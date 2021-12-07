الخيانة الزوجية سبب أم نتيجة لفشل العلاقة؟

خلصت دراسة هولندية أجريت على أكثر من 14000 رجل وامرأة، إلى أن ثلث الأزواج ينفصلون فقط بعد وقوع الخيانة الزوجية. وبعد الكشف عن الخيانة الزوجية، تبدأ العلاقة في التدهور. والسؤال المطروح: هل كانت هناك مشاكل قبل حدوث الخيانة أم أن المشاكل ظهرت بعدها؟

بحث خبراء في هذه المسألة، فقاموا بتحليل 1000 علاقة في ألمانيا على مدى فترة تصل إلى اثني عشر عاماً، وشاب تلك العلاقات الكثير من الخيانة.

وتوصل الباحثون إلى نتيجة مذهلة: في أغلب العلاقات كانت هناك أزمة أو فقدان للعاطفة قبل الخيانة الزوجية. وهكذا، تمكن الباحثون من إثبات الصلة المباشرة بين انخفاض الشعور بالراحة في العلاقة والخيانة الزوجية، حسب ما أورد الموقع الإلكتروني لمجلة "فوكوس" الألمانية.

أسباب الانفصال؟

بالطبع، قد تكون الخيانة الزوجية مشكلة كبيرة للزوجين وعلاقتهما، حتى دون وجود أسباب سابقة أو فتور في العلاقة؛ إذ أن الشريك المخادع يكون تحت ضغط مستمر وخوف من انكشاف أمره، ما قد يؤدي لتدهور العلاقة. إنها حلقة مفرغة!

كما يكون غياب الاهتمام والتفاعل مع الشريك مؤشراً عن الابتعاد عن الشريك وتراجع جذوة الحب. ويكون خطر الخيانة الزوجية أعلى بالنسبة للأشخاص غير الراضين عن علاقتهم وحياتهم الجنسية في الزواج.

ووفق استطلاع للرأي فإن أهم أسباب للانفصال: الخيانة، وتقييد الشريك، وعدم نظافة الشريك الشخصية، والغيرة، وغياب الحنان، والكلام دائماً للموقع الإلكتروني لمجلة "فوكوس" الألمانية.

خ.س