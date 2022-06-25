الخيار ..ثمرة فريدة للتنحيف وحرق الدهون

يعتبر الخيار من أفضل الخضار وأكثرها فعالية للتنحيف والتخلص من الوزن الزائد. ويمكن للمرء أن يقرر بنفسه السرعة المناسبة له لتخفيف وزنه، حيث يمكنه أن يفقد كل يوم كيلوغراما أو كل أسبوع كيلوغراما، حسب موقع "بيلد دير فراو" الألماني.

لدى الإكثار والتركيز على تناول الخيار مع الوجبات الثلاث أثناء الحمية، يمكن التخلص من كيلوغرام. فالخيار مناسب وفعال جدا لحرق الخلايا الدهنية.

أما إذا أراد المرء تخفيف وزنه ببطء، فيمكن أن يركز على إحدى وصفات الخيار خلال وجبة الغداء أو العشاء، وهكذا يمكن التخلص خلال أسبوع من كيلوغرام واحد.

أما المواد الفعالة المتوفرة في الخيار والتي تساعد على حرق الدهون فمن أهمها حسب ما أورده موقع "بيلد دير فراو": المادة المرة، التي تنشط الكبد وتحرق الدهون وتحد من الرغبة في أكل الحلويات. حمض ترترونيك، الذي يساعد الجسم على تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة بدل تخزينها كدهون. انزيمات، تقتل البكتريا المضرة في الأمعاء وتنظفها. الماء، حيث تبلغ نسبته 95 بالمائة في الخيار الذي يحتوي أيضا على مواد مساعدة للهضم وعملية الأيض.

ويفضل أن يكون الخيار طازجا وصغيرا وتخزينه لوحده بعيدا عن الطماطم التي تطلق غاز النضج ايثليلين، الذي يفسد الخيار بسرعة. ويجب أكل الخيار مع قشره، حيث أن المواد الفعالة الموجودة في الخيار تقع تحت قشرته مباشرة، لذا يكفي غسله جيدا قبل الأكل.

ع.ج/ ع.أ.ج