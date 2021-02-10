الحوثيون يكثفون هجماتهم على السعودية والتحالف يعلن التصدي لها

أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اليوم الثلاثاء (16 فبراير/شباط 2021)، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيّار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مطار أبها السعودي.

وقال التحالف في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية إن شظايا الاعتراض تناثرت في محيط المطار دون إصابات أو خسائر. ويكثّف الحوثيون إطلاق الطائرات المسيرة، ويعلن التحالف إسقاطها.

ويأتي إعلان التحالف غداة إعلان جماعة الحوثي اليمنية هجومها على مطاري أبها وجدة السعوديين الاثنين بطائرتين مسيرتين. وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع على تويتر "سلاح الجو المسيّر ينفذ هجوما جويا على مطاري جدة وأبها الدوليين صباح الاثنين... وكانت الإصابة دقيقة نتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين".

مشاهدة الفيديو 26:44 شارك الهجوم الحوثي على مطار أبها.. أية رسائل وما الأهداف؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3pBvj الهجوم الحوثي على مطار أبها.. أية رسائل وما الأهداف؟

وأكد المتحدث أن هذه العمليات تأتي في إطار "الردّ المشروع على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني".

وكثّف الحوثيون عملياتهم العسكرية من خلال إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة على الأراضي السعودية، إلا أن التحالف يعلن إسقاطها.

وطوال الأيام التسعة الماضية تقريبا، قال الحوثيون يوميا إنهم نفذوا هجمات أصابت مطارا أو قاعدة جوية في جنوب السعودية. وقالت السعودية يوم الأربعاء إن هجوما تسبب في نشوب حريق في طائرة مدنية في مطار أبها.

وتدخل التحالف في اليمن عام 2015 دعما للقوات الحكومية التي تقاتل الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم المناطق المزدحمة بالسكان.

و.ب/ (د ب أ، أ ف ب)