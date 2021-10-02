الخارجية الفلسطينية: إسرائيل استبدلت حل الدولتين بمسارات التطبيع

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الأحد (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) إن إسرائيل جمدت العمل بحل الدولتين وعمدت إلى استبداله بمسارات تطبيع مع دول عربية.

واعتبرت الوزارة ، في بيان صحفي، أن سياسة إسرائيل "من شأنها ضرب أهم مرتكز للسياسة الشرق أوسطية، القائم على أن حل القضية الفلسطينية هو المدخل الحقيقي للأمن والاستقرار بالمنطقة وأساس بناء علاقات سلام طبيعية بين دولها".

وأضافت أن إسرائيل "تواصل العبث بأولويات المنطقة السياسية والاقتصادية من خلال بعثرة الأوراق لإعادة ترتيبها من جديد بما يتماشى ومصالحها الاستعمارية، عبر تسليط الأضواء على قضايا جانبية لحجب القضية الفلسطينية"، في إشارة إلى "ما يحدث في السنوات الأخيرة من محاولات إسرائيلية لتضخيم الخطر الإيراني وإبقائه حاضراً، سواء على مستوى الجدل العام في إسرائيل، أو على طاولة حوار إسرائيل مع الإقليم والمجتمع الدولي".

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واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل بـ"تخريب أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وفي الوقت ذاته، محاولة تهميش القضية الفلسطينية وإزاحتها عن سلم الاهتمامات العربية والإقليمية والدولية تحت ذرائع وحجج واهية".

وأكدت أن "جوهر المشروع السياسي الإسرائيلي يتلخص في ضم الضفة الغربية وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديني والديموغرافي القائم، وإغراقها بالاستيطان والمستوطنين، والعمل على إبعاد الأنظار الإقليمية والدولية عن هذه الحقيقة نحو مسارات وقضايا جانبية مُفتعلة"، حسب بيان الوزارة.

وحتى كتابة هذا الخبر لم يأت رد من الخارجية الإسرائيلية أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على بيان وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.

ي.أ/ ص.ِش (د ب أ)