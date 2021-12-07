 الخيانة الزوجية سبب أم نتيجة لفشل العلاقة؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 11.03.2023

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منوعات

الخيانة الزوجية سبب أم نتيجة لفشل العلاقة؟

أسباب فشل الزواج والعلاقات كثيرة، بيد أن الخيانة كانت وستبقى محتلة المركز الأول. ولكن هل كانت هناك مشاكل قبل حدوث الخيانة أم أن المشاكل ظهرت بعدها؟

الخيانة في مقدمة أسباب الانفصال، صورة رمزية.

الخيانة في مقدمة أسباب الانفصال، صورة رمزية.

خلصت دراسة هولندية أجريت على أكثر من 14000 رجل وامرأة، إلى أن ثلث الأزواج ينفصلون فقط بعد وقوع الخيانة الزوجية. وبعد الكشف عن الخيانة الزوجية، تبدأ العلاقة في التدهور. والسؤال المطروح: هل كانت هناك مشاكل قبل حدوث الخيانة أم أن المشاكل ظهرت بعدها؟

مختارات

تشير إحصائيات حديثة إلى أن نسبة أكبر من النساء في الدول الغربية هن من يتخذن قرار الانفصال أو الطلاق، وبفارق كبير عن الرجال. فكيف رأى الخبراء العلاقات الزوجية ذلك؟ وما علاقة الاستقلال المالي والقوانين الجديدة بالأمر؟

قد يسبب الانفصال العاطفي ألماً كبيراً أو ما يمكن أن يسمى "القلب المكسور"، فما هي الطريقة الأفضل لتجاوز المشاعر السلبية المترتبة عليه والتغلب على الألم العاطفي وانكسار القلب؟ عالم نفسي يقدم إليكم مجموعة من النصائح.

بحث خبراء في هذه المسألة، فقاموا بتحليل 1000 علاقة في ألمانيا على مدى فترة تصل إلى اثني عشر عاماً، وشاب تلك العلاقات الكثير من الخيانة.

وتوصل الباحثون إلى نتيجة مذهلة: في أغلب العلاقات كانت هناك أزمة أو فقدان للعاطفة قبل الخيانة الزوجية. وهكذا، تمكن الباحثون من إثبات الصلة المباشرة بين انخفاض الشعور بالراحة في العلاقة والخيانة الزوجية، حسب ما أورد الموقع الإلكتروني لمجلة "فوكوس" الألمانية.

أسباب الانفصال؟

بالطبع، قد تكون الخيانة الزوجية مشكلة كبيرة للزوجين وعلاقتهما، حتى دون وجود أسباب سابقة أو فتور في العلاقة؛ إذ أن الشريك المخادع يكون تحت ضغط مستمر وخوف من انكشاف أمره، ما قد يؤدي لتدهور العلاقة. إنها حلقة مفرغة!

كما يكون غياب الاهتمام والتفاعل مع الشريك مؤشراً عن الابتعاد عن الشريك وتراجع جذوة الحب. ويكون خطر الخيانة الزوجية أعلى بالنسبة للأشخاص غير الراضين عن علاقتهم وحياتهم الجنسية في الزواج.

ووفق استطلاع للرأي فإن أهم أسباب للانفصال: الخيانة، وتقييد الشريك، وعدم نظافة الشريك الشخصية، والغيرة، وغياب الحنان، والكلام دائماً للموقع الإلكتروني لمجلة "فوكوس" الألمانية.

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    السويد ـ يوم القلوب الحمراء

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    من الشائع في إيطاليا في عيد الحب، أن يلتقي الأحبة على الجسور وأن يضعوا "قفل الحب" هناك معا. وعلى هذه الأقفال تنقش أسماء العشاق، وأحيانا تاريخ خاص مثل اليوم الذي شهد بداية علاقاتهما. وبعد الإقفال يتم رمي المفتاح في النهر. وترمز الأقفال لجلب الحظ السعيد ولضمان استمرارية العلاقة إلى الأبد.

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  • Polen Danzig |Andachtsraum ind St. Marien Backsteinkirche

    "عيد الحب" عبر العالم.. هدايا وطقوس مختلفة والحب واحد!

    بولندا ـ قطعة من جمجمة القديس فالنتين

    يمكن القول، إنه ومن هنا بدأت قصة فالنتن وتحديدا في بلدة Chelmno الصغيرة، وهي تقريبا عاصمة عيد الحب في بولندا. في كنيسة أبرشية القديسة مريم، يتم الاحتفاظ ببقايا القديس فالنتين (قطعة صغيرة من جمجمته) في وعاء فضي.

  • Polen Warschau | Valentinstag

    "عيد الحب" عبر العالم.. هدايا وطقوس مختلفة والحب واحد!

    طقوس دينية بالونات

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  • Japan Toki | Süßigkeiten

    "عيد الحب" عبر العالم.. هدايا وطقوس مختلفة والحب واحد!

    في اليابان ـ الهدايا من النساء..

    لليابان خصوصيتها في هذا اليوم، فالنساء هنّ من يقدمن الهدايا ولا يقدمنها للحبيب وإنما لجميع الرجال - بما في ذلك الأصدقاء والأقارب والزملاء وحتى الرئيس. وتقدم النساء اليابانيات تقليديا الشوكولاتة الداكنة. لكنهن وبعد شهر واحد، في "اليوم الأبيض"، يحصلن من الرجال على الشوكولاتة البيضاء كالتفاتة شكر منهم.

  • USA New York | Valentinstag

    "عيد الحب" عبر العالم.. هدايا وطقوس مختلفة والحب واحد!

    نيويورك قلب الاحتفالات

    الأمريكيون أكثر الشعوب احتفالا بعيد الحب. والهدايا لا حصر لها بدء من الورود والشوكولاتة، وصولا إلى الحيوانات المحنطة. وتشهد المدن الأمريكية رواجا تجاريا كبيرا بهذه المناسبة، بينما تقدم العديد من المطاعم الأمريكية قوائم الطعام لعيد الحب. كما تصدر سويس بوست طوابع حب خاصة بقلوب حمراء.


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