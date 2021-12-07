الخيانة الزوجية سبب أم نتيجة لفشل العلاقة؟

خلصت دراسة هولندية أجريت على أكثر من 14000 رجل وامرأة، إلى أن ثلث الأزواج ينفصلون فقط بعد وقوع الخيانة الزوجية. وبعد الكشف عن الخيانة الزوجية، تبدأ العلاقة في التدهور. والسؤال المطروح: هل كانت هناك مشاكل قبل حدوث الخيانة أم أن المشاكل ظهرت بعدها؟
بحث خبراء في هذه المسألة، فقاموا بتحليل 1000 علاقة في ألمانيا على مدى فترة تصل إلى اثني عشر عاماً، وشاب تلك العلاقات الكثير من الخيانة.
وتوصل الباحثون إلى نتيجة مذهلة: في أغلب العلاقات كانت هناك أزمة أو فقدان للعاطفة قبل الخيانة الزوجية. وهكذا، تمكن الباحثون من إثبات الصلة المباشرة بين انخفاض الشعور بالراحة في العلاقة والخيانة الزوجية، حسب ما أورد الموقع الإلكتروني لمجلة "فوكوس" الألمانية.
أسباب الانفصال؟
بالطبع، قد تكون الخيانة الزوجية مشكلة كبيرة للزوجين وعلاقتهما، حتى دون وجود أسباب سابقة أو فتور في العلاقة؛ إذ أن الشريك المخادع يكون تحت ضغط مستمر وخوف من انكشاف أمره، ما قد يؤدي لتدهور العلاقة. إنها حلقة مفرغة!
كما يكون غياب الاهتمام والتفاعل مع الشريك مؤشراً عن الابتعاد عن الشريك وتراجع جذوة الحب. ويكون خطر الخيانة الزوجية أعلى بالنسبة للأشخاص غير الراضين عن علاقتهم وحياتهم الجنسية في الزواج.
ووفق استطلاع للرأي فإن أهم أسباب للانفصال: الخيانة، وتقييد الشريك، وعدم نظافة الشريك الشخصية، والغيرة، وغياب الحنان، والكلام دائماً للموقع الإلكتروني لمجلة "فوكوس" الألمانية.
خ.س
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"عيد الحب" عبر العالم.. هدايا وطقوس مختلفة والحب واحد!
في ألمانيا ـ هدايا كلاسيكية
بدأت مظاهر الاحتفالات بـ "عيد الحب" تظهر في ألمانيا منذ منتصف القرن الماضي، وقد جاء بهذا العرف الجنود الأمريكيون المتمركزين في القواعد الأمريكية داخل البلاد. الورود الحمراء والشوكولاته من الهدايا الكلاسيكية التي يتم تقديمها، وهي عادات مشتركة نجدها في عدد كبير من الدول.
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"عيد الحب" عبر العالم.. هدايا وطقوس مختلفة والحب واحد!
السويد ـ يوم القلوب الحمراء
الحلويات أيضا من الهدايا الأساسية المحبوبة لدى العشاق. وهنا يغزو اللون الأحمر المعروضات سواء تعلق الأمر بالورود أو بالحلويات.
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"عيد الحب" عبر العالم.. هدايا وطقوس مختلفة والحب واحد!
إيطاليا ـ "قفل الحب"
من الشائع في إيطاليا في عيد الحب، أن يلتقي الأحبة على الجسور وأن يضعوا "قفل الحب" هناك معا. وعلى هذه الأقفال تنقش أسماء العشاق، وأحيانا تاريخ خاص مثل اليوم الذي شهد بداية علاقاتهما. وبعد الإقفال يتم رمي المفتاح في النهر. وترمز الأقفال لجلب الحظ السعيد ولضمان استمرارية العلاقة إلى الأبد.
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"عيد الحب" عبر العالم.. هدايا وطقوس مختلفة والحب واحد!
الدنمارك ـ هدايا سرية!
في الدنمارك يتم الاحتفال بـ "عيد الحب" بـ "تستر"، فالهدايا ترسل دون أن يكشف مرسل الهدية عن هويته، وعلى متلقي/ة الهدية تخمين المرسل. وإذا توفق الشخص في ذلك فإنه يتلقى هدية إضافية. ومن المستحب ألا يتم إرسال هدايا كلاسيكية ولهذا يتخلى الكثيرون عن الورود الحمراء والمعجنات إلى غير ذلك، وبالتالي يكون حيّز الإبداع واسعاً.
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"عيد الحب" عبر العالم.. هدايا وطقوس مختلفة والحب واحد!
بولندا ـ قطعة من جمجمة القديس فالنتين
يمكن القول، إنه ومن هنا بدأت قصة فالنتن وتحديدا في بلدة Chelmno الصغيرة، وهي تقريبا عاصمة عيد الحب في بولندا. في كنيسة أبرشية القديسة مريم، يتم الاحتفاظ ببقايا القديس فالنتين (قطعة صغيرة من جمجمته) في وعاء فضي.
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"عيد الحب" عبر العالم.. هدايا وطقوس مختلفة والحب واحد!
طقوس دينية بالونات
ولأن عيد الحب، هو بالأصل يوم إحياء ذكرى هذا القديس، يتم احياء هذا اليوم في بولندا بطقوس دينية. كما يتم إرسال الآلاف من البالونات الحمراء إلى السماء. وفي المساء تقام العديد من المهرجانات والحفلات الموسيقية.
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"عيد الحب" عبر العالم.. هدايا وطقوس مختلفة والحب واحد!
في اليابان ـ الهدايا من النساء..
لليابان خصوصيتها في هذا اليوم، فالنساء هنّ من يقدمن الهدايا ولا يقدمنها للحبيب وإنما لجميع الرجال - بما في ذلك الأصدقاء والأقارب والزملاء وحتى الرئيس. وتقدم النساء اليابانيات تقليديا الشوكولاتة الداكنة. لكنهن وبعد شهر واحد، في "اليوم الأبيض"، يحصلن من الرجال على الشوكولاتة البيضاء كالتفاتة شكر منهم.
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"عيد الحب" عبر العالم.. هدايا وطقوس مختلفة والحب واحد!
نيويورك قلب الاحتفالات
الأمريكيون أكثر الشعوب احتفالا بعيد الحب. والهدايا لا حصر لها بدء من الورود والشوكولاتة، وصولا إلى الحيوانات المحنطة. وتشهد المدن الأمريكية رواجا تجاريا كبيرا بهذه المناسبة، بينما تقدم العديد من المطاعم الأمريكية قوائم الطعام لعيد الحب. كما تصدر سويس بوست طوابع حب خاصة بقلوب حمراء.