نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

الحياة البرية

يُقصد بالحياة البرية أشكال حياة الحيوانات والنباتات التي لا يتدخل الإنسان فيها. ويلعب عدم التدخل هذا دوراً أساسياً في الحفاظ على التوازن الطبيعي للحياة على كوكبنا الذي تعرضت بيئته للتدمير في مناطق عدة.

تدخل الإنسان منذ عصور ما قبل التاريخ في التأثير على البيئة كتدجين النباتات والحيوانات البرية، ومع مرور القوت انحصرت الحياة البرية بمناطق محدودة في الصحاري والأدغال والغابات والمناطق القطبية والمحيطات. وزاد من تقليصها بشكل خاص تنمية الزراعة واستغلال الغابات وتطوير البنية التحتية على حساب المناطق الخضراء.

dpatopbilder - epa05514323 A handout photo made available by the Norwegian Nature Inspectorate on 29 August 2016 shows more than 320 wild reindeer which were found dead on Hardangervidda, Norway, 28 August 2016. The animals apparently died after lightning struck the central mountain plateau. EPA/Haavard Kjoentvedt / Norwegian Nature Inspectorate / HANDOUT NORWAY OUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES |

الجثث تُركت لسنوات لمعرفة تأثير تحللها على النظام البيئي 11.07.2020

قرر علماء ترك جثث حيوانات فقدت حياتها صعقًا بالبرق بدون إزالتها أو دفنها. فما الذي تم التوصل له بعد سنوات من الملاحظة والدراسة للمنطقة التي شهدت حادث الصعق الرهيب؟

عودة النسر الأصلع 05.07.2017

بعد مخاوف من انقراضه، عاد النسر الأمريكي الأصلع الشهير إلى الظهور في السماء من جديد بعد عدة إجراءات حمائية اتخذت من أجل الحفاظ على هذه السلالة النادرة من الطيور
A zookeeper feeds baby Hamadryas baboons milk at a zoo in Hangzhou, Zhejiang province September 17, 2014. Picture taken September 17, 2014. REUTERS/China Daily (CHINA - Tags: ANIMALS SOCIETY) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

دراسة: تراجع أعداد كائنات الحياة البرية إلى النصف 30.09.2014

أصبح الاستنزاف المتزايد للثروات الطبيعية يهدد المنظومة البيئية بشكل نتزايد. تقرير جديد للصندوق العالمي للحياة البرية رصد تراجعا كبيرا في أعداد الحيوانات والكائنات الحية بسبب الاستغلال الجائر للموارد الطبيعية.
08.2013 DW Global Ideas Serengeti 4

لا وجود لسيرينغيتي بدون حيوانات برية 27.08.2013

مر نصف قرن تقريباً على إنتاج فيلم "يجب ألا تموت سيرينغيتي" الوثائقي الحائز على جائزة أوسكار. لكن القضية التي عالجها أصبحت اليوم قضية الساعة، فالتغير المناخي والنمو السكاني والصيد الجائر تهدد الحياة البرية في تنزانيا.
ARCHIV - Eine Eisbärenmutter marschiert mit ihren beiden Jungen auf Futtersuche über schmelzende Eisschollen im Gebiet der Nordwest-Passage in Kanada (undatierte Aufnahme). Tierarten mit großem Wanderradius wie Eisbären sind vom Klimawandel besonders bedroht. Wenige Tage nach der Weltklimakonferenz in Durban hat Kanada überraschend seinen Ausstieg aus dem Kyoto-Protokoll erklärt. Damit ist das zweitgrößte Land der Welt das erste, das dem Klimaschutzabkommen noch vor dessen Ablauf im Dezember 2012 den Rücken kehrt. Foto: Hinrich Bäsemann dpa (zu dpa 0041 am 13.12.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

فشل دولي في الاتفاق على توفير المزيد من الحماية للدب القطبي 07.03.2013

لم يحظ الاقتراح الأمريكي الروسي لتوفير مزيد من الحماية للدببة القطبية بفرض قيود على تجارة فرائها، بالدعم في مؤتمر دولي لحماية الأنواع المهددة بالانقراض. فيما عزا مراقبون تناقص أعداد الدببة إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.
Regine Günther, Leiterin des Klimareferats vom WWF +++WWF/Regine Günther+++ 08.11.2011

"الواقع يدعو إلى إعادة النظر" 16.11.2011

من شأن تجارة الانبعاثات الكربونية أن تساعد على تخفيف آثار التغير المناخي. لكن بحسب مسؤولة المناخ في الصندوق العالمي لحماية الطبيعة، هناك عوائق كبيرة أمام إلزام الدول والشركات بدفع المال مقابل ما تسببه من انبعاثات ضارة.
Boat captain Preston Morris shows the oil on his hands while collecting surface samples from the oil impacted marsh of Pass a Loutre, La. on Wednesday, May 19, 2010. Oil from the Deepwater Horizon oil spill is infiltrating the coast of Louisiana. (AP Photo/Gerald Herbert)

أصبح للنفط أجنحة 26.05.2010

منذ خمسة أسابيع والنفط يتدفق بكميات كبيرة من بئر على عمق 1500 متر في قاع البحر لتحمله الأمواج إلى شواطيء خليج المكسيك. هذه الكارثة أثرت على الثروة السمكية وعلى الحياة البرية.