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الخلايا الجذعية

الخلايا الجذعية وتسمى أيضاً الخلايا الجذرية هي خلايا غير متخصصة تتميز بقدرتها على الانقسام لتجديد نفسها وأيضاً الالنقسام لتكوين أنواع مختلفة من الخلايا، وبالتالي يمكنها أن تتمايز إلى خلايا متخصصة.

يعد اكتشاف الخلايا الجذعية من المكتشفات الطبية الحديثة نسبياً، ويعول عليها أن تكون مصدراً مهماً في علاج الكثير من الأمراض المزمنة والإصابات الخطيرة. والخلايا الجذعية الجنينية من الممكن تنميتها في المعامل وذلك بأخذ الخلايا الجذعية المتكونة خلال الايام الاولى من التخصيب الجنيني، الجدير ذكره أن هناك الكثير من الجدل الديني والأخلاقي حول هذا الأمر.

© P. SHEANDELL O'CARROLL/6PA/MAXPPP ILLUSTRATION EXPRESSIONS DE TOUT AGES Symbolbild Graue Haare, altern, © Colourbox/P.S.O´Carroll

ما علاقة التغذية؟ أسباب ظهور الشيب المبكر وكيف نتجنبه 16.09.2021

غالباً ما يشكل ظهور الشيب صدمة بالنسبة للكثيرين، خاصة لمن لا يزال في سن الثلاثين. فما هي أسباب ظهور الشيب، وكيف يمكن منع ظهوره في سن مبكرة؟ وما علاقة نمط التغذية بذلك؟
Javaneraffe, Javaner-Affe, Langschwanzmakak, Langschwanz-Makak (Macaca fascicularis, Macaca irus), Maennchen, Auge, Malaysia, Sarawak, Bako Nationalpark | Crab-eating Macaque, Java Macaque, Longtailed Macaque (Macaca fascicularis, Macaca irus), male, eye, Malaysia, Sarawak, Bako National Park | Verwendung weltweit

أجنة قرود بخلايا جذعية بشرية .. معضلة أخلاقية! 20.04.2021

طرح إنتاج أجنة قرود زرعت فيها خلايا جذعية بشرية من قبل فريق عمل أمريكي صيني أسئلة أخلاقية بين العلماء: متى يمكن اعتبار هذه الأجنة بشرية وهل لها حق الحياة؟

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أسباب الشيب المبكر للشعر وهل يمكن منع حدوثه؟ 21.03.2021

تظهر عند البعض أولى ملامح شيب الشعر في سن مبكر. فلماذا يبدأ الشيب عند البعض مبكرا؟ وما الذي يمكن فعله لتفادي ظهوره في سن الثلاثين؟
In this photo released on twitter account of Iran's Foreign Minister Mohammad Javad Zarif , Zarif, left, shakes hand with Iranian scientist Massoud Soleimani prior to leaving Zurich, Switzerland for Tehran, Iran, Saturday, Dec. 7, 2019. Iran and the U.S. conducted a prisoner exchange Saturday that saw a detained Princeton scholar released for an Iranian scientist held by America, marking a rare diplomatic breakthrough between Tehran and Washington after months of tensions. (Javad Zarif twitter account via AP) |

تعاون أمريكي إيراني نادر وترامب يوجه الشكر لطهران 07.12.2019

تبادلت كل من إيران والولايات المتحدة سجينين من خلال وساطة سويسرية. ترامب وجه الشكر لإيران على "مفاوضات منصفة جداً"، فيما قال مسؤول أمريكي إن ترامب مستعد للقاء مسؤولين إيرانيين دون شروط مسبقة.
A mouse embryo formed with Stimulus-Triggered Acquisition of Pluripotency (STAP) cells is seen in this undated image released by RIKEN Center for Developmental Biology on January 28, 2014. In experiments that could open a new era in stem cell biology, scientists have found a simple way to reprogramme mature animal cells back into an embryonic-like state that allows them to generate many types of tissue. The research, described as game-changing by experts in the field, suggests human cells could in future be reprogrammed by the same technique, offering a simpler way to replace damaged cells or grow new organs for sick and injured people. Picture released on January 28, 2014. REUTERS/Haruko Obokata/RIKEN Center for Developmental Biology/Handout via Reuters (JAPAN - Tags: HEALTH SCIENCE TECHNOLOGY SOCIETY TPX IMAGES OF THE DAY) ATTENTION EDITORS - NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN

للمرة الأولى في العالم- اليابان تسمح بتطوير هجين بشري حيواني 31.07.2019

تطوير هجين بشري حيواني باستخدام خلايا جذعية بشرية، بهدف تطوير أعضاء يمكن للإنسان الاستفادة منها لاحقا، حلم علمي طموح يواجه الكثير من الانتقادات. اليابان أعطت الآن الضوء الأخضر للمرة الأولى في العالم للقيام بهذه التجربة.

Timothy Ray Brown poses for a photograph, Monday, March 4, 2019, in Seattle. Brown, also known as the Berlin patient, is the first person to be cured of HIV infection. Now researchers are reporting a second patient has lived 18 months after stopping HIV treatment without sign of the virus following a stem-cell transplant. But such transplants are dangerous, cannot be used widely and have failed in other patients. (AP Photo/Manuel Valdes) |

نجاح ثان.. الخلايا الجذعية بارقة أمل لعلاج الإيدز 05.03.2019

بعد عدة محاولات فاشلة، تمكن باحثون بريطانيون من المضي قدماً في علاج محتمل للإيدز بزراعة خلايا جذعية في النخاع العظمي لأحد المرضى. العملية أدت لدخول المريض في فترة سكون لمدة 18 شهراً، غير أنهم حذروا من التفاؤل المفرط.

United States, 1947 A portrait of noted scientist Albert Einstein by Orren Jack Turner. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY ÂxUnderwoodxArchives X-Einstein-Albert_13 X-Einstein-Albert_13HR

علماء في الهند يكذبون نظريات أينشتاين ونيوتن 07.01.2019

عبّر علماء هنود عن شكوكهم حول نظريات ألبرت أينشتاين واسحق نيوتن، وذلك في مؤتمر علمي سنوي. ونسبوا بحوث الخلايا الجذعية إلى الهندوس القدماء، مستندين إلى اقتباسات من نصوص هندوسية قديمة. تصريحات أثارت استياء في الهند.
Parkinson

التعرف على الشلل الرعّاش بحاسة الشم قبل تشخيص الأطباء 26.12.2017

يظهر مرض "الباركنسون" بصورة تدريجية ويصعب على أخصائيي الجهاز العصبي التعرف عليه وتشخيصه في وقت مبكر. امرأة اسكتلندية تعرفت على الشلل الرعّاش قبل 10 سنوات من تشخيص الأطباء لهذا المرض عند زوجها، كيف؟
ACHTUNG: DIESER BEITRAG DARF NICHT VOR DER SPERRFRIST, 8. NOVEMBER 19.00 UHR, VERÖFFENTLICHT WERDEN! EIN BRUCH DES EMBARGOS KÖNNTE DIE BERICHTERSTATTUNG ÜBER STUDIEN EMPFINDLICH EINSCHRÄNKEN. HANDOUT - Der kleine Hassan spielt Fußball. Mit einer Gentherapie haben Mediziner dem kleinen Jungen von einer lebensbedrohenden erblichen Hautkrankheit geheilt. Sie entnahmen dem Kind dazu einige Hautzellen, schleusten im Labor eine gesunde Variante des bei ihm fehlerhaften Gens hinein und vermehrten die Zellen dann. (zu dpa Forscher ersetzen fast komplette Haut eines schwerkranken Kindes vom 08.11.2017) ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung und nur mit Urhebernennung Foto: Ruhr-University Bochum | Verwendung weltweit

ألمانيا – زراعة جلد معدل وراثيا ينقذ حياة طفل سوري 09.11.2017

بعد استنفاذ كل الطرق الممكنة للعلاج، تمكن أخيرا علماء ألمان من علاج طفل كان مصابا بمرض جلدي خطير بالاعتماد على العلاج الجيني. ومن المتوقع أن يُشكل هذا النوع من العلاج ثورة في البحوث الأساسية لبيولوجيا الخلايا الجذعية.
ABD0097_20151016 - WIEN - ÖSTERREICH: THEMENBILD - ZU APA0449 VOM 16.10.2015 - THEMENBILD - Illustration zum Thema Tierversuche: Im Bild eine Laborratte, aufgenommen am Dienstag, 13. Oktober 2015, in einem Labor der Veterinärmedizinischen Universität in Wien. Das neue TVG sieht vor, dass Tierversuche in vier Schweregrade eingeteilt werden. Als Schweregrad eins stuft das Gesetz sogenannte Terminalversuche ein, die gänzlich unter Vollnarkose durchgeführt werden, aus der das Tier nicht mehr erwacht. 2014 wurden drei Prozent aller Tierversuche (rund 5.000 Tiere) so bewertet. - FOTO: APA/HANS KLAUS TECHT (c) picture-alliance/APA/H. K. Techt

تقنية جديدة توفر قدرة على الرؤية الجزئية لفئران عمياء 11.01.2017

قال علماء من اليابان إنهم نجحوا في توفير قدرة بسيطة على الرؤية للفئران العمياء عن طريق العلاج بالخلايا الجذعية. ويأمل الباحثون أن تساعد هذه التقنية الجديدة على معالجة أمراض شبكية العين لدى البشر.
This photo provided by Xiao-Yang Zhao of the Southern Medical University in Guangzhou, China on Thursday, Feb. 25, 2016, shows one of the offspring produced with rudimentary mouse sperm derived from stem cells. The sperm, although not fully mature, were developed far enough to fertilize eggs. The researchers' findings were released Thursday by the journal Cell Stem Cell. (Courtesy Xiao-Yang Zhao/Southern Medical University via AP)

تجارب علمية صينية على الفئران قد تقود لعلاج العقم 29.02.2016

هل يصبح العقم عند الرجال تاريخا من الماضي؟ هذا ما يأمله العلماء بعد نجاح أبحاث صينية من تحويل الخلايا الجذعية الموجودة بجلد الفئران إلى حيوانات منوية. لكن الخبراء يقولون إن تطبيق هذه التقنية على البشرلا يزال غير وارد.
Dr. James Goldfarb and his staff at the new UH Fertility Center at UH Ahuja can remove one cell from an eight cell blastula and check that cell for genetic defects, leaving the seven cells of the embryo, unharmed, to grow into a fetus. Goldfarb is the director of the fertility center. The center at Ahuja serves as the hub for fertility services throughout the University Hospitals health system. Photographed Wednesday, December 7, 2011. The Plain Dealer /Landov

تعديل الجينات - هل أزف عصر تصميم الأجنة؟ 09.12.2015

شاع منذ أعوام علم الهندسة الوراثية كما أن "التلاعب بالجينات" البشرية ولم يعد سرا، وهو تطور أحيى الآمال بالوصول إلى علاج أمراض مستعصية. هذا التطور يؤتي أكله اليوم، وقد حان الأوان لمعرفة المزيد عن العالم الجريء الجديد.
الطب المتجدد: عندما يعالج الجسم أمراضه ذاتياً

الطب المتجدد: عندما يعالج الجسم أمراضه ذاتياً 02.11.2015

يتكون الجسم من أكثر من مائتي نوع من الخلاياـ تكون في البداية متشابهة وتعرف بالخلايا الجذعية. لكن سرعان ما تصبح لها وظائف محددة، تتحول بعدها إلى مصدر للخلايا الجذعية المهمة في الطب المتجدد، إذ تمنح الأمل لكثير من المرضى.
Eine dem Knochen nachempfundene synthetische Gerüststruktur wird mit einer Pinzette in einem Gefäß für die Kultivierung von Stammzellen platziert. Schlagworte: Knochenmark, Pinzette, Labor, Mikrotiterplatte, KIT Angabe der Quelle/des Zulieferers: KIT Copyrightangabe: C. Lee-Thedieck/KIT Thematische oder zeitliche Nutzungsbeschränkungen: Die Verwendung des Bildmaterials zur Pressemitteilung ist bei Nennung der Quelle vergütungsfrei gestattet. Das Bildmaterial darf nur in Zusammenhang mit dem Inhalt dieser Pressemitteilung (KIT, Künstliches Knochenmark) verwendet werden.

هل يمكن علاج إصابات النخاع الشوكي بالخلايا الجذعية؟ 03.09.2015

قالت شركة أسترياس بيوثيرابيتكس إن البيانات الأولية لدراسة صغيرة أظهرت أن علاج الخلايا الجذعية الرائد يمكن أن يحسن الحركة لدى مرضى أصيبوا بالشلل نتيجة إصابة في النخاع الشوكي.
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دُهن الأفوكادو..سلاح مدمر لخلايا سرطان الدم الجذعية 20.06.2015

يفتح الأفوكادو طرقا جديدة لعلاج سرطان الدم النخاعي الحاد (اللوكيميا). فقد وجد باحثون عنصرا دهنيا نشطا في فاكهة الأفوكادو يدمر الخلايا الجذعية الجذرية لسرطان الدم. فما اسم هذا العنصر النشط؟ وما تأثيره على مرضى سرطان الدم؟
French Fabien Danjan of CNRS (French Reseach Institut Center) introduces embryonic stem cells in a mouse embryo to set a genetically modified line, on February 9, 2012, at the Centre d'Immunologie de Marseille-Luminy (CIML), in the transgenesis laboratory which in charge to create animals in order to understand how genes work, in Marseille, southern France. AFP PHOTO / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT (Photo credit should read ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/Getty Images)

علماء يعيدون ضبط الخلايا الجذعية لدراسة التطور الجنيني 15.09.2014

نجح علماء بريطانيون ويابانيون في إعادة ضبط الخلايا الجذعية البشرية وإعادتها إلى وضعها المبكر الأصلي. الاكتشاف من شأنه أن يتيح لعلم الخلايا الجذعية استنباط سبل جديدة لعلاج حالات ميئوس من شفائها حاليا.
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