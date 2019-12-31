الخارجية الألمانية تدين الهجوم على السفارة الأمريكية ببغداد

أدانت الخارجية الألمانية الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد. وقالت الخارجية في بيان صادر في برلين اليوم الأربعاء (الأول من يناير/ كانون الثاني 2020) إن أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية وطواقهما يمثلان قلب النظام الدولي. وأضافت الخارجية أنه ليس هناك ما يبرر هذه الاعتداءات.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الأحداث في بغداد تبعث على القلق بالنظر إلى الوضع في المنطقة، وشددت على أهمية التروي والتأني.

وكان مئات المتظاهرين العراقيين حاولوا أمس الثلاثاء اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، واستخدم الجيش الأمريكي مروحيات قتالية لردع المتظاهرين وأعلن اعتزامه نقل المزيد من الجنود إلى المنطقة. والسبب وراء انطلاق الاحتجاجات العراقية هو شن ضربات جوية أمريكية على موافقع ميليشيا مدعومة من ايران خلفت 25 قتيلا على الأقل.

في غضون ذلك ذكر الجيش العراقي أن جميع أفراد الفصائل المسلحة وأنصارها الذين كانوا يحتجون على الضربات الأمريكية في العراق انسحبوا من محيط السفارة الأمريكية ببغداد اليوم . وقال في بيان "جرى انسحاب جميع المحتجين ورفع السرادق وإنهاء المظاهر التي رافقت هذه الاحتجاجات، كما أمنت القوات الأمنية العراقية محيط السفارة بالكامل".

م.أ.م/ أ.ح ( رويترز، د ب أ)