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الخوذ البيضاء

الخوذ البيضاء هي منظمة سورية تساعد ضحايا الحرب من المدنيين. فازت هذه المنظمة والمعروفة باسم "الدفاع المدني السوري" بجائزة نوبل البديلة".

تعمل منظمة "الخوذ البيضاء" السورية على إنقاذ المتضررين من الحرب في سوريا وتقديم الاسعافات الأولية . وتضم هذه المنظمة حسب مصادر غربية مختلفة حوالي 3 آلاف شخص، وتعود تسميتهم بالخوذ البيضاء نسبة إلى الخوذ التي يضعونها على رؤوسهم. وفازت هذه المنظمة "بجائزة نوبل البديلة". وبفضل فيلم "ذي وايت هلمتس" الذي يتناول عملها المحفوف بالمخاطر في إنقاذ المدنيين من ضحايا النزاع في سوريا، كوفئت هذه المنظمة ، بجائزة اوسكار لأفضل فيلم وثائقي قصير.

IDLIB, SYRIA - AUGUST 13 : Demonstrators hold a Syrian flag and placards as they take part in a protest for 7 members of Syrian civil defense organization, White Helmets, shot dead by unknown perpetrators with gun attack in Etarib district of Idlib, Syria on August 13, 2017. Mohammed Karkas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. Bild zum Artikel: O | Online-Propaganda; Weltzeit 2|2018

رئيس "الخوذ البيضاء" لـDW عربية: يجب محاكمة الأسد لا إعادة تأهيله 17.02.2019

في حوار مع DW عربية على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، تحدث رئيس منظمة "الخوذ البيضاء" السورية رائد الصالح عن مستقبل المنظمة في ظل آفاق الحل السياسي في سوريا وما يشاع عن ذلك من أخبار.
Israeli security forces walk next to the remains of an F-16 Israeli war plane near the Israeli village of Harduf, Israel February 10, 2018. REUTERS/Herzie Shapira ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL. NO RESALES. NO ARCHIVES

حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى 18.09.2018

في سوريا يتكرر تداخل المحلي بالدولي بشكل مستمر ويكاد كل تفصيل يومي في المعارك ينقل الأحداث إلى مستويات دولية. إسقاط وتدمير طائرات تركية وإسرائيلية وروسية وإيرانية تتكرر في سماء سوريا.
Syrian men and Civil Defence volunteers, also known as the White Helmets, evacuate a victim from a building following an air strike on the village of Maaret al-Numan, in the country's northern province of Idlib, on December 4, 2016. At least 46 people were killed in suspected Russian air strikes on several parts of the northwestern Syrian province of Idlib, the Syrian Observatory for Human Rights said. The Britain-based monitor said those killed in the strikes, on three locations in the province, were mostly civilians. / AFP / Mohamed al-Bakour (Photo credit should read MOHAMED AL-BAKOUR/AFP/Getty Images)

الخوذ البيضاء.. منقذو أرواح في أمس الحاجة للمساعدة 24.07.2018

بعد إجلاء العديد من أعضاء منظمة الخوذ البيضاء السورية وعائلاتهم من مناطق الحرب عبر الأراضي الإسرائيلية، لا يزال مئات منهم عالقين في سوريا ومعرضين للخطر. سياسيا، لا يزال موضوع إنقاذهم أيضاً محط جدل.
Syrian men and Civil Defence volunteers, also known as the White Helmets, evacuate a victim from a building following an air strike on the village of Maaret al-Numan, in the country's northern province of Idlib, on December 4, 2016. At least 46 people were killed in suspected Russian air strikes on several parts of the northwestern Syrian province of Idlib, the Syrian Observatory for Human Rights said. The Britain-based monitor said those killed in the strikes, on three locations in the province, were mostly civilians. / AFP / Mohamed al-Bakour (Photo credit should read MOHAMED AL-BAKOUR/AFP/Getty Images)

الدفاع المدني السوري لـDW: لا علاقة لنا بإسرائيل.. والنظام يهدّد أرواحنا 23.07.2018

في هذا الحوار، يتحدث خالد الخطيب، منسق إعلامي داخل الدفاع المدني السوي، لـDW عربية، عن حيثيات نقل أفراد المنظمة إلى الأردن، وعن الدور الإسرائيلي في العملية، كما يرّد على اتهامات النظام السوري.
Residents and civil defense members look for survivors at a damaged site after what activists said was a barrel bomb dropped by forces loyal to Syria's President Bashar al-Assad in the Al-Shaar neighborhood of Aleppo, Syria. REUTERS/Abdalrhman Ismail Reuters/A. Ismail

صحف ألمانية: إنقاذ الخوذ البيضاء نقطة مضيئة في شرق أوسط قاتم 23.07.2018

علقت الصحف الألمانية على إنقاذ أعضاء الخوذ البيضاء السورية واستعداد ألمانيا لاستقبالهم. وترى صحيفة أن هذه العملية تعكس شيئا إيجابيا لأمريكا. كما لم يخل الحديث حول عملية الإنقاذ عن إسرائيل وموقفها من الحرب السورية.
Syrian civil defence volunteers, known as the White Helmets, walk amidst the debris following a reported air strike by Syrian government forces in the rebel-held neighbourhood of Sukkari in the northern city of Aleppo on June 3, 2016. Regime air strikes killed dozens of civilians in the Syrian city of Aleppo and nearby areas as the UN Security Council prepared to discuss emergency aid drops to besieged areas. +++ (C) Getty Images/AFP/T. Mohammed

ألمانيا تعلن استقبال أعضاء من منظمة "الخوذ البيضاء" السورية 22.07.2018

ألمانيا ستستقبل عددا من عناصر منظمة "الخوذ البيضاء" الذين تم إجلاؤهم مؤخرا من منطقة النزاع جنوبي سوريا، بحسب ما ذكر وزير الخارجية الالماني. وكانت إسرائيل قد أجلتهم من مناطق الحرب عبر أراضيها إلى الأردن.
Residents and civil defense members look for survivors at a damaged site after what activists said was a barrel bomb dropped by forces loyal to Syria's President Bashar al-Assad in the Al-Shaar neighborhood of Aleppo, Syria. REUTERS/Abdalrhman Ismail Reuters/A. Ismail

الخوذ البيضاء: "دمشق تنهج سياسة التجويع" 30.11.2017

الخوذ البيضاء في سوريا تقرع ناقوس الخطر. ونظرا للمحادثات المستمرة تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف تطالب منظمة الحماية المدنية بحماية أكبر للسكان وبممارسة الضغط على نظام الأسد.
Filmvorführung Last men in Aleppo

"آخر الرجال في حلب".. بقايا الإنسانية في بلد ينزف 04.03.2017

بدأت في ألمانيا سلسلة عروض خاصة للفيلم الوثائقي السوري "آخر الرجال في حلب". الفيلم نال جائزة سانداس كأفضل فيلم بالعالم عام 2017، ويسلط الضوء على قصة اثنين من عمال "الخوذ البيضاء"، وتفاصيل الحياة اليومية أثناء الحرب.
Syrian civil defence volunteers, known as the White Helmets, walk amidst the debris following a reported air strike by Syrian government forces in the rebel-held neighbourhood of Sukkari in the northern city of Aleppo on June 3, 2016. Regime air strikes killed dozens of civilians in the Syrian city of Aleppo and nearby areas as the UN Security Council prepared to discuss emergency aid drops to besieged areas. +++ (C) Getty Images/AFP/T. Mohammed

فيلم عن "الخوذ البيضاء" السورية يفوز بأوسكار أفضل وثائقي قصير 27.02.2017

كوفئت منظمة "الخوذ البيضاء" للدفاع المدني في سوريا، مساء الأحد، عبر نيل فيلم "ذي وايت هلمتس" الذي يتناول عملها المحفوف بالمخاطر في إنقاذ المدنيين من ضحايا النزاع في سوريا، بجائزة اوسكار لأفضل فيلم وثائقي قصير.
Syrian civil defence volunteers, known as the White Helmets, dig a body from the rubble of a building following a reported air strike by Syrian government forces in the rebel-held neighbourhood of Qatirji on June 5, 2016. +++ (C) Getty Images/AFP/B. Al-Halabi

فوز "الخوذ البيضاء" بـ"نوبل البديلة".. نشاط شجاع لأجل الإنسانية 22.09.2016

فازت منظمة "الخوذ البيضاء" السورية، التي تساعد ضحايا الحرب المدنيين، بـ"جائزة نوبل البديلة". ومن بين الفائزين أيضاً هناك الناشطة النسائية المصرية مزن حسن مؤسسة "نظرة" للدراسات النسوية في مصر.
Syrian civil defence volunteers, known as the White Helmets, walk amidst the debris following a reported air strike by Syrian government forces in the rebel-held neighbourhood of Sukkari in the northern city of Aleppo on June 3, 2016. Regime air strikes killed dozens of civilians in the Syrian city of Aleppo and nearby areas as the UN Security Council prepared to discuss emergency aid drops to besieged areas. +++ (C) Getty Images/AFP/T. Mohammed

في صور: "الخوذ البيضاء" السورية تفوز بجائزة نوبل البديلة 22.09.2016

فازت مجموعة "الخوذ البيضاء" السورية بجائزة نوبل البديلة للسلام. من بين الفائزين أيضاً الناشطة المصرية مزن حسن.