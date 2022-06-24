 الداخلية اللبنانية تتحرك لمنع أنشطة لمجتمع الميم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الداخلية اللبنانية تتحرك لمنع أنشطة لمجتمع الميم

بعد أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للمشاركة في أنشطة عدة بينها عرض مسرحي، أصدر وزير الداخلية اللبناني قرارا لأجهزة الأمن بمنع أنشطة مجتمع الميم، ما أثار انتقادات داخلية.

لافتات تدعم حركة الميم في لبنان

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية دعوات للمشاركة في عدة أنشطة

طلب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي اليوم الجمعة (24 يونيو/ حزيران 2022) من القوى الأمنية منع أنشطة لمجتمع الميم في لبنان.

مختارات

عادة ما يحدد الرجال الأقوياء في السياسة والكنيسة طرق التفكير ومنحى السياسة في دول البلقان. ولذلك يلعب الأشخاص القدوة دورا هاما بالنسبة لمجتمع الميم.

في مثل هذا اليوم من عام 1990 أعلنت منظمة الصحة العالمية حذف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية، ورغم ذلك "يواجه الأشخاص المثليون ومزدوجو الجنسي والعابرين الجنسيين في جميع أنحاء العالم التمييز لمجرد كونهم مختلفين".

ويواجه أفراد "مجتمع الميم" تمييزاً ضدهم ورفضاً اجتماعياً ما يجعل ظروف معيشتهم وحصولهم على حقوقهم الأساسية كالرعاية الصحية والوظائف أمراً صعباً، في بلد تُعاقَب فيه العلاقات المثلية بالسجن ويضطر كثر الى إخفاء هويتهم الجنسية خشية الوصمة الاجتماعية.

وقال مولوي في كتاب وجهه إلى قوى الأمن الداخلي والأمن العام "بعد انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة حفلات وأمسيات للترويج للشذوذ الجنسي في لبنان، وبعد أن تلقت هذه الوزارة اتصالات من المراجع الدينية الرافضة لانتشار هذه الظاهرة.. يطلب إليكم فوراً اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إقامة أي احتفال أو لقاء أو تجمع يهدف إلى الترويج لمجتمع الميم.

واعتبر الوزير في كتابه أنه "لا يمكن التذرع بالحرية الشخصية.. وأن الأمر مخالف للعادات والتقاليد في مجتمعنا ويتناقض مع مبادئ الأديان السماوية". وصدرت أبرز المواقف الرافضة لتلك الأنشطة عن مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان الذي قال في كلمة إن دار الفتوى "لن تسمح بتشريع المثلية الجنسية".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية دعوات للمشاركة في أنشطة عدة بينها عرض مسرحي.

وأثار قرار الداخلية غضب وسخرية كثر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية وهي منظمة غير قانونية تُعنى بشرح القوانين، أن "ما يسميه الوزير ترويجا للشذوذ الجنسي هو بالواقع دفاع عن حقوق المثليين بالاحترام". وأضاف "ما يسميه تقاليد ومبادئ أديان سماوية هي مواقف مسبقة موروثة تقمع حقوق آلاف المواطنين  خلافاً لحرية المعتقد ومبادئ الكرامة الإنسانية. ما يسميه ظاهرة هو كذب لإنكار أن المثلية حقيقة عرفتها كل مجتمعات الارض".

وبرغم أن لبنان يعتبر أكثر تساهلاً مع المثليين مقارنة بدول عربية أخرى، إلا أنه ألغيت مراراً خلال السنوات الماضية أنشطة شبيهة، بينها لـ"غاي برايد" أو "فخر المثليين"، بضغط من السلطات الدينية بشكل خاص.

وتنفذ قوى الامن بانتظام مداهمات في ملاه ليلية وأماكن اخرى يرتادها المثليون. وغالباً ما يكون هؤلاء موضع سخرية في المجتمع والبرامج التلفزيونية ويتعرضون لفحوص طبية مذلة خلال توقيفهم.

ولبنان في عداد دول عدة لم تمنح ترخيصاً لعرض فيلم الرسوم المتحركة "لايت يير" الذي يتخلله مشهد قبلة بين امرأتين.

والعام الماضي، حذرت منظمة أوكسفام من أن مجتمع المثليين في لبنان يواجه تحديات هائلة، إذ حرمتهم الأزمة الاقتصادية وجائحة كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت في صيف 2020، مساحاتهم "الآمنة" ومصادر دخلهم.

ع.أ.ج/ خ س (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 26:06

واحة الثقافة - كيف أصبحت برلين موطنا للأشخاص العابرين جنسيا