 الخرطوم توجه ″رسالة″ بشأن دور اليهود في المرحلة الجديدة بالسودان | أخبار | DW | 03.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الخرطوم توجه "رسالة" بشأن دور اليهود في المرحلة الجديدة بالسودان

مشددا على مبدأ المواطنة واحترام الحريات، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح يكشف عن موقف الحكومة الإنتقالية إزاء دور اليهود في المرحلة الجديدة ببلادهم. كما أنه نفى وجود "داعش" في السودان.

Juden im Sudan 1926 (picture-alliance/AP Photo/ Tales of Jewish Sudan/ Flore Eleini)

حفل زفاف يهودي في كنيس الخرطوم يعود إلى سنة 1926 ( صورة من الأرشيف)

في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرته اليوم الأحد (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني)، كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح عن دعوة وجهها إلى اليهود السودانيين للعودة إلى بلادهم.

ونشرت الصحيفة عن مفرح أن "ضغوطا كبيرة خاصة في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري (1969 - 1985)، إلى جانب الكبت الذي مورس عليهم والتسلط آنذاك من الحكومات العسكرية ... أدت إلى هجرتهم".

وأضاف :"بعد الثورة المجيدة التي أكدت أن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات... قدمت الدعوة لكل السودانيين في الخارج بمن فيهم اليهود الذين يحملون جنسية هذه البلاد بأن يعودوا للعيش في السودان مثلهم مثل أي سوداني يحمل جنسية هذه الدولة".

مشاهدة الفيديو 18:55

كيف تريد ألمانيا دعم الانتقال الديمقراطي في السودان؟

وبالنسبة للمسيحيين، أكد مفرح أنه "لا يمكن وصفهم بالأقلية، هم سودانيون وديانتهم سماوية لها قيمها وعقائدها، وقد واجهوا اضطهاداً وممارسات سيئة جداً في عهد النظام السابق الذي صادر ممتلكاتهم وأراضيهم"، مؤكدا أن "للمسيحيين وكل أصحاب المعتقدات الأخرى والأديان كامل الحرية في ممارسة شعائرهم دون أي حجر وأن ممتلكاتهم ستعود إليهم عبر بوابة القضاء".

ونفى مفرح وجود كيان لتنظيم "داعش" في السودان، لكنه أشار إلى "وجود متطرفين كثر  أفرخهم النظام السابق".

وقال إن وزارته "ستعمل على محاربة التطرف والغلو والأفكار التكفيرية، وتعمل على مكافحة الإرهاب والمساهمة في تجديد المناهج المدرسية لتخريج طلاب معرفيين يفيدون مجتمعهم".

Juden im Sudan 1926 (picture-alliance/AP Photo/ Tales of Jewish Sudan/Vivien Gilliard)

احتفال لليهود في الخرطوم يعود إلى عام1926 (صورة من الأرشيف)

وبلغ وجود اليهود في السودان ذروته في نهايات القرن التاسع عشر  وقُدّر - بحسب إحصاءات غير رسمية - حوالي مائة ألف نسمة ومعظمهم كان يقطن بأم درمان والخرطوم، لكن موجات هجرة اليهود من السودان إثر إستقلال البلاد وإثر حرب 1967 بين إسرائيل والدول العربية، أدت إلى تراجع كبير في أعدادهم بالسودان حيث لم يعد لهم حضور يذكر تقريبا.

و.ب/م.س (د ب أ، صحيفة"الشرق الأوسط")

  • Sudan: Proteste in Khartoum (Getty Images/AFP/E. Hamid)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    فرحة عظيمة وأمل كبير للسودانيين

    الفرحة عظيمة، فقد اتفق الجيش والمعارضة على تشكيل حكومة انتقالية. وينص الحل الوسط، الذي تفاوض عليه الاتحاد الأفريقي، على إنشاء مجلس سيادي مكون من خمسة مدنيين وخمسة عسكريين، على أن ينتخب هؤلاء العضو الحادي عشر. ومن المفترض أن تستغرق الفترة الانتقالية مدة تزيد قليلاً عن ثلاث سنوات.

  • Sudan Khartum | Zeremonie Unterzeichnung Verfassungserklärung (picture-alliance/Anadolu Agency/C. Ozdel)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    لحظة تاريخية بالنسبة للسودان

    "الوثيقة الدستورية" التي تتضمن بنود الاتفاق وقع عليها في الخرطوم السبت (17 أغسطس/ آب 2019) كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، وممثل تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع بحضور رؤساء دول وحكومات أفريقية وممثلين عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ووزراء ومسؤولين من دول خليجية وعربية.

  • BG Sudan Proteste (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    شخصية عسكرية تتولى الرئاسة

    وعلى الرغم من أن التسوية، التي تم التوصل إليها قد استوفت الكثير من المطالب المدنية، إلا أن الجيش سيستمر في لعب دور مهم في المستقبل، فالجنرال عبد الفتاح البرهان سيكون رئيسا خلال الفترة الانتقالية. هذا الاختيار لا يعجب الجميع بالضرورة، غير أنه يلقى تأييد كثيرين أيضا وخصوصا هؤلاء المتظاهرين في الصورة.

  • Abdalla Hamdok (picture-alliance/G. Dusabe)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    رجل الأمم المتحدة كرئيس للوزراء

    كان يفترض أن يتم في اليوم التالي، الأحد (18 أغسطس/ آب 2019) الإعلان عن تشكيل المجلس الانتقالي، ليتم بعده الإعلان عن اسم رئيس الوزراء. وقد وافق المحتجون على عبد الله حمدوك، وهو مسؤول سابق، رفيع المستوى، بالأمم المتحدة ليتولى المنصب. كان حمدوك قد عُين عام 2016 كقائمٍ بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، غير أنه تخلى عن منصبه في عام 2018.

  • Sudan Pressekonferenz der Opposition (picture-alliance/AA/O. Erdem)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    عطل مؤقت بسبب قوى الحرية والتغيير

    لكن المجلس العسكري أعلن الاثنين (19 أغسطس/ آب) إرجاء تشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة بناء على طلب من "قوى الحرية والتغيير"، ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن الفريق الركن شمس الدين الكباشي، المتحدث باسم المجلس القول بأن قوى الحرية والتغيير (الصورة أرشيف) طلبت الإرجاء حتى تتمكن من الوصول لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة.

  • Sudan Khartoum Vermittlung von äthiopischen Botschafter Mohamoud Dirir (Ethiopian Embassy Khartoum )

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    المدنيون يحددون ممثليهم بالمجلس السيادي

    وفي نفس اليوم بدأ اجتماع لقوى الحرية والتغيير (الصورة من الأرشيف) وامتد حتى فجر اليوم التالي (الثلاثاء 20 أغسطس/ آب). وبعد توتر وملاسنات تم الاتفاق على كل من عائشة موسى وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان وصديق تاور ومحمد حسن التعايشي، ممثلين للقوى المدنية في المجلس السيادي.

  • Sudan Khartum Massenproteste der Opposition (AFP)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    فترة انتقالية لنحو 40 شهرا

    بعد تشكيل المجلس السيادي والحكومة فعليا، ستدوم الفترة الانتقالية 39 شهرًا، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022، سيتم انتخاب حكومة جديدة. وحتى ذلك الحين، ستسير أمور البلاد، التي يزيد عدد سكانها عن أكثر من 40 مليون شخص، الحكومة الانتقالية، طبقا للوثيقة الدستورية.

  • Unruhen im Sudan | Demonstration (Getty Images/AFP/E. Hamid)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    تأكيد على دور المرأة بالهيئة التشريعية

    من المقرر أيضا أن يتم تشكيل الهيئة التشريعية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن تكون نسبة 40 في المائة من أعضائها على الأقل من النساء. وبهذا ينبغي التأكيد على الدور المهم للمرأة السودانية خلال الاحتجاجات السلمية، التي بدأت نهاية 2018.

  • Sudanesen protestieren in Dublin (picture-alliance/NurPhoto/A. Widak)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    سقوط البشير بعد عقود من القبضة القوية

    بداية من ديسمبر/ كانون الأول 2018، خرج مواطنو السودان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير، بعد 30 عامًا من حكم الرئيس عمر البشير البلاد. خلال كل هذه السنوات حكم البشير بيد قوية، فقد تم تقليص عمل المعارضة، وجرى قمع المجتمع المدني وتعذيب المنتقدين بل وقتلهم. وتحت ضغوط من الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة عزل الجيش عمر البشير من رئاسة الدولة في أبريل/ نيسان.

  • Sudan: Proteste in Khartoum (Getty Images/A. Shazly)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    الجيش سيواصل لعب دور

    سقوط البشير لم يكن النهاية، فقد تواصلت المظاهرات عندما أصر المجلس العسكري على حكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية حتى التحول إلى الانتخابات الديمقراطية. لكن الحركة الاحتجاجية وعلى رأسها "قوى الحرية والتغيير" دعت إلى تشكيل حكومة مدنية دون أي تدخل عسكري. هذا الشرط لم يتحقق بالكامل، ففي فترة الحكومة المؤقتة، سيستمر الجيش السوداني في لعب دور. اعداد: ديانا هودالي/ صلاح شرارة


مختارات

المؤتمر اليهودي العالمي يطالب ألمانيا بحظر "الجناح" بحزب البديل

على مدار ثلاثة أيام استضافت ميونيخ مؤتمر الوكالات الوطنية اليهودية. وطالب رئيس المؤتمر العالمي اليهودي ألمانيا بحظر الأحزاب اليمينية المتطرفة، ومنها "بالجناح" الذي يقوده بيورن هوكه في حزب البديل من أجل ألمانيا. (03.11.2019)  

متظاهرو السودان - ثكالى وأيتام وآلام والثورة مستمرة

أمل هي معلمة قيثارة، لكنها لا تعرف أن كانت ماتزال قادرة على العزف على هذه الآلة، لأنّ ذراعيها كسرتا حين كانت تتظاهر وواجهت حملة قمع الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم التي أسفرت عن مقتل عشرات. (11.07.2019)  

ميركل وماس يتعهدان بدعم السودان عقب الإطاحة بالبشير

وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى السودان في زيارة يلتقي فيها رئيس الوزراء والفريق عبد الفتاح برهان، إلى جانب شخصيات ساهمت في قيادة الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر حسن البشير. (03.09.2019)  

في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

اتفقت القيادة العسكرية والمعارضة على التوزيع المستقبلي للسلطة في السودان: بيد أن الأمر لن يخلو من وجود العسكر، ومع ذلك، فإن الفرحة في السودان كبيرة، لأنه ستكون هناك انتخابات في غضون ثلاث سنوات. (19.08.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

كيف تريد ألمانيا دعم الانتقال الديمقراطي في السودان؟  

مواضيع ذات صلة

Libanon Beirut Proteste

"ارحلوا جميعاً" ... تعددت الهاشتاغات والهدف واحد 25.10.2019

تنوعت الجمل التي تدعو إلى تنحي جميع السياسيين في الحكومات العربية، إلا أن هدفها واحد. فقد رفع المحتجون في مختلف الأقطار العربية مطالبات للتخلص من سياسيي الأنظمة الحاكمة جميعاً دون استثناء.

Sudan | Streik

إضراب عام في السودان - هل يتراجع الجيش ويسلم السلطة؟ 28.05.2019

بدأ الشارع السوداني في تنفيذ إضراب عام متصاعد يستمر ليومين وسط تصاعد للتوتر بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري. وتعتزم هذه القوى الضغط إلى أقصى مدى حتى يسلم المجلس العسكري السلطة للمدنيين. فهل تنجح مساعيها؟

Jemen. Sanaa: Sudanesische Demonstranten protestieren gegen Präsidenten Omar al-Bashir

بعد الإطاحة بالبشير..ما الذي يريده أبناء "كنداكة"؟ 12.04.2019

الخبز لم يعد مطلبهم الوحيد وحتى تنحي البشير عن السلطة لم يكتم أصواتهم التي تطالب برحيل النظام كاملا. مظاهرات السودانيين بدأت قبل نصف عام تقريبا وما تزال قائمة حتى الآن دون أي تراجع. فما الذي يريده السودانيون بالضبط؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  