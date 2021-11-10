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الحوثيون

تمكن الحوثيون من توسيع نفوذهم السياسي والعسكري بشكل جعلهم طرفا رئيسيا في الصراع اليمني. وتركز جهود الأمم المتحدة على جمعهم مع ممثلي حكومة الرئيس عبد ربه مصور هادي على طاولة مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة.

الحوثيون جماعة سياسية- دينية مسلحة تطلق على نفسها "حركة أنصار الله". تأسست الحركة عام 1992 واتخذت من منطقة صعدة شمال اليمن مركزا لها. وقد خاضت مواجهات مسلحة على مدى سنوات ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح راح ضحيتها الآلاف.

A security man inspects the wreckage of a car at the site of an explosion that killed a journalist in Aden, Yemen November 9, 2021. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

اليمن ـ مقتل صحفية حامل وإصابة زوجها في انفجار استهدف سيارتهما 10.11.2021

حادث مأساوي جديد شهده اليمن، إذ قتلت صحفية حامل وهي في طريقها للمستشفى لتضع مولودها، بعد انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارة زوجها الصحفي. نقابة الصحفيين في اليمن اعتبرت ما حدث مؤشرا لمرحلة عنف جديدة.

This undated handout picture obtained on April 21, 2021 from the Facebook page of Entisar al-Hammadi shows her posing for a 'selfie' at an unknown location. - Hammadi was just starting out on her modelling career when she was arrested two months ago in Yemen's rebel-held capital Sanaa, where the Iran-backed Huthi rebels are enforcing a morals campaign. Born to an Ethiopian mother and Yemeni father, the 19-year-old had been pictured online in traditional dress as well as leather and denim jackets, and sometimes she went without a Muslim headscarf. (Photo by - / FACEBOOK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / FACEBOOK ACCOUNT OF MODEL ENTSAR AL-HAMMADI - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / TO GO WITH AFP STORY BY AZIZ EL MASSASSI - ALTERNATIVE CROP - BEST QUALITY AVAILABLE

محكمة حوثية تقضي بسجن عارضة أزياء في قضية أثارت انتقادات كثيرة 08.11.2021

قضت محكمة حوثية بالسجن خمس سنوات على عارضة أزياء يمنية بتهمة "تعاطي المخدرات وممارسة الدعارة"، في قضية أثارت الكثير من الانتقادات. منظمات حقوقية تقول إن الحمادي أجبرت على الاعتراف بارتكاب جرائم لم ترتكبها.

FILE PHOTO: Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman attends a graduation ceremony for the 95th batch of cadets from the King Faisal Air Academy in Riyadh, Saudi Arabia December 23, 2018. Picture taken December 23, 2018. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS/File Photo ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

إدارة بايدن تقر أول صفقة أسلحة أمريكية كبرى للسعودية 04.11.2021

أعلنت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان إقرار صفقة أسلحة للسعودية بـ 650 مليون دولار. وهذه أول صفقة أسلحة أمريكية كبرى للسعودية منذ تولي إدارة بايدن السلطة وتبنيها سياسة عدم بيع سوى الأسلحة الدفاعية لحليفتها الخليجية.
Fighters loyal to Yemen's Saudi-backed government man a position near al-Jawba frontline facing Iran-backed Huthi rebels, in the country's northeastern province of Marib on October 30, 2021. - The Saudi-led military coalition in Yemen said that more than 218 Huthi rebels were killed in air strikes around Marib city, the internationally recognised government's last northern bastion. (Photo by AFP)

اليمن: اتهامات للحوثيين باستهداف مسجد ما أسفر عن مقتل مدنيين 01.11.2021

اتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الحوثيين باستهداف مسجد في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرين مدنيا. يتزامن ذلك مع نداءات دولية لوقف الحرب والعمل على معالجة آثارها الإنسانية.
Bildung in Jemen und die Verschärfung der Herausforderungen.

تحقيق - التعليم في اليمن: فاتورة الحرب والرسوم ضحاياها أطفال المدارس 22.10.2021

وفقاً لأحدث البيانات الدولية، فإن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في اليمن يزيد عن مليوني طفل وفتاة. وما يزيد من تعقيد الوضع هي الرسوم المدرسية التي تثقل كاهل العائلات والتي معظمها غير قانوني، حسب ما كشفه تحقيق لـ DW

Dust rises after explosions hit Aden airport, upon the arrival of the newly-formed Yemeni government in Aden, Yemen December 30, 2020. Al Arabiya/Reuters TV/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MUST NOT OBSCURE LOGO.

قتلى وجرحى في انفجار بسيارة ملغومة استهدف موكب مسؤولين في عدن 10.10.2021

هز انفجار ضخم بسيارة ملغومة مدينة عدن اليمنية الساحلية جنوب البلاد استهدف موكبا يقل مسؤولين مخلفا قتلى وجرحى. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا التفجير، فيما لم تصدر الجهات الرسمية تصريحاً حول ذلك.
ARCHIV - 12.12.2016, Schleswig-Holstein, Kiel: Besatzungsmitglieder stehen auf der Werft von ThyssenKrupp Marine Systems bei der Übergabe eines neuen U-Bootes an die Marine der Arabischen Republik Ägypten auf dem Boot S-41 der Klasse 209/1400. Die Bundesregierung hat dem Rüstungsunternehmen ThyssenKrupp Marine Systems die Lieferung eines U-Boots an Ägypten und von vier Kriegsschiffen an Israel genehmigt. Foto: picture alliance / Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

أغلب صادرات الأسلحة الألمانية لمصر والسعودية وتركيا خلال السنوات الأربع الأخيرة 24.09.2021

اعتبرت نائبة حزب اليسار بالبرلمان الألماني سيفيم داغدلين أن "الحديث عن سياسة تصدير أسلحة حذرة هو تضليل متعمد للرأي العام". وأظهرت بيانات لوزارة الدفاع تصدير أسلحة أن أكبر مستوردي السلاح متورطون في صراعات بالشرق الأوسط.
dpatop - Houthi Shiite mourners chant slogans as they attend the funeral procession of the senior Houthi official, Saleh al-Samad, and his six body guards, who were killed by a Saudi-led coalition airstrike on April 19, in Sanaa, Yemen, 28 April 2018. Photo: Hani Al-Ansi/dpa

الأمم المتحدة تدين إعدام الحوثيين تسعة مدنيين اتهموا بقتل قيادي حوثي 19.09.2021

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "أسفه الشديد" لتنفيذ الحوثيين عملية إعدام في حقّ تسعة أشخاص، بينهم شخص تشير المعلومات إلى أنّه كان قاصراً عند اعتقاله" دينوا بتهمة الضلوع في مقتل مسؤول حوثي كبير
Tribesmen loyal to Houthi rebels hold their weapons as they attend a gathering against the agreement to establish diplomatic relations between Israel and the United Arab Emirates in Sanaa, Yemen, Saturday, Aug. 22, 2020. (AP Photo/Hani Mohammed) |

منظمات حقوقية تدين إعدام الحوثيين تسعة مدنيين بينهم قاصر 18.09.2021

شجب المركز الأمريكي للعدالة، والبرلمان العربي، ومنظمات محلية يمنية وهيئة مجلس النواب التابعة للحكومة الشرعية إعدام الحوثيين تسعة أشخاص بتهمة "مقتل صالح الصماد" رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين و"التخابر" مع السعودية.
FILE - In this Feb. 11, 2016 file photo, Iranian drone Shahed-129 is displayed at a rally in Tehran, Iran. According to a report by the Royal United Services Institute, or RUSI released Monday, Dec. 17, 2018, the use of armed drones in the Middle East, driven largely by growing sales from China, has grown significantly in the past two years with an increasing number of state and non-state actors using them in regional conflicts. The report found that over the past few years, more and more countries across the Mideast have acquired armed drones, either by importing them or by building them domestically. (AP Photo/Ebrahim Noroozi, File) |

الطائرات المُسيرة الإيرانية معادلة خطيرة في أمن الشرق الأوسط 14.09.2021

يقول خبير أمريكي إن حماس استخدمت مؤخراً طائرات إيرانية مُسيرة جديدة. كما اخترقت مُسيرة إيرانية، قادمة من سوريا، المجال الجوي الإسرائيلي. وحذر من ذخائر إيران الدقيقة وإمكانية توظيف وكلائها في الشرق الأوسط.
A picture taken on September 15, 2019 shows an Aramco oil facility near al-Khurj area, just outside the Saudi capital Riyadh. - Saudi Arabia raced today to restart operations at oil plants hit by drone attacks which slashed its production by half, as Iran dismissed US claims it was behind the assault. The Tehran-backed Huthi rebels in neighbouring Yemen, where a Saudi-led coalition is bogged down in a five-year war, have claimed thi weekend's strikes on two plants owned by state giant Aramco in eastern Saudi Arabia. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP)

اعتراض صواريخ باليستية فوق المنطقة النفطية بالسعودية 05.09.2021

أعلنت السعودية إصابة طفلين وتضرر مبان عندما تم اعتراض صاروخ باليستي فوق المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة. وكان التحالف بقيادة الرياض ذكر في وقت سابق أنه اعترض ثلاث طائرات مسيرة مفخخة كانت متجهة نحو المملكة.
23.05.2018, Jemen, Sanaa: Ein älterer Mann zählt in der Altstadt am Straßenrand Geld. Viele Menschen leiden auch im Fastenmonat Ramadan zunehmend unter den Folgen des seit drei Jahren anhaltenden Bürgerkrieges in dem arabischen Land. Foto: Mohammed Mohammed/XinHua/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

اليمن- "حرب العملة" بين الحكومة والحوثيين تعمق معاناة الناس! 22.08.2021

تلقي "حرب العملة" في اليمن بظلالها على الحياة اليومية للناس، فرغم أن هناك عملة واحدة، إلا أن لها سعران للصرف، وهو "أمر خارج عن المألوف"، بحسب خبراء. فكيف حصل ذلك؟ وكيف يؤثر ذلك على اليمنيين؟
Fighters from of the Southern Transitional Council (STC) gather during clashes with Saudi-backed government forces in the Sheikh Salim area in the southern Abyan province on May 12, 2020. (Photo by Saleh Al-OBEIDI / AFP) (Photo by SALEH AL-OBEIDI/AFP via Getty Images)

الانتقالي الجنوبي يتهم الحكومة اليمنية بمهاجمة قواته وخرق الاتفاقات 03.07.2021

قال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إن قوات الحكومة الشرعية سيطرت على معسكر تابع له في محافظة أبين، جنوبي اليمن، متوعداً بتدفيع المسؤولين عن ذلك الثمن.
Vom Sommercamp an die Front. In Yemen-Sanaa. Kindersoldaten in Militäruniform.

تجنيد الأطفال.. انتهاك للطفولة و"تفخيخ" لحاضر ومستقبل اليمن 02.07.2021

اتهامات عدة تحاصر طرفي الصراع في اليمن بشأن تجنيد الأطفال والإلقاء بهم في أتون حرب لا يعلم أحد متى تنتهي. وثقت جهات حقوقية وحتى أممية حالات متعددة لتجنيد الأطفال كان الحوثيون هم الطرف الغالب فيها بنسبة تتعدى 77 بالمائة.
Außenminister Heiko Maas (SPD, r) und der jemenitische Außenminister Ahmad Awad bin Mubarak geben vor einem Treffen im Außenministerium eine Pressekonferenz. +++ dpa-Bildfunk +++

وزير الخارجية اليمني لـ DW: نرفض ربط اليمن بمفاوضات فيينا 30.06.2021

اعترف وزير الخارجية اليمني في مقابلة حصرية ضمن برنامج "المسائية" بقناة DW عربية أن العلاقة مع المجلس الانتقالي الجنوبي تنطوي على تعقيدات. كما رفض الوزير ربط الملف اليمني بمحادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.
FILE PHOTO: Soldiers ride on the back of a patrol truck during the burial of Brigadier General Abdul-Ghani Shaalan, Commander of the Special Security Forces in Marib who was killed in recent fighting with Houthi fighters in Marib, Yemen February 28, 2021. REUTERS/Ali Owidha/File Photo

مصادر: اشتداد المعارك في مأرب وسقوط أكثر من مئة قتيل 27.06.2021

كثفت ميليشيات حركة الحوثيين من هجماتها على محافظة مأرب، بشمال شرق اليمن، في سعيها للسيطرة على آخر معقل للقوات الحكومية في شمال البلاد، وذكرت مصادر أن عدد القتلى بين الطرفين يتجاوز المئة، وسط جمود في مفاوضات السلام.
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