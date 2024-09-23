الحياة الثقافية شوكة في عين حزب البديل من أجل ألمانيا

يتعرض الفن والثقافة، تلك التي تتناول مواضيع مثل الهجرة، التعددية، والنقد الاجتماعي، لضغوط متزايدة من قبل اليمينيين والشعوبيين. ميزانيات المتاحف والمشاريع الثقافية قد تتقلص، أو تستهدف بحملات تهدف إلى التشكيك في شرعيتها.

يرفعون أذرعهم في الهواء ويقفزون بحماس على إيقاع الموسيقى. تتمايل إحدى عشرة راقصة من فرقة الرقص الشبابية لمسرح بيكولو في مدينة كوتبوس على خشبة المسرح، وينتقل الحماس إلى الجمهور. العرض "Move on Move Over" يتناول، بتأثير من كتاب ميشائيل إندس "مومو"، التعامل مع الزمن والحرب والهجرة.

بالنسبة لمدير المسرح راينهارد دروغلا، يعتبر هذا العرض هو الأبرز في الموسم المقبل. وقد وضعه تحت شعار "ازرع الخير!". يقول: "الشباب هم أملنا". ويعتقد أن هناك أسبابًا عديدة للتفاؤل، رغم الوضع السياسي في البلاد.

كوتبوس هي مدينة متوسطة الحجم في براندنبورغ . في هذه الولاية القريبة من برلين، سيتم انتخاب برلمان جديد في 22 أيلول/ سبتمبر. وتشير الاستطلاعات إلى أن حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، الذي يضم عناصر يمينية متطرفة، قد يصبح الحزب الأقوى بنسبة 27%.

في الانتخابات البرلمانية في تورينغن وساكسونيا التي جرت في الأول من أيلول/ سبتمبر، حصل حزب البديل على أكثر من 30% في كلتا الولايتين. وفي تورينغن، أصبح حزب البديل القوة الأولى.

ما الذي يعنيه ذلك للمشهد الثقافي؟ يعترف مدير المسرح راينهارد دروغلا بأنه يشعر بالقلق، لكنه يقول أيضًا: "الاستسلام للخوف ليس خيارًا!".

يترأس مسرح بيكولو في كوتبوس: راينهارد دروغلا صورة من: Clemens Schiesko

تحذير حزب البديل من انهيار الدولة



حزب البديل موجود الآن في البرلمان الاتحادي وفي برلمانات الولايات، وكذلك في العديد من المجالس المحلية. يجلس سياسيون من الحزب في لجان مهمة، ويشاركون في اتخاذ قرارات بشأن تعيين المناصب وتوزيع أو إلغاء الدعم المالي، حتى في قطاع الثقافة. الحزب يرفض بشكل واضح مفهوم "التعددية الثقافية". ويحذر من أن الهجرة قد تؤدي إلى انهيار الدولة، ومن أن ألمانيا قد تفقد "وجهها الثقافي نتيجة لتسامح خاطئ".

المؤرخ رولف - أولريش كونزه يرى أن هذا الموقف يمثل خطراً كبيراً على التعايش بين الناس. في مقابلة مع DW يقول كونزه: "حزب البديل لا يرى الثقافة كوسيلة للتواصل بين الناس، بل يستخدمها لفصل الناس عن بعضهم البعض ولتحريضهم ضد بعضهم". ويرى كونزه تشابهاً واضحاً بين المفهوم الثقافي لحزب البديل والمفهوم الثقافي للحزب النازي في ألمانيا النازية. يقول: "كان مفهوم الثقافة في الحزب النازي عنصرياً، استبدادياً، وهوياتياً. وكل هذه السمات نجدها بحذافيرها، ولكن بشكل عصري، في حزب البديل".

معرض عن القدوم والرحيل

أرنولد بيشينغر يدير قلعة بيسكو في بيسكو بولاية براندنبورغ. المعرض الحالي في متحف المنطقة (أودر - شبري) يحمل عنوان "عن القدوم والرحيل". يروي المعرض قصص أناس جلبتهم الأقدار إلى هنا أو دفعتهم للرحيل: لاجئين، مهاجرين عائدين، عمال متعاقدين من جمهورية ألمانيا الشرقية، وعائدين من غرب ألمانيا وغيرهم. يحتوي المعرض على صور، العديد من التحف، وكتب للمطالعة. يعتقد أرنولد بيشينغر أن هذا المعرض قد لا يعجب بعض الساسة المعنيين بالثقافة من حزب البديل الشعبوي . قد يتم تخفيض الميزانية من قبل مجلس المقاطعة الذي يمول المتحف، أو سحب صفة المؤسسة الخيرية عن الجمعية التي تديره.

"كل شيء لا ينتمي إلى الهوية الألمانية الأصيلة"، يقول أرنولد بيشينغر، "ليس له فرصة مع حزب البديل". مفهومهم الثقافي هوياتي، أي: قومي وعنصري. لكن إذا كان الحزب جاداً بشأن "ترحيل المهاجرين" التي يطالب بها، فيجب أن يرحل "نصف سكان ألمانيا". قبيل الانتخابات البرلمانية في براندنبورغ، يشعر أرنولد بيشينغر بالقلق. على الأقل، الثقافة في المناطق الريفية "لا تتعرض للنقاش الحاد" كما يحدث في المدن، حيث يكفي أن ينظر الشعبويون إلى برامج المسرح ليبدأوا التحرك. "الثقافة تجمع الناس"، يقول أرنولد بيشينغر. "إذا لم يعد ذلك ممكنًا، فإن مجتمعنا سيفقد غناه وتنوعه!"

واحة الثقافة - خيول هتلر البرونزية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

الخوف من مجموعات اليمين المتطرف

الفن والثقافة اللذان ينتقدان العنصرية أو الشعبوية أو التطرف اليميني يتعرضان للهجوم من قبل اليمين، كما تلاحظ الباحثة في علم الاجتماع أوته كارشتاين من جامعة لايبزيغ. وتقول إن حزب البديل يستهدف المراكز الثقافية والمؤسسات التي يعتبرها نقدية جداً. إنها معركة ثقافية: "يدعي الحزب بأن هذه المؤسسات تروج للتطرف اليساري. ثم يذهبون إلى المجالس المحلية ويسألون لماذا لا تزال هذه المؤسسات ممولة، فهذا ينتهك مبدأ الحياد. وفي بعض الأحيان، يتأثر بعض أعضاء المجالس غير المتمرسين لدرجة أنهم يوقفون التمويل"، تقول كارشتاين في مقابلة مع DW.

في تورينغن ، حيث يجري حالياً تشكيل الحكومة ، تجري مناقشات في المؤسسات الثقافية حول كيفية التعامل مع تأثير الشعبويين اليمينيين ، حسبما أفادت الكاتبة دانييلا دانتز. ترى نائبة رئيس "أكاديمية العلوم والأدب" في ماينز أن المشروع الديمقراطي "فكر بشكل مختلف"، الذي يتم تمويله من قبل الحكومة الفيدرالية وحكومة الولاية، قد يكون في خطر. وقالت دانتز في مقابلة مع إذاعة ألمانيا: "إذا استخدم حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) حق الأقلية المعطل، فإن المشروع سيكون مهدداً". الخلفية وراء هذا التهديد: إذا حصل حزب البديل على أكثر من ثلث مقاعد البرلمان الإقليمي، كما حدث في تورينغن، يمكنه منع قرارات الأغلبية المهمة.

في الوقت الحالي، يركز حزب البديل على تعزيز التقاليد والشعور بالوطنية . ويتم انتقاد كل ما هو حديث. في هذا التصور الثقافي، لا مكان للمسرح النقدي أو الأوركسترات متعددة الثقافات، وبالتأكيد ليس للنوادي الليلية اليسارية مثل "كاليف ستورش" في إرفورت. في هذا المكان، يقدم فنانون متحولون جنسياً عروضهم. وهناك ورش عمل عن المجتمع المثلي. يجتمع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً للرقص. يقول مدير النادي، هوبرت لانغروك: "من الواضح أننا نشكل مصدر إزعاج لليمينيين". ويعتقد لانغروك أن الهجمات التي قامت بها جماعات يمينية متطرفة، كما حدث من قبل في مركز الشباب المستقل في إرفورت، قد تحدث أيضاً في "كاليف ستورش". لانغروك ينتظر ليرى ما سيحدث.

أعده للعربية: عباس الخشالي