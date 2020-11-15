الحوثيون يعلنون شنّ هجوم على محطة لأرامكو في جدة السعودية

قالت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الاثنين إنها أطلقت صاروخا على محطة توزيع لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.

ولم يصدر تأكيد بعد من السعودية لهذا الإعلان الذي ورد على تويتر على لسان متحدث عسكري باسم جماعة الحوثي والذي حذر قائلا: "نجدد نصحنا للمواطنين والشركات الأجنبية العاملة في السعودية أن عملياتنا مستمرة وأن عليها الابتعاد عن المنشآت الحيوية الهامة كونها ضمن بنك الأهداف".

وتقع منشآت أرامكو لإنتاج وتصدير النفط في الغالب في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية على بعد أكثر من ألف كيلومتر عبر المملكة من جدة. ولم ترد شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو على الفور على طلب للتعليق.

ولفت يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي إلى أن الهجوم تم شنه بصاروخ مجنح من نوع قدس 2. ونشر أيضا صورة بالأقمار الصناعية تحمل عبارة "مصنع السوائب شمال جدة - أرامكو السعودية".

وقال سريع "الضربة كانت دقيقة للغاية وهرعت سيارات الإسعاف وعربات الاطفاء الى المكان المستهدف". وتُظهر خرائط جوجل منشأة مطابقة لتلك الصورة والوصف على المشارف الشمالية لمدينة جدة.

وأضاف سريع إن "هذه العملية النوعية تأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان وفي سياق ما وعدت به القوات المسلحة قبل أيام من تنفيذ عمليات واسعة في العمق السعودي".

ويشهد اليمن صراعا منذ تدخل تحالف تقوده السعودية في مارس آذار عام 2015 لإعادة الحكومة اليمنية التي أطاح بها الحوثيون من السلطة في العاصمة صنعاء أواخر 2014. وتسيطر جماعة الحوثي على معظم شمال اليمن ومعظم المناطق الحضرية الكبيرة.

وتصاعدت هجمات قوات الحوثيين عبر الحدود منذ أواخر مايو أيار عندما انتهت هدنة دفعت إليها جائحة فيروس كورونا المستجد. ورد التحالف الذي تقوده السعودية بشن هجمات جوية على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

إ.ع/ح.ز (رويترز)