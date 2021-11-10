تمكن الحوثيون من توسيع نفوذهم السياسي والعسكري بشكل جعلهم طرفا رئيسيا في الصراع اليمني. وتركز جهود الأمم المتحدة على جمعهم مع ممثلي حكومة الرئيس عبد ربه مصور هادي على طاولة مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة.

الحوثيون جماعة سياسية- دينية مسلحة تطلق على نفسها "حركة أنصار الله". تأسست الحركة عام 1992 واتخذت من منطقة صعدة شمال اليمن مركزا لها. وقد خاضت مواجهات مسلحة على مدى سنوات ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح راح ضحيتها الآلاف.