 الخسارة الاقتصادية للصين قد تكون مكسبا للمغرب | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.07.2020

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سياسة واقتصاد

الخسارة الاقتصادية للصين قد تكون مكسبا للمغرب

سيستفيد المغرب من تطلع الشركات الأوروبية المتضررة من جائحة كورونا لتقليص طول سلاسل الإمدادات الخاصة بها. لكن مكاسب المغرب قد تكون محدودة بالنظر إلى ميل الشركات الأوروبية إلى الكفاءة والتكاليف المنخفضة التي توفرهما الصين.

Marokko Marrakesch | Platz Djemma el Fna (picture-alliance/Bildagentur-online/Tips Images)

كشفت جائحة كورونا عن الاعتماد المفرط للشركات والحكومات الأوروبية، التي تعاني بالفعل من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، على الصين في كل شيء تقريبًا بدء من السيارات وحتى الأدوية.

مختارات

"كل يوم محسوب". هكذا علقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في مؤتمر فيديو والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. السيدتان دعتا الشركاء الأوروبيين إلى التوافق سريعاً حول خطة التعافي الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي. (02.07.2020)

يحتفل المغرب بالذكرى الـ20 لجلوس الملك محمد السادس على العرش، في بلد حقق طفرة اقتصادية وتنموية ملحوظة ترافقها فوارق اجتماعية عميقة، ما يعرقل طموح البلاد للتحول إلى قوة اقتصادية صاعدة. (29.07.2019)

رغم الجذور التاريخية المتينة في العلاقة المغاربية الفرنسية، إلا أن القيادات السياسية والاقتصادية والدينية وحتى وسائل الإعلام في المغرب وتونس والجزائر لديها صورة أفضل عن ألمانيا من فرنسا ويعتقدون أنها شريك أفضل لها. (12.02.2019)

وهذا ما دفع المفوضية الأوروبية إلى الدعوة إلى "استقلال ذاتي استراتيجي" في القطاعات الرئيسية مثل الأدوية وبناء سلاسل امدادات أكثر موثوقية وتنوعًا كجزء من حزمة مقترحة للتعافي من آثار جائحة كورونا بقيمة 750 مليار يورو (858 مليار دولار).

وتسعى ألمانيا- التي تعتمد على موردين عالميين لـ 17٪ من إنتاجها وفقًا لمعهد "إيفو" الاقتصادي الألماني (IFO)، الذي يقع مقره في ميونيخ – أيضا من أجل إيجاد استراتيجية لتعزيز سلاسل الامدادات المحلية وتقليل الاضطرابات المستقبلية. ومن المتوقع أن تتضمن الاستراتيجية الجديدة قواعد أكثر صرامة بشأن حقوق الإنسان وحماية البيئة على السلع المستوردة، وهي خطوة يقول الخبراء إنها ستعزز الشركات المصنعة المحلية.

 يقول غيوم فان دير لو من "مركز الدراسات السياسية الأوروبية"، ومقره بروكسل في حديثه لـ DW: "إذا نظرت إلى المغرب، تجد هناك ظروفا أكثر ملاءمة لمجالات معينة وفيما يتعلق خصوصا بالطاقة المتجددة والقطاعات ذات الصلة بالبيئة، فإن المغرب في صدارة الترتيب ويحاول الاتحاد الأوروبي الاستفادة من ذلك. والفكرة التي أعربت عنها المفوضية الأوروبية بالفعل بشأن تنويع سلاسل الامدادات يمكن أن تكون مفيدة للمغرب ويمكن أن تسرع وتيرة المفاوضات حول اتفاقية تجارية جديدة".

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المغرب حريص على اقتناص الفرص

وقد صرح وزير الصناعة المغربي مولاي حفيظ العلمي لأعضاء البرلمان في أبريل / نيسان 2020، في إحاطة إعلامية له عن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا قائلا إن "الاقتصاد المغربي سيواجه صعوبات وتغيرات في تكوينه. لكن هناك أيضا فرص كبيرة يمكن اغتنامها".

مضيفا أن "الفرص المتاحة أمام المغرب الآن لم تكن ممكنة خلال الخمسين سنة الماضية".

وما قاله العلمي هو ببساطة ترديد لما قاله العديد من الخبراء خلال الأشهر القليلة الماضية، والذي مفاده أن الشركات الأوروبية، التي تضررت بشدة من الاضطرابات الضخمة لسلاسل الامدادات جراء جائحة كورونا، ستسعى جاهدة لجعل سلاسلها الخاصة أكثر مقاومة للصدمات المستقبلية، ويشمل هذا التقليل من الاعتماد المفرط على الصين وتقريب مصانع الامدادات من الأراضي الأوروبية.

بيئة مستقرة

يقول الخبراء إن المغرب واحة الاستقرار السياسي في الناحية الجنوبية المضطربة من الاتحاد الأوروبي والشريك التجاري الموثوق به للكتلة الأوروبية، قد يكون خيارًا واضحًا للشركات التي تتطلع إلى تقليص طول سلاسل الامدادات الخاصة بها.

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وقال أليساندرو نيسيتا من الأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) في حديثه إلى DW  "المغرب في وضع جيد للغاية بسبب قربه ولأنه جزء من اتفاقيات التجارة الإقليمية للاتحاد الأوروبي ، فإن قواعد المنشأ الخاصة به تتكامل إلى حد ما مع قواعد الاتحاد الأوروبي".

المغرب، الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والتي يصفها الكثيرون بأنها بوابة للاستثمار الغربي في أفريقيا، هي واحدة من الدول القليلة في العالم التي لديها صاتفاقيات فقات تجارة حرة مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا، وكلاهما منخرطان في الوقت الحاضر في محادثات من أجل معاهدات تجارية أعمق وأكثر شمولا.

وقد أسهمت روابطها الاقتصادية والتجارية المزدهرة، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي، والاستثمار الضخم في البنية التحتية، والحوافز مثل الإعفاءات الضريبية والعقارية، ظهورها كرائدة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، وجاءت فرنسا كرائدة لمعظم هذه الاستثمارات في عام 2018.

ويعد الاتحاد الأوروبي، الذي يعيش به عدد ضخم من المهاجرين المغاربة ولاسيما في فرنسا وإسبانيا، أكبر شريك اقتصادي للمغرب، حيث يستحوذ الاتحاد الأوروبي على أكثر من نصف تجارة المغرب واستثماراته الخارجية. وتمثل حركة التجارة بين الاثنين والتي تهيمن عليها تجارة الآلات ومعدات النقل، حوالي 40 ٪ من الصادرات والواردات (بالمغرب).

قطاع سيارات قوي

أكثر القطاعات، التي سيحصد مكاسب واضحة من عملية الاستبدال الشامل المتوقع في سلاسل الامدادات للمغرب هو قطاع السيارات. حيث برزت البلاد كمركز لشركات صناعة السيارات التي استهدفت الأسواق في إفريقيا وأوروبا خلال السنوات القليلة الماضية ، بدعم استثماري ضخم من صانعي قطع غيار السيارات الأوروبية. ويعد المغرب مقرا لشركات تابعة لشركات صناعة السيارات الفرنسية الكبرى مثل رينو وشركة "PSA" المالكة لسيارات بيجو وسيتروين.

وقال محللون من شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز: "المغرب سيكون منافسًا قويًا للاستفادة من إعادة هيكلة رينو و PSA حيث تهيمن هاتان الشركتان على قطاع صناعة السيارات في البلاد وسلاسل الامداد الخاصة بها متطورة بالفعل في البلاد".

عاملة مغربية في مصنع مجموعة بي اس ايه الفرنسية للسيارات في مدينة القنيطرة.

أصبح المغرب مقصدا مهما منذ فترة طويلة لشركات صناعة السيارات الأوروبية مثل رينو ومجموعة "بي اس ايه" التي لها مصنع في القنيطرة.

وقد وجهت جائحة كورونا ضربة قوية لشركات صناعة السيارات العالمية، بما في ذلك العلامات التجارية الأوروبية، مما أجبر المصانع على الإغلاق وتسبب في اضطرابات في سلاسل الامدادات وانخفضت المبيعات. ومن المتوقع أن تدفع الأزمة بعض شركات صناعة السيارات إلى الخروج من الأسواق التي تتعثر بها والتركيز على أسواقها الأساسية.

ويتوقع محللون أن "المغرب يمكن أن يشهد زيادة في الاستثمار في سلسلة الامدادات المحلية لشركة رينو حيث تتطلع الشركة إلى إعادة هيكلة عملياتها للتركيز على أسواقها الأساسية (مثل أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط)، مما يضع صناعة السيارات المغربية في وضع قوي للاستفادة من خطة إعادة الهيكلة هذه بسبب قربها وعلاقاتها التجارية الوثيقة مع أوروبا وإفريقيا والشرق الاوسط".

ومن المتوقع أن امتلاك المغرب لقوة الأيدي العاملة الأكبر والأرخص سيمنحها ميزة على دول وسط وشرق أوروبا (CEE)، والتي يمكن أن تستفيد أيضًا من خطط إعادة هيكلة شركات صناعة السيارات. حيث تسببت هجرة العمال من دول وسط وشرق أوروبا إلى أوروبا الغربية بحثًا عن فرص أفضل وأجور أعلى إلى نقص العمالة وزيادة التكاليف في تلك البلدان.

لكن بعض المحللين لا يتوقعون أيمكاسب فورية للمغرب ويقولون إن البلاد ستبدأ فقط في الاستفادة من جهود إعادة الهيكلة هذه بدء من عام 2021 فصاعدًا حيث "سيحرص صانعو السيارات على خفض نفقاتهم في أقرب وقت ممكن في عام 2020 بسبب ضعف الطلب على السيارات والتكاليف الناجمة عن اضطرابات الإنتاج جراء جائحة كورونا ".

مصنع للمنسوجات بالمغرب خاص بالتصدير لهولندا

مصنع للمنسوجات بالمغرب خاص بالتصدير لهولندا

إغراء الانتاج منخفض التكلفة

وبرغم اعتماد المغرب العديد من الإصلاحات الاقتصادية في العقدين الماضيين، لا تزال هناك تحديات، بما في ذلك ضوابط رأس المال وندرة العمال ذوي المهارات العالية. وقد فشل نظام التعليم في البلاد والذي تم إصلاحه في الثمانينيات في رفع مستويات المهارة بين شباب البلاد، مما جعلهم غير مناسبين بشكل خاص لأدوار الإدارة الوسطى.

يمكن أن تكون المكاسب المحتملة للمغرب من قيام الشركات الأوروبية بنقل نشاطها إلى البلدان القريبة محدودة بالنظر إلى ميل شركات أوروبا إلى الكفاءة والتكاليف المنخفضة التي تقدمها الصين. ويستبعد الخبراء خروجا واسع النطاق للشركات من الصين على الرغم من المخاطر الناجمة عن الوباء وزيادة التوترات بين الولايات المتحدة والقوة الاقتصادية الآسيوية، ويشيرون إلى أن الاقتصادات الأخرى قد لا تكون لديها القدرة من حيث العمالة الماهرة والبنية التحتية والمواد الخام لتلبية متطلبات الشركات التي تبحث عن بدائل للصين.

ومن المتوقع أيضًا أن تواجه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منافسة شرسة من دول داخل الاتحاد الأوروبي مثل البرتغال وبولندا ورومانيا، وهي بلدان لديها (منظومة) أجور منخفضة نسبيًا وروابط مع الشركات الأوروبية الكبرى. وتسعى وارسو جاهدة لجذب الاستثمارات من خلال تقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تخطط لإعادة استثمار أرباحها في البلاد. كما تخطط رومانيا لإطلاق خطط لتشجيع الاستثمارات في مجالات جديدة.

أشاتوش باندي

  • Marokko Proteste gegen wirtschaftliche Marginalisierung in Jerada (Getty Images/AFP/F. Senna)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    موت أشعل احتجاجات

    بدأت الاحتجاجات بمدينة جرادة (شمال شرق المغرب) في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017. فبعد وفاة أربعة أشخاص في حوادث عرضي في أحد المناجم، خرج العديد من سكان المدينة محتجين في مظاهرات سلمية مطالبين ببدائل اقتصادية لمدينتهم التي لم تعد فيها فرص عمل منذ إقفال الدولة لمناجم الفحم عام 1998.

  • Marokko Proteste gegen wirtschaftliche Marginalisierung in Jerada (Getty Images/AFP/F. Senna)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    التنديد بـ"التهميش"

    المتظاهرون من سكان جرادة لا يطالبون بغير إيجاد بديل اقتصادي عن مناجم الفحم. كما أنهم يطالبون الجهات المسؤولة بإعفائهم من دفع فواتير الماء والكهرباء، والعمل على محاسبة المسؤولين في المنطقة منذ إيقاف مصدر عيشهم الأساسي. "الرغيف الأسود" يُنسب للقمة العيش التي يحصل عليها العمال من الكدح بمناجم الفحم الأسود.

  • Marokko Proteste gegen wirtschaftliche Marginalisierung in Jerada (Getty Images/AFP/F. Senna)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    "مناجم الموت"

    يعيش المئات من سكان جرادة من العمل في "مناجم الموت" العشوائية وغير القانونية، والتي باتت مصدر رزق لهم وفي نفس الوقت مهددة لحياتهم. وقد عبر المحتجون عن رفضهم للأوضاع من خلال الاعتصام، وتنظيم مسيرات سلمية وشن إضرابات عامة. كما رفعوا رايات البلد ورددوا النشيد الوطني في مرات عديدة.

  • Saad-Eddine El Othmani Außenminister Marokko (Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    وعود معلقة؟

    مع اندلاع الشرارة الأولى للاحتجاجات السنة الماضية، ذهب وفد رسمي رفيع المستوى إلى جرادة. وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية قد أعلن، بعد زيارته للمدينة ضمن الوفد، عن مجموعة من القرارات الحكومية المهمة والعاجلة لاحتواء غضب الإقليم ككل. لكن الوضع لم يعرف تحسناً رغم الوعود المقدمة، حسب ما صرح به المتظاهرون، مما دفع بهم إلى الخروج من جديد.

  • Marokko Polizei (Getty Images/AFP/F. Senna)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    اعتقالات وتوتر

    أدى اعتقال السلطات شابين يوم السبت (10 مارس/ آذار 2018) إلى تصاعد التوتر بالمدينة. وخرج السكان في تظاهرات كبرى للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، هذا في الوقت الذي خيم فيه إضراب عام على المدينة. وقد تحولت المظاهرات إلى مواجهات بينهم وبين القوات والأجهزة التابعة للدولة فيما بعد.

  • Marokko Proteste in Jerada (picture-alliance/AP Photo)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    من الظالم ومن المظلوم؟

    فوجئ المتظاهرون حين خروجهم للتظاهر السبت (10 مارس/آذار 2018) بوجود 500 من عناصر الدرك تقريباً في رقعة احتجاجهم، حسب ما نقلته وكالة رويترز. إذ قاموا بمحاصرتهم ودهسوا شاباً كما أصيبت امرأة بشكل بليغ. وفي هذا السياق، قالت السلطات المحلية لمدينة جرادة إن عدداً من المتظاهرين أحرقوا خمس سيارات تابعة للقوات العمومية وتسببوا في أضرارا جسيمة لعربات أخرى، كما أشارت إلى وقوع إصابات بين صفوف القوات الحكومية.

  • Marokko Proteste gegen wirtschaftliche Marginalisierung in Jerada (Getty Images/AFP/STR)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    تهديد ووعيد!

    أصدرت وزارة الداخلية المغربية يوم الثلاثاء (13 مارس/ آذار2018) بياناً، فحواه أنها مستعدة "للتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة". كما أكدت "انطلاقاً من صلاحياتها القانونية، على أحقيتها في إعمال (تطبيق) القانون من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة".

  • Marokko Proteste gegen wirtschaftliche Marginalisierung in Jerada (Getty Images/AFP/STR)

    مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم

    مواجهات دامية

    شهدت المدينة مواجهات يوم الأربعاء (14 مارس/ آذار 2018)، ما أسفر عن سقوط جرحى في صفوف الشرطة وتوقيف 9 أشخاص "سوف يتم تقديمهم أمام العدالة". ووصل عدد الإصابات البليغة إلى عشرة، حسب ما صرح به مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية. في حين صرح مسؤول محلي لوكالة الأناضول التركية أن الرقم تجاوز 180 إصابة، غالبيتها من القوات الحكومية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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