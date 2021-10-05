الخضر يدعون لمحادثات استطلاعية لتشكيل ائتلاف "إشارة المرور"

يعتزم حزب الخضر الدخول في محادثات استكشافية ثلاثية الأطراف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر بشأن تشكيل ائتلاف حاكم يُعرف باسم "ائتلاف إشارة المرور". وقالت زعيمة حزب الخضر أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2021) في برلين: "نقترح ذلك على الحزب الديمقراطي الحر".

وعقب الانتخابات العامة التي جرت في 26 أيلول/سبتمبر الماضي في ألمانيا، أجرى حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر محادثات استطلاعية فيما بينهما أولا لاستكشاف خطوط تسوية محتملة بين بعضهما البعض، ثم قاما بشكل منفصل بإجراء محادثات استطلاعية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حل في المرتبة الأولى في الانتخابات، والتحالف المسيحي، الذي حل في المرتبة الثانية.

ومن جانبه، أكد الرئيس المشارك في حزب الخضر، روبرت هابيك، أن اقتراح الحزب الدخول في محادثات استطلاعية مع الاشتراكيين والأحرار لا يعتبر رفضا تاما لبحث ائتلاف "جامايكا" البديل، والذي يضم الأحرار والتحالف المسيحي.

وذكر هابيك أنه من المرجح أن يجد الحزب أكبر قدر من القواسم المشتركة مع الاشتراكيين والأحرار من حيث المضمون السياسي، خاصة فيما يتعلق بسياسة الشؤون الاجتماعية، موضحا في المقابل أن هذا الترجيح يعني أنه لم يتم حسم الأمر، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك أمور غير محسومة واختلافات كبيرة، وهذا ينطبق على كل من حزب الخضر و الأحرار من جهة، والخضر والاشتراكيين من جهة أخرى.

وأكد هابيك أن هذا ليس "رفضا تاما" لائتلاف "جامايكا"، موضحا أن التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل، يسعى جاهدا لتشكيل هذا الائتلاف والوصول إلى صيغة للتوافق مع الخضر، مشيرا في المقابل إلى أن الاختلافات "من جانبنا" أكبر في ائتلاف "جامايكا".

خ.س/ع.ش (د ب أ)