"الخُناق الكاذب".. عناصر مغذية أثناء الحمل تحمي الرضيع!

الخُناق الكاذب أو التهابُ الحَنجرة ينتج من التهابات في الشعب الهوائية العليا من الجهاز التنفسي، وهو عبارة عن نوبات شديدة من السعال، وفي حالات نادرة، ضيق تنفس مهدد للحياة عند الرضع والأطفال الصغار. تمكنت دراسة دنماركية حديثة من إظهار أن تناول جرعات عالية من فيتامين (د) و زيت السمك أثناء الحمل قد يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض لدى الطفل.

حتى هذه اللحظة لا توجد وقاية أو تطعيم ضد هذا المرض التنفسي، الذي يصيب بشكل أساسي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 5 سنوات. قام الطبيب نيكلاس بروستاد، من جامعة كوبنهاغن وفريقه بفحص مدى تأثير الكميات الإضافية من زيت السمك (أحماض أوميغا 3 الدهنية) وفيتامين (د) أثناء الحمل على خطر الإصابة بالخُناق الكاذب لدى الأطفال.

شارك ما مجموعه 736امرأة حامل في دراسة، نُشرت نتائجها على المجلة العلمية الألمانية" frauenärzte im netz ".

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أخذت النساء المكملات الغذائية من الأسبوع الـ 24 من الحمل إلى الأسبوع الأول بعد الولادة. تمت ملاحظة ما مجموعه 695 طفلاً على مدار ثلاث سنوات. لم يطلع أطباء الدراسة ولا حتى النساء الحوامل المشاركات في الدراسة، على المغذيات الدقيقة التي حصلن عليها خلال هذه الفترة. وبعدها تمت مقارنة زيت السمك (2.4 غرام من أحماض أوميغا 3 الدهنية) بزيت الزيتون - والجرعة العالية من فيتامين (د) (2800 وحدة دولية / يومياً) مع الجرعة القياسية من فيتامين (د) (400 وحدة دولية / يومياً).

تأثير وقائي ضد المرض!

عُرضت نتائج هذه الدراسة خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي (ERS) للعام الجاري 2022. وكانت النتائج كالآتي: ما مجموعه 97 من أصل 695 رضيع وطفل طورا مرض الخُناق الكاذب. لكن لدى الأطفال الذين تناولت أمهاتهم زيت السمك أثناء الحمل، بلغ خطر الإصابة بالخُناق الكاذب 11 في المائة فقط، مقارنة بـ 17 في المائة مع زيت الزيتون. إذ يحتوي زيت الزيتون الصحي على عدد قليل من أحماض أوميغا 3الدهنية.

مع 2.4 غرام في اليوم إضافية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، انخفض الخطر النسبي للإصابة بهذا المرض التنفسي بحوالي الثلث. أما لدى الأطفال الذين تناولت أمهاتهم جرعات عالية من فيتامين (د) بشكل يومي، كان خطر الإصابة بالخناق الكاذب أيضاً11 في المائة مقارنة بـ 18 في المائة بجرعة قياسية من فيتامين (د). مع جرعة عالية من فيتامين (د)، انخفض الخطر النسبي للمرض بنسبة أكثر من الثلث.

خلُص فريق البحث الدنماركي إلى أنه عند استكمال النساء الحوامل نظامهن الغذائي بجرعات كافية من أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين (د)، فقد يكون لهذا تأثير وقائي ضد الإصابة بمرض الخناق الكاذب لدى صغارهن في السنوات القليلة الأولى من عمرهم. الآليات البيولوجية وراء ذلك لا تزال غير واضحة، لهذا تحتاج النتائج إلى تأكيد من خلال المزيد من الدراسات.

إ.م