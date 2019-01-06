 الخارجية الألمانية تؤكد اختفاء ألمانيَين في مصر | أخبار | DW | 07.01.2019

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أخبار

الخارجية الألمانية تؤكد اختفاء ألمانيَين في مصر

مواطنان ألمانيان يختفيان في مصر والخارجية الألمانية تبذل قصارى جهدها لاستيضاح ملابسات عملية الاختفاء. هذه المعلومة تتداولها وسائل الإعلام الألمانية دون تعليق من مصر. يتعلق بحالتين لشابين ينحدران من أم ألمانية وأب مصري.

Ägypten Cairo - Ägyptische Polzizeieinheiten bewachen den Tahrir Platz in Kairo (Getty Images/AFP/M. El-Shahed)

صورة من الأرشيف

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين (السابع من كانون الثاني/ يناير 2019) عن اختفاء مواطن ألماني آخر في مصر بعد الإعلان يوم أمس الأحد عن اختفاء شاب ألماني عمره (18) عاما هناك. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن السفارة الألمانية في القاهرة على اتصال مع السلطات المصرية بهذا الخصوص، وتبذل قصارى جهدها لاستيضاح ملابسات الأمر في كلا الحالتين.

وأضاف المتحدث قائلا: "يتعلق الأمر بحالتين مختلفتين لمواطنين ألمانيين اثنين مفقودين. انشغلنا بأمرهما منذ بضعة أيام، ونتعامل مع كلا الحالتين بجدية تامة". يشار إلى أن كلا الرجلين ينحدران من أم ألمانية وأب مصري، ويحملان الجنسيتين الألمانية والمصرية، بحسب أقارب لهما.

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وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، فإن الأمر يتعلق في الحالة الأولى بشاب ( 18 عاما) ينحدر من مدينة غيسن غربي ألمانيا كان يريد زيارة جده في القاهرة. وبحسب المعطيات فإن آثار الشاب اختفت في مطار الأقصر يوم 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأكد والد الشاب لـ "د.ب.أ" أن الاتصال انقطع مع ابنه قبل الرحلة التالية إلى العاصمة المصرية، وقال: "لم يصل.. كان أخي في انتظاره (في القاهرة)...  مرت ثلاثة أسابيع حاليا وليس له أي أثر. لا أحد يعرف إذا ما كان لا يزال على قيد الحياة أم لا".

ويتعلق الأمر في الحالة الثانية بمواطن ألماني (23 عاما) من مدينة غوتينغن أراد دخول مصر عبر مطار القاهرة بصحبة أخيه يوم 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي. وأكدت والدته لـ "د.ب.أ" أن السلطات أوقفته في المطار وسمحت لأخيه فقط بالدخول، وأنه مختف منذ ذلك الحين. وكانت الأم قد توجهت بخطاب إلى السفارة الألمانية في مصر لطلب المساعدة.

وبحسب تصريحات والد الشاب المختفي (18 عاما) فإنه ليس هناك أية صلة بين كلتا الحالتين، موضحا أنه هو ذاته علم بشأن المواطن الألماني الآخر المختفي منذ نهاية الشهر الماضي عن طريق وسائل الإعلام.

يشار إلى أن السلطات المصرية لم تعلق على هذه الوقائع حتى ساعة إعداد هذا الخبر. كما نقلت صحيفة "هيسنشاو" عن والد الشاب (18 عاما) قوله إن لديه معلومات أنه تم إلقاء القبض على ابنه في أعقاب وصوله لمطار الأقصر.

أ.ح/ي.ب (د ب أ)

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