الخوذ البيضاء هي منظمة سورية تساعد ضحايا الحرب من المدنيين. فازت هذه المنظمة والمعروفة باسم "الدفاع المدني السوري" بجائزة نوبل البديلة".

تعمل منظمة "الخوذ البيضاء" السورية على إنقاذ المتضررين من الحرب في سوريا وتقديم الاسعافات الأولية . وتضم هذه المنظمة حسب مصادر غربية مختلفة حوالي 3 آلاف شخص، وتعود تسميتهم بالخوذ البيضاء نسبة إلى الخوذ التي يضعونها على رؤوسهم. وفازت هذه المنظمة "بجائزة نوبل البديلة". وبفضل فيلم "ذي وايت هلمتس" الذي يتناول عملها المحفوف بالمخاطر في إنقاذ المدنيين من ضحايا النزاع في سوريا، كوفئت هذه المنظمة ، بجائزة اوسكار لأفضل فيلم وثائقي قصير.