 الخطوط البريطانية تعلق رحلاتها للقاهرة بسبب مخاوف أمنية | أخبار | DW | 20.07.2019

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أخبار

الخطوط البريطانية تعلق رحلاتها للقاهرة بسبب مخاوف أمنية

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية في بيان إنها علقت رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام بدءاً من اليوم السبت "كإجراء احترازي" من أجل إجراء عملية تقييم للأمن هناك.

UK British Airways und Air France streichen Flüge nach Teheran (picture-alliance/AP Photo/F. Augstein)

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) اليوم السبت (20 تموز/يوليو 2019) تعليق رحلاتها خلال الأيام السبعة القادمة إلى العاصمة المصرية القاهرة بسبب مخاوف أمنية.

وذكرت الشركة في رسالة موجهة إلى المسافرين بثتها على موقعها الإلكتروني أنها اتخذت هذا القرار "الجريء" بتعليق الرحلات إلى القاهرة "كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم" وذلك عقب مراجعة " للترتيبات الأمنية".

وأضافت الشركة في رسالتها التي ظهرت أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي: "نأسف لإبلاغكم بأنه قد تم إلغاء رحلتكم من مطار هيثرو في لندن إلى القاهرة".

وتابعت الشركة قائلة: "نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقمنا بتعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة سبعة أيام كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم". واستطردت الشركة قائلة: "السلامة والأمن لعملائنا ولطاقمنا من أولوياتنا دائمًا، ولن نقوم بتشغيل طائرة أبدًا ما لم يكن ذلك آمنًا".

خ.س/أ.ح(د ب أ، رويترز)

  • Chinesische Fluggesellschaft Southern Airlines Passagiere (picture-alliance/dpa/X. Qintao)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    شركة الخطوط الجوية الصينية ومقرها تايوان احتلت المركز الأخير في القائمة لتكون الشركة الأخطر من بين الشركات الـ 60 الكبرى في عالم الطيران. يعتمد ترتيب الشركات في القائمة على بيانات الأعوام الماضية.

  • Avianca Airline (AFP/Getty Images)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    شركة أفيانكا الكولومبية احتلت المركز قبل الأخير بمعيار 0.914. ويتضمن المعيار الأرباح السنوية وأعداد المسافرين خلال الثلاثين عاما الماضية والأضرار التي لحقت بالشركة وعدد ضحايا حوادث الطيران وعدد الحوادث الكبيرة وحساب طول الرحلة والشفافية في البلد وعدد السنوات دون حوادث والعضوية في البرنامج الدولي لمراقبة أنظمة الطيران.

  • Bildergalerie Airlines Logo Garuda Indonesia (A.Berry/AFP/GettyImages)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    أما شركة الطيران الاندونيسية "غارودا إندونيسيا" فكانت ثالث أخطر شركة طيران في العالم. وكان معيار الشركة 0.770. وسجلت الشركة 47 حادث طيران منذ تأسيسها في سنة 1950. وكلما قلت درجة المعيار زاد تنصيف أمان الشركة.

  • AP Iconic Images USA New York Anschläge auf das World Trade Center 2001 Flugzeug fliegt ins Gebäude (AP)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    لكن المعيار المعتمد من قبل مؤسسة "مركز تقويم وتسجيل بيانات حوادث الطيران" الألمانية تم انتقاده لأنه لا يأخذ في نظر الاعتبار تصنيف أسباب حوادث الطيران، ولا يتم التفريق فيه بين حوادث بسبب خطأ بشري أو عطل فني أو اعتداء إرهابي. وخاصة أن حوادث الطيران بسبب هجمات إرهابية تشكل نحو 10 بالمائة من مجموع الحوادث.

  • China erstes Flugzeug aus eigene Produktion C919 Cockpit (Getty Images/AFP/J. Eisele)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    كفاءة قائد الطائرة تلعب دورا مهما في وقوع الحوادث من عدمها. وكانت نحو نصف حوادث الطيران بسبب خطأ بشري من قبل قائد الطائرة. التطور التقني الكبير لا يمنع وقوع أخطاء في استخدام أنظمة الطيران من قبل الطيار.

  • Notlandung auf dem Houdson River (picture-alliance/AP Photo/S. Day)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    بينما نجح طيارون آخرون في تفادي حوادث طيران مميتة، مثل الحادثة التي وقعت في سنة 2009، حيث استطاع الطيار تشيسلي سولينبرغر الهبوط بالطائرة في خليج هدسون وأنقذ جميع الركاب، الذي عددهم 155 شخصا من موت محقق، بعد أن توقف محركا الطائرة بسبب دخول طائرين فيهما.

  • Bali Flugzeug Flughafen Unfall Absturz Meer (Reuters)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    والانتقاد الآخر لمعيار مؤسسة "مركز تقويم وتسجيل بيانات حوادث الطيران" الألمانية هو إعطاؤه درجات أفضل للشركات التي تعمل على إصلاح الطائرات المتضررة من حوادث الطيران بدلا من التخلص منها. حيث يستغرب بعض الخبراء ويتساءلون فيما إذا كانت الطائرات التي تم إصلاحها ستكون أكثر أمانا من السابق؟

  • Deutschland Lufthansa Tarifverhandlungen Symbolbild Flugzeuge der Lufthansa in Frankfurt (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    وحلت شركة "لوفتهانزا" الألمانية في المركز الثاني عشر عالميا ضمن أكثر الشركات أمانا في العالم.

  • Emirates Airline Flugzeug (C. Furlong/Getty Images)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    بينما كانت شركة الإمارات في المركز السابع ومتقدمة بمركز واحد عن شركة الاتحاد الإماراتية أيضا.

  • KLM Flugzeug (AFP/Getty Images/R. de Waal)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    شركة "كي أل أم" الهولندية في المركز الخامس. وبمعيار 0.011.

  • Airbus A350 XWB für Qatar Airways (Airbus S.A.S. Photo by master films/A. Doumenjou)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    أما "القطرية" فكانت رابع أكثر شركة أمانا في العالم.

  • China Zhuhai Flugschau Boeing 787 Dreamliner (picture-alliance/dpa/Tass/M. Lystseva)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    شركة "هاينان" الصينية في المركز الثالث.

  • Jacdec Sicherheitsranking Luftfahrtgesellschaft Air New Zealand (picture-alliance/dpa/U. Weitz)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    وخطوط " أير نيو زيلاند" في المركز الثاني.

  • Bildergalerie Airlines Logo Cathay Pacific Airways (picture-alliance/dpa)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    أما أكثر شركة أمانا في العالم فكانت شركة "كاثاي باسيفيك أيروايس" من هونغ كونغ. وكان معيار الشركة 0.005. الكاتب: إنسا فريده/ زمن البدري


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