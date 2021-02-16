 الخسارة أمام باريس سان جيرمان تعيد اللغط حول مستقبل ميسي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.02.2021

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رياضة

الخسارة أمام باريس سان جيرمان تعيد اللغط حول مستقبل ميسي

خسارة مذلة تلك التي واجهها برشلونة أمام باريس سان جيرمان في عقر داره، وكانت الخيبة الثالثة على التوالي في مباريات الفريق. انتكاسة جديدة قد تكون "القشة التي قصمت ظهر البعير" بالنسبة لبقاء الأرجنتيني ميسي.

البرغوث ليونيل ميسي

البرغوث ليونيل ميسي

شهدت المشاركات الثلاث الأخيرة لبرشلونة على الصعيد الأوروبي خيبة تلو الأخرى بدأت على يد روما الإيطالي ثم ليفربول الإنكليزي فبايرن ميونيخ الالماني، قبل أن يتابع الفريق الإسباني النسج على المنوال ذاته بسقوطه الرهيب على أرضه أمام باريس سان جرمان 1-4 في دوري الابطال.

مختارات

مع خروج ريال مدريد وبرشلونة صفر اليدين من بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم في الأيام القليلة الماضية، يتطلع كل من قطبي الكرة الإسبانية إلى تضميد جراحه من خلال مسابقة كأس ملك إسبانيا في اليومين المقبلين.

أنفق المحركان الأساسيان لسوق الانتقالات ريال مدريد وبرشلونة مبالغ كبيرة على  تجديد ملعبيهما العام الماضي لتأتي جائحة كورونا وتزيد من تعقيد وضعهما المالي. ما هي التحديات أمام العملاقين في سوق الانتقالات الشتوية؟

قدم برشلونة عرضا قويا وفاز خارج أرضه 3-صفرعلى ريال بلد الوليد ضمن منافسات الليغا الإسبانية، لكن أهم ما كان في المباراة أن ليونيل ميسي أحرز الهدف الـ 644 لبرشلونة، ليجتاز رقما كان بحوزة الأسطورة بيليه.

لقن يوفنتوس الإيطالي مضيفه برشلونة الإسباني درسا قاسيا ووجه إليه صفعة جديدة قوية في الموسم الحالي بالتغلب عليه بثلاثية نظيفة في عقر داره في الجولة السادسة من مباريات المجموعة السابعة بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل ستؤثر فضيحة كامب نو الأخيرة على مستقبل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل في نهاية الموسم الماضي، لكنه عدل عن قراره معللا ذلك بعدم رغبته باللجوء الى المحاكم ضد النادي الذي يدين له بمسيرته المظفرة.

بداية الانحدار؟

بعد أن أحرز برشلونةأربعة ألقاب قارية بقيادة ميسي أعوام 2006 و2009 و2011 و2015، بدأ انحدار الفريق نحو الهاوية قبل ثلاث سنوات عندما تقدم على روما 4-1 على ملعبه، قبل أن يخسر صفر-3 ويودع بفارق الأهداف، ثم تكرر السيناريو ذاته أمام ليفربول، فتغلب عليه 3-صفر قبل السقوط أمامه صفر-4 على ملعب انفيلد. أما الفضيحة الأكبر فكانت السقوط المذل أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 العام الماضي في فقاعة لشبونة. ويبدو أن برشلونة بدأ يدفع ثمن تقدم أبرز كوادره في السن، وضعف أسلوب لعبه وديونه الضخمة.

فهل يكون السقوط الأخير أمام سان جرمان في معقله القشة التي قصمت ظهر البعير وستؤدي في نهاية الموسم الى رحيل ميسي الذي كان يطالب ادارة النادي دائما بإيجاد مشروع ناجح للبقاء؟

بطبيعة الحال، لم يخرج برشلونة من المسابقة القارية الأهم بعد، لكنه في حاجة لمعجزة وريمونتادا مشابهة لما حققه ضد سان جرمان عام 2017  عندما خسر خارج ملعبه صفر-4 قبل ان يلحق بفريق العاصمة الفرنسية هزيمة تاريخية 6-1 ايابا.

بيد أن برشلونة كان يضم في صفوفه آنذاك بالاضافة الى ميسي النجم البرازيلي نيمار ولاعب الوسط اندريس انييستا والأوروغوياني لويس سواريس في أوج عطائهم، في حين تعاني التشكيلة الحالية من الخبرة لا سيما أن مدربه الهولندي رونالد كومان يبني فريقا جديدا جلّهم من اللاعبين الشبان.

لكن "لا بولغا" (البعوضة) لا يملك بعمر الثالثة والثلاثين ترف الوقت للانتظار، وهو لم يستطع بمفرده بالأمس انتشال فريقه من الورطة التي سقط فيها وبدا عاجزا لا سيما في الشوط الثاني.

 ودافع عنه الصحافي في "موندو ديبورتيفو" خافيير بوش بقوله "حاول ميسي مرارا وتكرارا في الشوط الأول لكن مع تسجيل سان جرمان الهدف تلو الآخر وأمام استعراض مبابي خبا بريقه تماما وبدت على وجهه الخيبة واضحة كما حصل ضد روما وليفربول وبايرن ميونيخ "لقد قام بكل شيء لكنه لم ينجح في شيء".

ماذا بعد؟

 لم يتخذ ميسي بعد أيّ قرار بشأن مستقبله وربما ينتظر الانتخابات الرئاسية في آذار/مارس المقبل لمعرفة ما اذا كان سيبقى في النادي الوحيد الذي دافع عن ألوانه طوال مسيرته أو الانتقال الى نادٍ آخر، علما بأنه يستطيع منذ بداية كانون الثاني/يناير الدخول في مفاوضات مع أيّ نادٍ يشاء لأن عقده مع فريقه الحالي ينتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل.

ما هو أكيد، أنّ برشلونة يعوّل كثيرا على ميسي الذي سجل 20 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم أي أقل بهدف واحد عن مبابي (21 هدفا) وكلاهما خاض 29 مباراة. وفي حال قرر ميسي الرحيل، تبرز وجهتان أمامه: مانشستر سيتي ليلعب مجددا بإشراف المدرب الإسباني بيب غوارديولا، أو باريس سان جرمان ليلعب مرة جديدة إلى جانب صديقه البرازيلي نيمار.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب)     

  • الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    روبرت ليفاندوفسكي

    فاز الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد أن قاد هجوم نادي بايرن ميونيخ لتحقيق لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وكان هداف المسابقة برصيد 15 هدفاً. وأحرز المهاجم البولندي ليفاندوفسكي مع النادي البافاري 55 هدفاً في 47 مباراة في جميع المسابقات، وتوج مع العملاق البافاري بالخماسية.

  • الحارس الألماني العملاق مانويل نوير

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    مانويل نوير

    توج الحارس العملاق مانويل نوير بجائزة أفضل حارس مرمى في دوري الأبطال بعد مساهمته في انجاز بايرن في دوري أبطال أوروبا، محافظاً على نظافة شباكه في ست مباريات من دوري الأبطال وغاب عن مباراة واحدة فقط طيلة الموسم. وكان نوير قد وصل إلى القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة الأفضل عام 2014، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو فاز بها بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد.

  • النجم البلجيكي كيفن دي بروين

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    كيفن دي بروين

    أما النجم البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ففاز بجائزة أفضل لاعب وسط في دوري الأبطال. ورغم عدم فوز فريقه بلقب البريميرليغ الموسم الماضي وخروجه من أبطال أوروبا، إلا أن دي بروين عادل رقماً قياسياً بتقديم 20 تمريرة حاسمة في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي وهو أعلى رقم في أوروبا.

  • اللاعب الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    جائزة "أفضل لاعب في أوروبا"

    جائزة "أفضل لاعب في أوروبا" هي جائزة سنوية تُمنح منذ عام 2011 من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب كرة قدم في القارة الأوروبية. وكانت الجائزة قد أُنشأت بمبادرة من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم آنذاك الفرنسي ميشيل بلاتيني. تُمنح الجائزة بتصويت لجنة تحكيم تضم صحفيين تابعين للاتحادات الـ 55 المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

  • البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    البرغوث الأرجنتيني لونيل ميسي - 2011 و2015

    كان أول الفائزين بها الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن حصل على 73.6 بالمائة من الأصوات، وجاء الإسباني تشافي هيرنانديز ثانياً والبرتغالي رونالدو ثالثاً في ذلك العام. وقاد ميسي برشلونة في ذلك الموسم للفوز بالخماسية، جميع الألقاب الممكنة باستثناء كأس الملك الذي ذهب إلى ريال مدريد. وعاد ميسي للفوز بالجائزة في 2015 بنسبة هي الأعلى في تاريخ الجائزة (91 بالمئة) بعد أن ساهم في تتويج برشلونة بالثلاثية الثانية.

  • مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    المايسترو أندريس إنييستا - 2012

    حصل مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا على لقب الأفضل في أوروبا عام 2012 بعد أن حصل على نحو 36 بالمائة من أصوات الصحفيين بعد موسم فاز فيه الرسام مع برشلونة بكأس العالم للأندية وملك أسبانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الأسباني، بجانب احتلال وصافة الدوري الإسباني والتأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا. وجاء كل من ميسي ورونالدو في المركز الثاني.

  • لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    الفرنسي فرانك ريبيري - 2013

    حقق لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري أكبر حلم في حياته بنيله لقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2013. فوز ريبيري باللقب جاء على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي رونالدو بعد أن كان من المساهمين الأساسيين في الموسم التاريخي الذي خاضه بايرن ميونيخ آنذاك، حيث توج معه بلقب الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو- 2014 و2016 و2017

    حصل قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ونجم ريال مدريد السابق على لقب الأفضل في أوروبا عام 2014 للمرة الأولى في مسيرته متقدماً على حارس بايرن مانويل نوير وزميله السابق آريين روبن. ونال "صاروخ ماديرا" الجائزة لمساهمته في تتويج ريال مدريد بلقبه العاشر دوري أبطال أوروبا. وعاد رونالدو للفوز بالجائزة لمرتين متتاليتين في 2016 و2017.

  • الكرواتي لوكا مودريتش

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    الكرواتي لوكا مودريتش - 2018

    بعد هيمنة ميسي ورونالدو على الجائزة على مدار أربعة أعوام فاجأ الجميع حصول لاعب ريال مدريد والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش على الجائزة، متفوقاً على زميله السابق في النادي الملكي رونالدو ونجم ليفربول المصري محمد صلاح. وجاء تتويج الكرواتي بالجائزة لدوره الهام في فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي ومساهمته في وصول منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018.

  • UEFA Super Cup - Liverpool v Chelsea (Reuters/M. Sezer)

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    الهولندي فيرجيل فان دايك - 2019

    للمرة الأولى منذ اعتماد الجائزة توج مدافع بالجائزة بنسبة 52 بالمائة من الأصوات، وهو قلب دفاع ليفربول الهولندي فان دايك الذي تفوق على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين، ميسي ورونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وكان للهولندي الدور البارز في فوز النادي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا. كما أحرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم ذاته. لكن الأرجنتيني ميسي خطف "الكرة الذهبية" لذلك العام.


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