الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال السويدي

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت (23 تموز/يوليو 2022)، القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية في أنقرة، لنقل "رد فعلها القوي" على ما وصفته بـ "الدعاية الإرهابية" خلال مظاهرة للأكراد قالت تركيا إنها لأنصار حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، في مدينة غوتنبرغ، جنوب غرب السويد.



وأفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول للأنباء، بأنه تم إبلاغ القائم بالأعمال السويدي بـ"احتجاج تركيا القوي على الدعاية الإرهابية لأنصار التنظيم"، وأضافت أن "أنقرة طلبت تحديد المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحقهم، وأكدت على تطلعاتها لاتخاذ السويد خطوت ملموسة على ضوء مذكرة التفاهم الثلاثي".

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تقدمت فنلندا والسويد بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكنهما واجهتا معارضة من تركيا التي اتهمتهما بدعم جماعات تعتبرها إرهابية.

وأواخر حزيران/يونيو الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تلغي اعتراض أنقرة على انضمام البلدين للحلف مقابل وعود تتعلق بمكافحة الإرهاب وصادرات الأسلحة.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ، رويترز)