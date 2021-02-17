 الخلفيات مجهولة.. انفجار بأحد مقرات متاجر ″ليدل″ الألمانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.02.2021

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الخلفيات مجهولة.. انفجار بأحد مقرات متاجر "ليدل" الألمانية

أصيب ثلاثة أشخاص في انفجار بمبنى إداري تابع لسلسلة متاجر "ليدل" في مدينة نيكارسولم بجنوب غرب ألمانيا. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الانفجار حصل بسبب "ظرف مفخخ" أو "طرد مفخخ"، لكن الخلفيات لاتزال غير واضحة.

أصيب ثلاثة أشخاص في الانفجار الذي وقع في أحد مقرات متاجر ليدل بمدينة نيكارسولم، جنوب غرب ألمانيا

أصيب ثلاثة أشخاص في الانفجار الذي وقع في أحد مقرات متاجر "ليدل" بمدينة نيكارسولم، جنوب غرب ألمانيا

قالت الشرطة الألمانية إن انفجاراً وقع في مبنى إداري تابع لسلسلة متاجر "ليدل" في مدينة نيكارسولم الواقعة في ولاية بادن-فورتمبيرغ بجنوب غرب ألمانيا، أدى لإصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم في حالة حرجة.

مختارات

ووفقاً لمعلومات الشرطة، وقع الانفجار بعد ظهر اليوم الأربعاء (17 شباط/فبراير 2021) في مبنى تابع لسلسلة متاجر "ليدل" في مدينة مدينة نيكارسولم. وذكرت صحيفة "هايلبرونر شتيمه" أن الشرطة أغلقت المكان المحيط بالمبنى، وأخلت المبنى لتنقل نحو 100 موظف إلى مكان آمن. كما تم نقل الأشخاص المصابين إلى المستشفى، واحد منهم حالته خطيرة.

وأعلنت الشرطة أنه لم يتضح بعد فيما إذا كان سبب الانفجار هو "ظرف مفخخ" أم "طرد مفخخ"، مشيرة إلى أنها ستكشف عن ذلك في نتائج التحقيقات. 

وقالت الشرطة إنها تحقق أيضاً فيما إذا كان هناك علاقة بين الانفجار في مبنى "ليدل" وانفجار آخر وقع البارحة الثلاثاء في أحد مخازن شركة لتصنيع المشروبات في مدينة إبيلهايم القريبة.

وكان انفجار الثلاثاء قد أدى إلى إصابة موظف في الشركة بـ"صدمة صوتية"، دون أن يلحق أضراراً مادية. وبحسب معلومات الشرطة، فإن انفجار الثلاثاء كان بسبب "طرد مفخخ". ولاتزال الخلفيات في كلا الانفجارين غير واضحة.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)

  • FIFA World Cup 2014 - Finale Deutschland - Argentinien (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا

    انضم بعض نجوم كرة القدم الألمانية إلى قائمة هذا العام لأثرياء ألمانيا، ومنهم مسعود أوزيل (29 عاماً) وتوني كروس (28 عاماً) وفيليب لام (34 عاماً) وباستيان شفاينشتايغر (34 عاماً). ورغم أن ثروة كل منهم تُقدر بنحو 150 مليون يورو، إلا أنهم أتوا في المراكز الأخيرة من القائمة على خلاف المراكز المتقدمة التي تُوجوا بها خلال مشوارهم الكروي.

  • Tennis US Open 2006 Steffi Graf (Getty Images/AFP/D. Emmert)

    مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا

    أسطورة التنس الألمانية السابقة شتيفي غراف (49 عاماً) أتت بثروتها التي زادت عن 150 مليون يورو في المركز الـ980 من القائمة، مركز متأخر لكنه يبقى أفضل من المركز الأخير.

  • F1 Grand Prix von Belgien | Gewinner Sebastian Vettel (Reuters/F. Lenoir)

    مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا

    حقق نجم الفورميلا واحد سيباستيان فيتل (31 عاماً) الكثير من الألقاب لسرعته في سباقات السيارات، لكن يبدو أن هذه السرعة لم تكن كافية ليحتل مراكز متقدمة من القائمة، إذ أتى في المركز الـ 771 فقط من قائمة أغنياء ألمانيا بثروة تُقدر بـ 250 مليون يورو.

  • Basketball Dirk Nowitzki (Imago/Camera4)

    مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا

    نجم كرة السلة الألماني المخضرم ديرك نوفيتسكي (40 عاماً) حقق رقماً قياسياً في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد أن استمرار 21 موسماً مع فريق دالاس مافريكس. لكنه لم ينل إلا المركز الـ590 من قائمة أثرياء ألمانيا بعد أن بلغت ثروته نحو 300 مليون يورو. ورغم هذه المرتبة المتأخرة نسبياً من القائمة، لكنه يبقى ثاني أغنى رياضي فيها.

  • Formel-1-Pilot Michael Schumacher (picture-alliance/AP Photo/M. Probst)

    مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا

    كشفت قائمة "بيلانس" لأثرياء ألمانيا أن الرياضي الأغنى في ألمانيا هو أسطورة سباقات الفورميلا واحد ميشائيل شوماخر، إذ تبلغ ثروته قرابة 650 مليون يورو. لكن رغم تقدمه على جميع الرياضين الأغنياء في القائمة، إلا أنه أتى رغم ذلك في المركز الـ 306 فقط.

  • SAP - Hauptversammlung (picture-alliance/dpa/U. Anspach)

    مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا

    تُعدّ الشركة المنتجة لنظام "SAP" من الشركات الألمانية القليلة التي تمكنت من تحقيق مكانة دولية في سوق البرامج الرقمية. كما أن رئيسها الأمريكي بيل مكديرموت أعلى المدراء التنفيذيين أجراً في ألمانيا، إذ يحصل 22 مليون يورو سنوياً. أما عائلتي مؤسسي "ساب"، هاسو بلاتنر وكلاوس تشيرا فقد كان نصيبهما المركز التاسع (11.6 مليار يورو) والحادي عشر (10.6 مليار يورو).

  • Porsche und Elektroporsche ( Porsche)

    مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا

    عائلة بورشه التي ارتبط اسمها بالسيارة الفاخرة والسريعة التي تنتجها والتابعة لمجموعة لفولكسفاغن العملاقة لصناعة السيارات، احتلت المركز السابع من قائمة أثرياء ألمانيا بعد أن قُدرت ثروتها بـ 18.45 مليار يورو.

  • Die BMW-Großaktionäre Susanne Klatten und Stefan Quandt (picture-alliance/dpa/J. Nietfeld)

    مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا

    تمتلك سوزانه كلاتن مع شقيقها شتيفان كفانت نحو نصف الأسهم العادية لشركة "بي إم دبليو". وفيما أتت كلاتن في المركز الخامس من القائمة (19 مليار يورو)، أتى شقيقها في المركز العاشر (18.5 مليار يورو). وبذلك تكون المليارديرة كلاتن أغنى امرأة في ألمانيا ويُعرف عنها تبرعاتها الخيرية، إذ بادرت قبل عامين بالتبرع بـ 100 مليون يورو.

  • Continental AG Hauptversammlung 2018 (picture-alliance/dpa/S.Simon)

    مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا

    المراكز العشرة الأولى من قائمة أثرياء ألمانيا هيمن على أغلبها منتجو السيارات وقطع غيارها، فقد أتى جورج شيفلر (53 عاماً)، مدير المجموعة التي تحمل اسم عائلته وتختص بقطع غيار السيارات، في المركز الثالث، إذ بلغت ثروته 20.5 مليار يورو).

  • Karl Albrecht gestorben (Unternehmensgruppe ALDI SÜD)

    مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا

    المركز الثاني كان من نصيب عائلة كارل ألبريشت، مؤسس سلسلة المحلات التجارية الألمانية "آلدي زود"، إذ قُدرت ثروتها بـ25.5 مليار يورو. توفي المؤسس المشارك لألدي عام 2014، إلا أن إمبراطورتيه مازالت تنبض في جميع أنحاء العالم وفي منافسة قوية مع "ليدل" في ألمانيا.

  • Flash-Galerie Indien Entscheidung für ausländische Supermarktketten (AP)

    مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا

    مؤسس سلسلة المحلات التجارية العالمية "ليدل" ديتر شفارتس (78 عاماً) هو أغنى أغنياء ألمانيا، إذ تُقدر ثروته بـ 39.5 مليار يورو. وكانت أولى فروع ليديل قد اُفتتحت في سبعينات القرن الماضي حول مدينة لودفيغ شافين، لكنها سرعان ما توسعت وانتشرت في جميع أنحاء العالم، وبات ليدل أكبر شركة عائلية في ألمانيا كلها.


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