الداخلية الأردنية.. منفذ هجوم جسر اللنبي هو "مواطن أردني"

قالت وزارة الداخلية الأردنية إن مطلق النار الذي قتل ثلاثة حراس إسرائيليين على جسر اللنبي عند الحدود الأردنية الإسرائيلية هو "مواطن أردني" وإن "الحادث هو عمل فردي" وسط استمرار التحقيقات "للوصول إلى تفاصيل الحادث كافة".

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية الأحد (الثامن من سبتمبر/ أيلول 2024) أن "مواطنا أردنيا" تصرّف بشكل "فردي" هو مطلق النار عند معبر اللنبي/ جسر الملك حسين بين الضفة الغربية المحتلة والمملكة، في هجوم أدى الى مقتل ثلاثة حراس إسرائيليين.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "التحقيقات الأوليّة في حادثة إطلاق النار في الجانب الآخر من جسر الملك حسين، أكّدت أن مطلق النار هو مواطن أردني اسمه ماهر ذ. ح. ا. من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان" جنوب عمّان.

وأكدت أن "الحادث هو عمل فردي وأن التحقيقات مستمرة للوصول إلى تفاصيل الحادث كافة"، مشيرة إلى انه يجري "التنسيق بين الجهات المعنيّة لاستلام جثة منفذ العملية ليصار إلى دفنها في الأردن".

وأوضح البيان أنه "أفرج عن كل السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم (من قبل السلطات الإسرائيلية) بعد الحادث، وعادت أكثر من 100 شاحنة إلى الأردن بشكل متتابع نهار اليوم (الأحد)".

أعلنت إسرائيل إغلاق جميع المعابر الحدودية البرية مع الأردن صورة من: Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images

عمليات عسكرية واسعة النطاق

ويأتي هذا الهجوم الذي قل مثيله على المعبر الحدودي وسط تصاعد وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة، حيث ينفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية واسعة النطاق ويشنّ فلسطينيون هجمات، ووسط استمرار الحرب المستعرة في قطاع غزة منذ 11 شهرا بين الدولة العبرية وحركة حماس.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إنّ "إرهابيا" وصل إلى منطقة المعبر على متن شاحنة كان يقودها "من جهة الأردن". وأوضح في بيان أنّ السائق "خرج من الشاحنة وأطلق النار على قوات الأمن الإسرائيلية العاملة على الجسر".

وأضاف الجيش في بيانه أنّ "ثلاثة مدنيين إسرائيليين قتلوا نتيجة للهجوم"، قبل أن يوضح لاحقا لوكالة فرانس برس أنّ القتلى هم مدنيون يعملون "حراس أمن" وليسوا من عديد الجيش أو الشرطة. وأكّد الجيش الإسرائيلي أنّ المهاجم قُتل بالرصاص، من دون أن يكشف عن اسمه أو جنسيته.

ووقع الهجوم عند جسر اللنبي المعروف أيضاً باسم جسر الملك حسين وهو معبر حدودي يستخدمه خصوصا الفلسطينيون للسفر إلى الأردن ومنه إلى الخارج. ويدير المعبر حراس أمن من شركة أمنية خاصة إلى جانب قوات الأمن الإسرائيلية. ويقع إلى الشمال من البحر الميت وفي منتصف المسافة تقريبا بين عمّان والقدس.

وحدد مسعفو نجمة داوود الحمراء والمسعفون بالتعاون مع قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي "وفاة ثلاثة رجال أُصيبوا في هجوم إطلاق النار عند معبر اللنبي". وقال مسعف الطوارئ في نجمة داود الحمراء، يوتام تسور لوكالة فرنس برس: "هذا حادث خطير للغاية، رأينا ثلاثة رجال يرقدون فاقدين للوعي ولا نبض ولا تنفس، مع وجود جروح ناجمة عن طلقات نارية في أجسادهم". وأضاف: "قمنا بالتعاون مع قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي بإجراء عملية إنعاش رئوي لهم، وبعد ذلك، اضطررنا إلى إعلان وفاتهم على الفور".





أي دور للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استراتيجيات الناتو؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وتابع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "إرهابيا وصل عبر الأردن على متن شاحنة باتجاه معبر النبي وترجل منها ليفتح النار على القوات التي تحرس المعبر". وأضاف أن "قوات الأمن تمكنت من القضاء على الإرهابي، وتم تحديد مقتل عدد من المدنيين الإسرائيليين الذين أصيبوا نتيجة الهجوم".

وأعلنت إسرائيل إغلاق جميع المعابر الحدودية البرية مع الأردن، وقالت سلطة المطارات المسؤولة عن المعابر الحدودية في بيان "بناء على تعليمات مسؤولي الأمن، تم تعليق جميع الأنشطة في المعابر الحدودية البرية من إيلات في الجنوب إلى بيت شان في الشمال"، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، واي نت اليوم الأحد.





إغلاق جسر الملك حسين وفتح تحقيقات على الجهة الأردنية

من جهتها أعلنت السلطات الأردنية فتح تحقيق فوري، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا). بينما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا قوله إن "الحركة على معبر الكرامة، الجسر المؤدي من الضفة الغربية إلى الأردن وبالعكس، متوقفة تماما حتى اللحظة ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله".

ووفق الوكالة ، "شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على حاجزها العسكري عند المدخل الشرقي لمدينة أريحا قرب الحدود الأردنية الفلسطينية". وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن "قوات الاحتلال احتجزت عمالا وسائقين في المعبر دون معرفة هوياتهم حتى اللحظة".

وهذا هو أول هجوم من نوعه على الحدود مع الأردن منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عندما نفذت حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل. وشنت إسرائيل حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ ذلك الحين وتسببت في تصعيد في مناطق أخرى من الشرق الأوسط. وفي بيان لحركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية، أشادت بالهجوم على المعبر الحدودي بين الأردن والضفة الغربية المحتلة.

وجدير بالذكر أن إسرائيل والأردن وقعتا عام 1994 معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية المعروفة باختصار معاهدة وادي عربة. وذلك بعد عام واحد من توقيع اتفاق أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

تحقيق شامل

بدوره علق الرئيس إسحاق هرتسوغ الأحد على الهجوم خلال اجتماعه في مقر إقامته في القدس بالسفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو، بالقول: "أبعث بعناق حار وتعازيي القلبية لأسر الضحايا، وأتمنى أن تكون تلك آخر أحزانهم" وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

وأضاف الرئيس الإسرائيلي أن "اتفاقيات السلام بين إسرائيل وجيرانها تمثل حجر الزاوية للاستقرار في المنطقة، ونحن على ثقة من أن جميع الأطراف ستجري تحقيقا شاملا في الحادث وتعمل على منع وقوع هجمات في المستقبل." وتابع أن "هذا الهجوم المروع يعزز تصميمنا على الصمود في وجه الإرهاب، وسنواصل بعزم مكافحة الإرهاب والعناصر المتطرفة التي تسعى إلى تقويض أمننا واستقرار المنطقة بأسرها."

كما أعرب هرتسوغ عن قلقه إزاء الاستقرار في المنطقة، مع استمرار الإرهاب المدعوم من إيران في تهديد إسرائيل عبر جبهات متعددة - وخاصة خلال فترة الأعياد الدينية اليهودية المقبلة، والذكرى السنوية للهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



و.ب/م.س/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)