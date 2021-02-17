الخلفيات مجهولة.. انفجار بأحد مقرات متاجر "ليدل" الألمانية

قالت الشرطة الألمانية إن انفجاراً وقع في مبنى إداري تابع لسلسلة متاجر "ليدل" في مدينة نيكارسولم الواقعة في ولاية بادن-فورتمبيرغ بجنوب غرب ألمانيا، أدى لإصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم في حالة حرجة.





ووفقاً لمعلومات الشرطة، وقع الانفجار بعد ظهر اليوم الأربعاء (17 شباط/فبراير 2021) في مبنى تابع لسلسلة متاجر "ليدل" في مدينة مدينة نيكارسولم. وذكرت صحيفة "هايلبرونر شتيمه" أن الشرطة أغلقت المكان المحيط بالمبنى، وأخلت المبنى لتنقل نحو 100 موظف إلى مكان آمن. كما تم نقل الأشخاص المصابين إلى المستشفى، واحد منهم حالته خطيرة.



وأعلنت الشرطة أنه لم يتضح بعد فيما إذا كان سبب الانفجار هو "ظرف مفخخ" أم "طرد مفخخ"، مشيرة إلى أنها ستكشف عن ذلك في نتائج التحقيقات.



وقالت الشرطة إنها تحقق أيضاً فيما إذا كان هناك علاقة بين الانفجار في مبنى "ليدل" وانفجار آخر وقع البارحة الثلاثاء في أحد مخازن شركة لتصنيع المشروبات في مدينة إبيلهايم القريبة.

وكان انفجار الثلاثاء قد أدى إلى إصابة موظف في الشركة بـ"صدمة صوتية"، دون أن يلحق أضراراً مادية. وبحسب معلومات الشرطة، فإن انفجار الثلاثاء كان بسبب "طرد مفخخ". ولاتزال الخلفيات في كلا الانفجارين غير واضحة.



م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)