 الخلية الألمانية اليمينية المتطرفة كانت تخطط لهجمات ضد مساجد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.02.2020

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الخلية الألمانية اليمينية المتطرفة كانت تخطط لهجمات ضد مساجد

كشفت تقارير إعلامية أن أعضاء المجموعة اليمينية المتطرفة الذين أوقفوا في ألمانيا في إطار تحقيقات موسّعة لمكافحة الإرهاب كانوا يخطّطون لهجمات واسعة النطاق ضد مساجد على غرار الهجمات التي شهدتها نيوزيلندا العام الماضي.

الشرطة تقود أحد أعضاء خلية اليمين المتطرف إلى المحكمة في مدينة كارلسروه الألمانية في 15 شباط/ فبراير 2020

الشرطة داهمت أعضاء الخلية الجمعة الماضية في أكثر من ولاية ألمانية

ذكرت صحيفتا "دير شبيغل" و"بيلد" أن المجموعة المجموعة اليمينية المتطرفة التي أوقف 12 من أعضائها الجمعة الماضية كانت تنوي شن هجمات ضد مساجد في أوقات إقامة الصلاة. وكشفت التقارير أن الموقوفين كانوا يخططون لهجمات مماثلة لتلك التي وقعت في كرايستشيرش في نيوزيلندا حيث استُهدف مسجدان بإطلاق نار ما أسفر عن 51 قتيلا.

وكان الزعيم المفترض للمجموعة، والذي كانت السلطات قد وضعته قيد المراقبة، قد أبلغ متواطئين معه بمخططه في اجتماع عقد الأسبوع الماضي. وأفادت الصحيفتان أن مخبرا تمكن من اختراق المجموعة هو من أبلغ المحققين بالمخطط.

مختارات

أوقفت السلطات الألمانية 12 شخصا في إطار تحقيق بشأن مجموعة صغيرة يمينية متطرفة يُشتبه بأنها حضّرت لاعتداءات ضد "مسؤولين سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين" بهدف "هزّ نظام الدولة والمجتمع في ألمانيا وفي نهاية المطاف الإطاحة به". (14.02.2020)

عقب تفكيك خلية إرهابية يمينية مفترضة تسربت معلومات جديدة تفيد بأن النيابة العامة أمرت باعتقال اثني عشر عنصرا تابعا لها. صحيفة ألمانية كشفت معلومات جديدة عن الخلية وأفادت بأنها كانت تخطط لاستهداف ساسة وطالبي لجوء ومسلمين. (16.02.2020)

وكانت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية قد ذكرت في عددها الصادر أمس الأحد (16 فبراير/ شباط 2020) استنادا إلى مصادر سلطات التحقيق أن الخلية اليمينية كانت تعمل تحت اسم "النواة الصلبة". وأضافت الصحيفة أن الرجال المنتمين للخلية كانوا على صلة بجماعة "جنود أودين" وهي جمعية دفاع مدني يمينية متطرفة تأسست في فنلندا في عام 2015، كما امتدت أيضا إلى ألمانيا. وبحسب الصحيفة الألمانية، يظهر أعضاء الجماعة غالبا في ملابس سوداء وتحمل معاطفهم صورة جمجمة "فايكينغ" وهي شعار الجماعة.

وأطلق المحققون عمليات دهم لكشف ما إذا تم تزويد المشتبه بهم بأسلحة أو لوازم أخرى يمكن أن تستخدم في تنفيذ اعتداء.

ويستجوب قضاة التحقيق بالمحكمة الاتحادية في كارلسروه  12 مشتبها به، ويتحدد موعد التحقيق على أساس ما إذا كان الجميع سيودعون الحبس الاحتياطي أم يمكن أن يطلق سراح بعضهم. وقالت البيانات المتوافرة إن هذه المجموعة كانت تخطط لهجمات على مسؤولين سياسيين وعلى المسلمين في ألمانيا، لإشاعة أجواء تشبه الحرب الأهلية فيها.

وأصدرت سلطات التحقيق مذكرة اعتقال بحق أربعة من المشتبه في انتمائهم للخلية بعد تفكيك خليتهم، والاستجوابات الأخرى ما تزال سارية. ويحمل الاثنا عشر رجلا الجنسية الألمانية،

ومنذ جريمة قتل السياسي المحافظ فالتر لوبكه في حزيران/يونيو من العام الماضي والاعتداء على كنيس في هاله في شرق البلاد عزّزت السلطات الألمانية مراقبة أنشطة اليمين المتطرف.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ/أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:21

أحكام بالسجن ضد يمينيين متطرفين في ألمانيا

 

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