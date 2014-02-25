الخبز الألماني

يوجد في ألمانيا أكثر من 300 نوع من الخبز التي ترضي المذاق وتجلب الشهية. ولا يترك الناس مائدة الصباح دون المرور على عدة أنواع منه. والألمان مغرمون بالخبز الأسمر على غير معظم شعوب العالم التي تفضل الخبز الأبيض.

هو الخبز الأشهر في العالم ومخابزه العامرة في ألمانيا هي الأكثر انتشارا في المدن الألمانية، ويشيع بين الخبازين مقولة مفادها " أنّ مهنة الخبز لن تجعلك ثريا، لكنها لن تدعك معدما قط" . والمخابز الألمانية هي المحلات الوحيدة التي تفتح على مدار أيام السنة وتبقى كذلك في كل أيام العطل الرسمية والدينية.