حماية الشعب الكردية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحزب العمال الكردستاني.

  • Israel fliegt schwere Luftangriffe auf Militärstellungen in Syrien | Eizenkot, Netanjahu und Lieberman (Reuters/Handout Israel Defence Ministry)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    اسرائيل

    القلق الأكبر بالنسبة لإسرائيل من الأزمة السورية هو تمركز جماعة حزب الله والحرس الثوري الإيراني على حدودها. وتسعى إسرائيل إلى منع إيران من النجاح في إنشاء قواعد عسكرية وقاعدة بحرية في البحر المتوسط. ومنذ تردد أنباء عن إطلاق طائرة إيرانية بدون طيار فوق إسرائيل في أوائل فبراير ورد إسرائيل بقصف قواعد إيرانية في سوريا ازدادت حدة التوتر.

  • Luftangriffe der USA gegen IS (picture-alliance/AP Photo/U.S. Navy/Brian Stephens)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    الولايات المتحدة الأمريكية

    منذ 2014 تقود الولايات المتحدة الأمريكية التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا. ورغم التحفظ التركي قامت الولايات المتحدة بتسليح وتدريب قوات سوريا الديموقراطية لمواجهة التنظيم المتطرف في شمال سوريا. وحتى بعد القضاء على "داعش" ترغب الولايات المتحدة في الإبقاء على قواتها الخاصة في سوريا لاحتواء إيران ومراقبة الوضع في المنطقة. إعداد: هشام دريوش/ مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

صراع النفوذ في الأزمة السورية

منذ أن بدأت الاحتجاجات السلمية في سوريا يوم 15 مارس/آذار 2011، والكثير من الجهات تتدخل لإخماد نيران الأزمة التي صارت حربا فيما بعد. وقد شكل التدخل الأجنبي بداية لصراع حول النفوذ في هذا البلد. (15.03.2018)  

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