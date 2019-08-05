 الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة على شركة أرامكو | أخبار | DW | 14.09.2019

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أخبار

الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة على شركة أرامكو

قال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية في بيان إن هجمات بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص السبت سببت حرائق أخمدتها قوات أمن الشركة. ولم يذكر البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية مصدر الهجمات.

Saudi-Arabien | Stopp aller Öltransporte durch die Meerenge von Bab el-Mandeb im Roten Meer (Reuters/File Photo/A. Jadallah)

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت (14 أيلول/سبتمبر 2019) باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار مسيرة "درون" .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث قوله "تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك". لكن المتحدث الرسمي لم يذكر مصدر الهجمات.

تقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

يذكر أن جماعة الحوثيين في اليمن تشن منذ أشهر هجمات بطائرات مسيرة على أهداف مهمة داخل الأراضي السعودية، بينها مطار أبها ومصانع شركة أرامكو العملاقة للصناعات النفطية.

ولم يصدر أي تصريح من قبل الحوثيين حتى لحظة تحرير الخبر، لكن قناة "المسيرة" التابعة لهم نشرت تغريدة على تويتر تعلن فيها عن "بيان هام" مرتقب للمتحدث باسم القوات المسلحة الحوثية يكشف فيه عن "تفاصيل احدى العمليات الكبرى للطيران المسير في العمق السعودي".

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)

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