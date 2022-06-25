 الخيار ..ثمرة فريدة للتنحيف وحرق الدهون | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 27.06.2022

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منوعات

الخيار ..ثمرة فريدة للتنحيف وحرق الدهون

يسعى كثيرون عبر طرق متعددة للحمية بغية تخفيض الوزن. بيد أن السر قد يكمن في نبتة متوفرة في منازلنا. إذ ينصح خبراء التغذية بالإكثار من أكل الخضار ولا سيما الخيار الذي يساهم بشكل فعال في التنحيف والتخلص من الوزن الزائد.

ثمرة الخيار

يحتوي الخيار على مواد فعالة لحرق الدهون

يعتبر الخيار من أفضل الخضار وأكثرها فعالية للتنحيف والتخلص من الوزن الزائد. ويمكن للمرء أن يقرر بنفسه السرعة المناسبة له لتخفيف وزنه، حيث يمكنه أن يفقد كل يوم كيلوغراما أو كل أسبوع كيلوغراما، حسب موقع "بيلد دير فراو" الألماني.

مختارات

يبدأ كثيرون يومهم بقدح من عصير الفواكه. بل يبدأ البعض يومه بعلبة من عصير الفواكه المزعوم. وهذا قد يضر بالصحة ويخل بنظام تقليل الوزن، الذي يحرص عليه أغلب الناس بعد سن الأربعين. فما هي مضار عصير الفواكه؟

على الرغم من الفوائد المتعددة التي تتمتع بها الفواكه. إلا أن بعضها قد لا يكون مناسبا لحمية الكيتو التي تهدف إلى تقليل تناول الكربهوهيدرات، وبالتالي خسارة الوزن. ولكن ما هي الفواكه التي يمكن تناولها خلال هذه الحمية؟

يجادل البعض أنهم اتبعوا العديد من الطرق من أجل خسارة الوزن الزائد، بيد أن الجسم يستعيد بدانته بمجرد الرجوع إلى تناول الطعام بشكل اعتيادي. فما العمل؟ نقدم اليك خمس نصائح لتخفيف وزنك دون أن تضطر لتجويع نفسك.

في السعي وراء الوزن المثالي قد يلجأ بعض الأشخاص إلى الامتناع عن تناول الطعام بهدف التخلص من السعرات الحرارية الزائدة، غير أن هذا النمط قد يؤدي إلى نتائج عكسية ومشاكل صحية في الجسم. فهل تناول الطعام أكثر هو الحل؟

لدى الإكثار والتركيز على تناول الخيار مع الوجبات الثلاث أثناء الحمية، يمكن التخلص من كيلوغرام. فالخيار مناسب وفعال جدا لحرق الخلايا الدهنية.

أما إذا أراد المرء تخفيف وزنه ببطء، فيمكن أن يركز على إحدى وصفات الخيار خلال وجبة الغداء أو العشاء، وهكذا يمكن التخلص خلال أسبوع من كيلوغرام واحد.

أما المواد الفعالة المتوفرة في الخيار والتي تساعد على حرق الدهون فمن أهمها حسب ما أورده موقع "بيلد دير فراو": المادة المرة، التي تنشط الكبد وتحرق الدهون وتحد من الرغبة في أكل الحلويات. حمض ترترونيك، الذي يساعد الجسم على تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة بدل تخزينها كدهون. انزيمات، تقتل البكتريا المضرة في الأمعاء وتنظفها. الماء، حيث تبلغ نسبته 95 بالمائة في الخيار الذي يحتوي أيضا على مواد مساعدة للهضم وعملية الأيض.

ويفضل أن يكون الخيار طازجا وصغيرا وتخزينه لوحده بعيدا عن الطماطم التي تطلق غاز النضج ايثليلين، الذي يفسد الخيار بسرعة. ويجب أكل الخيار مع قشره، حيث أن المواد الفعالة الموجودة في الخيار تقع تحت قشرته مباشرة، لذا يكفي غسله جيدا قبل الأكل.

ع.ج/ ع.أ.ج

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