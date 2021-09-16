الخلايا الجذعية وتسمى أيضاً الخلايا الجذرية هي خلايا غير متخصصة تتميز بقدرتها على الانقسام لتجديد نفسها وأيضاً الالنقسام لتكوين أنواع مختلفة من الخلايا، وبالتالي يمكنها أن تتمايز إلى خلايا متخصصة.

يعد اكتشاف الخلايا الجذعية من المكتشفات الطبية الحديثة نسبياً، ويعول عليها أن تكون مصدراً مهماً في علاج الكثير من الأمراض المزمنة والإصابات الخطيرة. والخلايا الجذعية الجنينية من الممكن تنميتها في المعامل وذلك بأخذ الخلايا الجذعية المتكونة خلال الايام الاولى من التخصيب الجنيني، الجدير ذكره أن هناك الكثير من الجدل الديني والأخلاقي حول هذا الأمر.