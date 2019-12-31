 الخارجية الألمانية تدين الهجوم على السفارة الأمريكية ببغداد | أخبار | DW | 01.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الخارجية الألمانية تدين الهجوم على السفارة الأمريكية ببغداد

شجبت وزارة الخارجية الألمانية الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد وطالبت الحكومة العراقية بـ"أن تفي بمسؤوليتها في ضمان أمن البعثات الدبلوماسية". في غضون ذلك أعلن الجيش العراقي انسحاب جميع المحتجين من أمام السفارة.

سبب الاحتجاجات العراقية هو شن هجمات جوية أمريكية على مقرات ميليشيا مدعومة من إيران

سبب الاحتجاجات العراقية هو شن هجمات جوية أمريكية على مقرات ميليشيا مدعومة من إيران

أدانت الخارجية الألمانية الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد. وقالت الخارجية في بيان صادر في برلين اليوم الأربعاء (الأول من يناير/ كانون الثاني 2020) إن أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية وطواقهما يمثلان قلب النظام الدولي. وأضافت الخارجية أنه ليس هناك ما يبرر هذه الاعتداءات.

مختارات

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران المسؤولية عما يحدث في محيط سفارة بلاده في بغداد بعد اقتحام حرمها من محتجين، فيما طالب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عبد المهدي المحتجين بمغادرة محيط السفارة. (31.12.2019)

"سفارتنا في بغداد لم تُقتحم وكل العاملين فيها بخير"، هذا هو فحوى بيان الخارجية الأمريكية. واشنطن لم تكتف بذلك بل أعلنت أنها سترسل قوات إضافية لحماية سفارتها في العراق وأنها لن تقوم بإخلائها. فماذا يجري بالضبط؟ (31.12.2019)

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الأحداث في بغداد تبعث على القلق بالنظر إلى الوضع في المنطقة، وشددت على أهمية التروي والتأني.

وكان مئات المتظاهرين العراقيين حاولوا أمس الثلاثاء اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، واستخدم الجيش الأمريكي مروحيات قتالية لردع المتظاهرين وأعلن اعتزامه نقل المزيد من الجنود إلى المنطقة. والسبب وراء انطلاق الاحتجاجات العراقية هو شن ضربات جوية أمريكية على موافقع ميليشيا مدعومة من ايران خلفت 25 قتيلا على الأقل.

في غضون ذلك ذكر الجيش العراقي أن جميع أفراد الفصائل المسلحة وأنصارها الذين كانوا يحتجون على الضربات الأمريكية في العراق انسحبوا من محيط السفارة الأمريكية ببغداد اليوم . وقال في بيان "جرى انسحاب  جميع المحتجين ورفع السرادق وإنهاء المظاهر التي رافقت هذه الاحتجاجات، كما أمنت القوات الأمنية العراقية محيط السفارة بالكامل".

م.أ.م/ أ.ح ( رويترز، د ب أ)

  • Irak Proteste gegen Regierung in Basra (Getty Images/AFP/H. Faleh)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    استقالة لم تقنع المتظاهرين

    استقالة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لم تقنع المتظاهرين بإنهاء احتجاجاتهم المتواصلة في بغداد والمناطق الجنوبية، مؤكدين عزمهم على "تنحية جميع رموز الفساد". فيما دعا نائب عراقي إلى محاكمة عبد المهدي وأركان حكومته.

  • Adil Abdul Mahdi (picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    لم يصمد أمام الاحتجاجات

    دفعت المظاهرات عبد المهدي إلى الاستقالة في الـ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن سحبت قوى سياسية دعمها له. مجلس النواب العراقي وافق على الاستقالة وأعلنت كتلة سائرون وهي الأكبر، تنازلها عن حقها في ترشيح خليفة لرئيس الوزراء المستقيل وتركت الاختيار للشارع. فيما أكد المتظاهرون أن ذلك ليس كافيا، ورفعوا شعارات منددة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومنافسه السياسي الشيعي الآخر هادي العامري.

  • Irak Proteste in Nasiriya (Reuters)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    الرصاص الحي ضد المحتجين

    مع تواصل الاحتجاجات تزداد حدة العنف ويسقط عشرات الضحايا، كما حدث في محافظة ذي قار، حيث سقط في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر فقط، نحو 32 قتيلا وأكثر من 250 جريحا. وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق من استمرار استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

  • Irak Bagdad Protestierender vor Schriftzug (picture-alliance/AP Photo/H. Mizban)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    صب مزيد من الزيت على نيران الاحتجاجات

    في خضم الاحتجاجات، نشرت صحيفة نيوريورك تايمز وموقع ذي انترسبت الأمريكيين يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، وثائق مسربة من أرشيف الاستخبارات الإيرانية كتبت بين 2014 و2015، كشفت حجم التدخل الإيراني السافر في العراق. وحسب هذه التسريبات فإن البلاد سقطت تماما في قبضة النظام الإيراني بعد عام 2003 والانسحاب الأمريكي من العراق وليصبح معظم المسؤولين مجرد متلقين للأوامر من إيران!

  • Irak Proteste - Iranische Botschaft in Brand gesetz (AFP/H. Hamdani)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    هجوم على قنصليات إيران

    مع تصاعد المظاهرات المطالبة بوقف التدخل الإيراني، هاجم محتجون مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين. وتكرر ذلك مع القنصلية في النجف بعدما أضرم متظاهرون النار في المبنى. واستنكرت إيران إحراق قنصليتيها وطالبت بغداد بحماية مقراتها الدبلوماسية. كما أجج الحادث العنف في العراق.

  • Irak Ajatollah Ali al-Sistani (AFP Photo/Getty Images)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    السيستاني يدعم المحتجين

    في نبرة متصاعدة، أبدى المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني مساندته للاحتجاجات في خطبته التي قرأها ممثل عنه يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال إنه لا يتدخل في أمور السياسة إلا في أوقات الأزمة، محذرا من أن التدخل الخارجي في شؤون البلاد سيجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.

  • Irak Anti-Regierungsproteste & Ausschreitungen in Basra (Reuters/E. al-Sudani)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    تكتيك غير مسبوق!

    مع تصاعد الاحتجاجات والعنف، بدأ المتظاهرون باستخدام تكتيك جديد في مواجهة حملات التضييق والقمع التي تشنها السلطات، حيث بدأوا بقطع الطرق ومنع الوصول إلى المدارس والدوائر الرسمية والدخول في إضراب طوعي، وبالتالي توقف العمل في غالبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولاً إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية.

  • Ayatollah Ali Khamenei Tehran (picture-alliance/abaca/Salam Pix)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    "إيران بره بره".. وخامنئي يرد

    كشفت الاحتجاجات حجم دور وتدخل إيران في العراق، حيث يطالبها المحتجون بالكف عن تدخلها. فيما وصف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي الاحتجاجات بـ"المؤامرة"، التي تهدف للتفريق بين العراق وإيران. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد وجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وأطراف أخرى في تأجيج الأحداث بالعراق.

  • Irak Bagdad Proteste (AFP)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    محاسبة الفاسدين والمتورطين في القمع!

    بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات أوصت لجنة تحقيق في الإضطرابات التي شهدها العراق بإحالة عدد من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للقضاء على خلفية مقتل متظاهرين. كما تعهدت الحكومة بمحاسبة المتورطين في الفساد. لكن المحتجين الذين تصدرت قضايا الفساد والقمع والبطالة شعاراتهم، يواصلون مظاهراتهم ويطالبون برحيل النظام.

  • Muqtada as-Sadr (picture-alliance/AP Photo/K. Kadim)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    مقتدى الصدر يسحب دعمه!

    شهد موقف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تغيرا ملحوظا خلال الاحتجاجات، فمن داعم لحكومة عادل عبد المهدي إلى مطالب باستقالته. الصدر حذر من أن عدم استقالة عبد المهدي قد يحوّل الوضع في العراق إلى ما يشبه سوريا واليمن.

  • Irak Demonstration auf dem Tahrir Square (AFP)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    "بغداد حرة حرة"..

    اندلعت الاحتجاجات السلمية بالعراق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة ووقف التدخل الإيراني. وقد شملت الاحتجاجات العاصمة بغداد والمدن الجنوبية، ورغم سلميتها قوبلت برد أمني عنيف سقط على إثره 257 شخصاً في الشهر الأول من الاحتجاجات. إعداد: م. س/ م.م


مختارات

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

رغم استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أعمال العنف والاحتجاجات في العاصمة بغداد والمدن الجنوبية مستمرة للشهر الثالث على التوالي وسط تساؤلات عما ينتظر العراق بعد استقالة عبد المهدي؟ (02.12.2019)  

مواضيع ذات صلة

Proteste bei der US-Botschaft in Baghdad

اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد والحكومة تستدعي السفير الأمريكي! 31.12.2019

اقتحم آلاف المحتجين مجمع السفارة الأمريكية ببغداد للتنديد بالضربات الجوية. وأفاد شهود بعدم منع الشرطة العراقية المتظاهرين من التجمع، فيما أكدت الخارجية العراقية أن جميع الخيارات مفتوحة إن لم يلب سفير واشنطن طلب استدعائه.

قوات الأمن تفرق محتجين في محيط السفارة الأمريكية غداة مهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد. 01.01.2020

إطلاق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مواليين لإيران، تجمعوا أمام السفارة الأمريكية في بغداد، احتجاجاً على الضربات الجوية العراقية في سوريا والعراق. ودونالد ترامب يتهم إيران بتدبير الهجوم يوم الثلاثاء

Proteste bei der US-Botschaft in Baghdad

واشنطن لن تخلي سفارتها في بغداد وسترسل تعزيزات لحمايتها 31.12.2019

"سفارتنا في بغداد لم تُقتحم وكل العاملين فيها بخير"، هذا هو فحوى بيان الخارجية الأمريكية. واشنطن لم تكتف بذلك بل أعلنت أنها سترسل قوات إضافية لحماية سفارتها في العراق وأنها لن تقوم بإخلائها. فماذا يجري بالضبط؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  