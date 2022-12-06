 "الخيام ليست الحل"... مشكلة إيواء طالبي اللجوء تتفاقم في النمسا | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 25.12.2022

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ثقافة ومجتمع

"الخيام ليست الحل"... مشكلة إيواء طالبي اللجوء تتفاقم في النمسا

كل ليلة يداوم متطوعون على إغاثة مهاجرين تقطعت بهم السبل أمام بوابات مركز استقبال اللاجئين الرئيسي في النمسا ويصحبونهم إلى حيث يمكنهم تناول الطعام والنوم.

طالبو اللجوء يتجمعون كل ليلة خارج مركز استقبال طالبي اللجوء في تريسكيرشن بالقرب من فيينا بعد إقفال الأبواب

طالبو اللجوء يتجمعون كل ليلة خارج مركز استقبال طالبي اللجوء في تريسكيرشن بالقرب من فيينا بعد إقفال الأبواب

دلشاد بازاري، نجار سوري قدم إلى النمسا لاجئاً منذ سنوات، واستطاع الاندماج في سوق العمل، وصار اليوم واحداً من المتطوعين لمساعدة طالبي اللجوء.

عندما ينتهي من عمله، يتوجه إلى مركز استقبال طالبي اللجوء في تريسكيرشن، للمساعدة في توزيع الشاي الساخن على الأشخاص المتجمعين خارج مبنى أكبر مركز لطالبي اللجوء في البلاد، والمتواجد جنوب فيينا. هنا تغلق الأبواب على الساعة 10 مساءً، لذا يصبح لدى دلشاد بازاري وزوجته،  وعدد قليل من المتطوعين الآخرين،  وظيفة أخرى يقومون بها، تتمثل في مساعدة أولئك الذين بقوا خارج المركز للعثور على مكان يقضون فيه ليلتهم.

ملجأ سري

في بعض الليالي يصل عدد الأشخاص بدون مأوى إلى 45 شخصاً، ينحدر أغلبهم من الهند والمغرب وتونس وأفغانستان وسوريا، حسب تصريح دلشاد بازاري لـ"مهاجر نيوز".

في الآونة الأخيرة، صار عدد الوافدين الجدد أقل من الفترات السابقة، مساء ليلة الثلاثاء (السادس من كانون الأول/ديسمبر)، يحكي دلشاد بازاري أنه وجد خارج مركز الاستقبال مهاجرين اثنين فقط، أخذهما إلى ملجأ سري يوفر الحساء وسريراً للنوم. رفض دلشاد بازاري الكشف عن مكانه خوفاً من استهدافه من قبل عناصر اليمين المتطرف.

هذا النجار السوري الذي أسس مشروعه الخاص، لديه دافع للتطوع بوقته كل ليلة، أحياناً يبقى رفقة المهاجرين إلى غاية الساعة الثانية صباحاً، بعد يوم عمل شاق. والدافع وراء تطوعه هو أنه قبل ثماني سنوات فقط وصل إلى النمسا كلاجئ، وأقام لبضعة أيام في مركز الاستقبال ذاته،  وحول هذه التجربة يقول: "حصلت على المساعدة حينها، واليوم أريد فعل الشيء ذاته مع غيري".

دلشاد بازاري يقدم الشاي الساخن للمهاجرين كل ليلة

دلشاد بازاري يقدم الشاي الساخن للمهاجرين كل ليلة

تسيس اللجوء

في الأشهر الأخيرة، أصبح النقص في أماكن الإقامة لطالبي اللجوء في النمسا كبيراً، ويرجع ذلك جزئياً إلى دخول المزيد من الأشخاص إلى البلاد طلباً للحماية. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، تقدم 71885 شخصاً بطلب لجوء، أي بزيادة بحوالي 40 ألف طلب مقارنة بعدد الطلبات خلال العام الماضي بأكمله، وتستضيف النمسا إضافة على ذلك أكثر من 85000 لاجئ من أوكرانيا.

في أغسطس / آب، كان عدد طلبات اللجوء أكثر من أي شهر مضى منذ عام 2015، وهو عام موجة اللجوء بسبب الحرب في سوريا. في ذلك الوقت، كانت النمسا مجرد ممر للعدد الأكبر من المهاجرين، وبالتالي لم يكن هناك حاجة إلى أماكن إقامة لوقت طويل.

في عام 2015، كانت مركز استقبال تريسكيرشن، الذي بني لاستيعاب 400 شخص، يستضيف حوالي 6000، نام الكثير منهم في العراء، وفقاً لعضو مجلس المدينة نوربرت سيبرل. كما ترك المئات خارج المركز بلا مأوى خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع.

مختارات

اليوم وبعد سبع سنوات، يوضح سيبرل لـ"مهاجر نيوز": "تكرر الحكومة المحافظة نفس الأخطاء، والأسوأ من ذلك أنها تقوم باستخدام طالبي اللجوء لتحقيق مكاسب سياسية". ووفقاً له، هناك سبب آخر لأوضاع المهاجرين الصعبة وتقطع السبل بهم خارج مركز تريسكيرشن كل ليلة: "الشرطة في ويلس التي تبعد 200 كيلومتراً عن فيينا غرباً، كانت توجه طالبي اللجوء  إلى تريسكيرشن، مع العلم أنها تعرف أن المركز ليس لديه القدرة على استقبالهم".

النمسا: جانب من مركز إيواء طالبي اللجوء

النمسا: جانب من مركز إيواء طالبي اللجوء

استمرار المواجهات

في ظل استمرار هذه الفوضى، دعا رئيس بلدية المدينة، أندرياس بابلر، إلى إغلاق "المخيم" وإيواء طالبي اللجوء في مساكن شاغرة مملوكة للدولة أو بيوت خاصة.

أما بالنسبة للحل المقترح من وزارة الداخلية الفيدرالية بإسكان المهاجرين في الخيام، فقد رفضه الجميع. المدافعون عن حقوق اللاجئين يجدونه حلاً غير إنساني خاصة في فصل الشتاء، بينما ينظر المتطرفون المناهضون للمهاجرين إلى الخيام كرمز للدعاية لفكرتهم بأن "البلاد تتعرض لاجتياح من الأجانب"، يقول سيبرل.

"الخيام ليست حلاً"، يقول دلشاد بازاري ويضيف: "من يمكنه حالياً النوم في خيمة في درجات الحرارة المتدنية هذه!". المنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين  ترى أنه إذا تمكنت وزارة الداخلية وحكومات الولايات من حل خلافاتهم، فستتوفر المزيد من الأماكن لاستقبال طالبي اللجوء والمهاجرين.

ويؤكد سيبرل أن هناك أغلبية "صامتة" في النمسا تدعم طالبي اللجوء، في حين أن أصوات  مناهضي اللجوء  هي الأعلى. في الشهر الماضي، قال رئيس بلدية إن بعض سكان قريته شعروا بالتهديد من وجود طالبي اللجوء، وأغلبيتهم من الشباب.

واستهدف متطرفون يمينيون يرتدون زياً شبه عسكري مركز الاستقبال في تريسكيرشن بأشكال مختلفة كإلقاء منشورات مناهضة للهجرة في مبنى المركز. وبحسب صحيفة "كورير" النمساوية اليومية، فقد جاء في بعض المنشورات ما يلي: "لا نريد لأوروبا أن تصبح إفريقيا. ننصحك بالعودة إلى وطنك، النمسا لا تحتاجك ولا تريدك".

ماريون ماكغريغور/ م.ب

  • A member of the civil guard rescues a baby that was separated from its parents, who were migrants, in the sea off Ceuta, Spain

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    إنقاذ في عرض البحر

    هذا الطفل لم يتجاوز عمره شهرين عندما أنقذه أحد عناصر خفر السواحل الإسبانية من الغرق. في مايو / آيار عام 2021، قامت السلطات المغربية بتخفيف سيطرتها الحدودية مع مدينة سبتة. وعلى إثر ذلك، حاول الألاف دخول جيب سبتة الإسباني سباحة على طول الساحل المغربي. وتظهر هذه الصورة الجانب القاسي لأزمة الهجرة في سبتة.

  • African migrant day labourers seeking small jobs, wait under a bridge in the Libyan capital Tripoli to be hired by potential employers

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    لا أمل

    يعد البحر المتوسط واحدا من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ويجد العديد من المهاجرين الأفارقة أنفسهم عالقين في ليبيا بعد فشل محاولتهم في العبور إلى أوروبا في رحلات يحفها الموت من كل اتجاه. وفي ليبيا، يعيش المهاجرون في ظروف معيشية صعبة وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في ظروف بائسة من أجل البقاء. وتظهر هذه الصورة مجموعة من الشباب بينهم قصر ينتظرون الحصول على فرصة عمل مؤقتة في طرابلس.

  • A Rohingya refugee carries her belongings to a temporary shelter after a fire destroyed a Rohingya refugee camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    الحياة في حقيبة سفر

    يشكل الأطفال قرابة 40 بالمائة من اللاجئين. في السنوات الأخيرة، اضطر قرابة 1.1 مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد على يد الجيش. ويعد مخيم الروهينغا في كوكس بازار ببنغلاديش واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين عالميا. وحذرت منظمات من تزايد أعمال العنف والمخدرات وتهريب البشر وعمالة الأطفال وزواج القصر داخل المخيم الذي يأوي أكثر من مليون من الروهينغا.

  • An Ethiopian woman stands at a window of a temporary shelter at the Village 8 refugee transit camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    أحدث أزمة

    تسببت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الإثيوبية مؤخرا بحدوث موجة هجرة كبيرة. وعلى وقع هذا، بات أكثر من 90 بالمائة من سكان تيغراي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفر قرابة 1.6 مليون شخص بينهم 720 ألف طفل إلى السودان إذ يعيشون في ظل مخيمات مؤقتة وحياة بلا آفاق.

  • A family sits on a sidewalk in Athens, surrounded by bags

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    وجهة اللاجئين.. أين؟

    يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟

  • Afghan refugee children are seen at Afghan Basti refugee camp on a winter day outside Islamabad, Pakistan

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    قسوة العيش بلا مستقبل

    لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.

  • Venezuelan refugees walk to a school where a temporary shelter has been set up

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    دعم ضروري من منظمات الإغاثة

    ترى أسر عديدة في فنزويلا أن لا مستقبل في هذا البلد ما يجعلهم يحاولون الوصول إلى كولومبيا في الجوار كي يحصلوا على مساعدات من الصليب الأحمر. وأقامت منظمات إغاثية وإنسانية غير حكومية مخيما مؤقتا في مدرسة ببلدة اراوكيتا الكولومبية الواقعة على الحدود من فنزويلا.

  • Children sit at school desks in a classroom

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    تعلم الاندماج

    يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. سابينه فابر/ م.ع


 

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