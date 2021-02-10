 الحوثيون يكثفون هجماتهم على السعودية والتحالف يعلن التصدي لها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.02.2021

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أخبار

الحوثيون يكثفون هجماتهم على السعودية والتحالف يعلن التصدي لها

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض وتدمير "طائرة بدون طيار مفخخة" أطلقها الحوثيون باليمن باتجاه مطار أبها، يأتي في وقت كثف الحوثيين لهجماتهم على السعودية في الفترة الأخيرة.

مطار أبها بالسعودية بات هدفا متكررا للطائرات المسيّرة من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن مؤخرا (أرشيف)

مطار أبها بالسعودية بات هدفا متكررا للطائرات المسيّرة من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن مؤخرا (أرشيف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اليوم الثلاثاء (16 فبراير/شباط 2021)، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيّار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مطار أبها السعودي.

وقال التحالف في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية إن شظايا الاعتراض تناثرت في محيط المطار دون إصابات أو خسائر. ويكثّف الحوثيون إطلاق الطائرات المسيرة، ويعلن التحالف إسقاطها.

مختارات

تنديد عربي ودولي لهجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي وعلامات استفهام بشأن الرؤية التي استندت إليها إدارة جو بايدن في إعلان اعتزامها شطب جماعة أنصار الله الحوثية من لائحة المنظمات الإرهابية.

صعّد المتمردون الحوثيون هجماتهم على مأرب استعداداً للسيطرة على كامل الشمال اليمني، ما سيعزز موقعهم في مباحثات تبدو مرتقبة بين أطراف النزاع، خاصة وأن إدارة الرئيس بايدن تدفع بقوة اتجاه الحل السياسي في اليمن.

أعلن التحالف العربي في اليمن السيطرة على حريق شبّ في طائرة مدنية، إثر استهداف الحوثيين لمطار أبها عبر طائرات مسيرة. بينما أكدت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم معلنة أن المطار "يستخدم لأغراض عسكرية ضد الشعب اليمني".

ويأتي إعلان التحالف غداة إعلان جماعة الحوثي اليمنية هجومها على مطاري أبها وجدة السعوديين الاثنين بطائرتين مسيرتين. وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع على تويتر "سلاح الجو المسيّر ينفذ هجوما جويا على مطاري جدة وأبها الدوليين صباح الاثنين... وكانت الإصابة دقيقة نتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين".

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الهجوم الحوثي على مطار أبها.. أية رسائل وما الأهداف؟

وأكد المتحدث أن هذه العمليات تأتي في إطار "الردّ المشروع على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني".

وكثّف الحوثيون عملياتهم العسكرية من خلال إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة على الأراضي السعودية، إلا أن التحالف يعلن إسقاطها.

وطوال الأيام التسعة الماضية تقريبا، قال الحوثيون يوميا إنهم نفذوا هجمات أصابت مطارا أو قاعدة جوية في جنوب السعودية. وقالت السعودية يوم الأربعاء إن هجوما تسبب في نشوب حريق في طائرة مدنية في مطار أبها.

وتدخل التحالف في اليمن عام 2015 دعما للقوات الحكومية التي تقاتل الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم المناطق المزدحمة بالسكان.

و.ب/ (د ب أ، أ ف ب)

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