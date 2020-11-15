 الحوثيون يعلنون شنّ هجوم على محطة لأرامكو في جدة السعودية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.11.2020

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أخبار

الحوثيون يعلنون شنّ هجوم على محطة لأرامكو في جدة السعودية

أعلنت جماعة الحوثي عن هجوم على محطة لشركة أرامكو النفطية. وفي الوقت الذي لم يرد فيه تعليق سعودي رسمي، تتحدث الجماعة عن أن الضربة كانت "دقيقة للغاية"، وأنها "عملية نوعية".

جماعة الحوثي

عناصر من قوات جماعة الحوثي- أرشيف

قالت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الاثنين إنها أطلقت صاروخا على محطة توزيع لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.

ولم يصدر تأكيد بعد من السعودية لهذا الإعلان الذي ورد على تويتر على لسان متحدث عسكري باسم جماعة الحوثي والذي حذر قائلا: "نجدد نصحنا للمواطنين والشركات الأجنبية العاملة في السعودية أن عملياتنا مستمرة وأن عليها الابتعاد عن المنشآت الحيوية الهامة كونها ضمن بنك الأهداف".

وتقع منشآت أرامكو لإنتاج وتصدير النفط في الغالب في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية على بعد أكثر من ألف كيلومتر عبر المملكة من جدة. ولم ترد شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو على الفور على طلب للتعليق.

ولفت يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي إلى أن الهجوم تم شنه بصاروخ مجنح من نوع قدس 2. ونشر أيضا صورة بالأقمار الصناعية تحمل عبارة "مصنع السوائب شمال جدة - أرامكو السعودية".

مختارات

حذر الأمين العام للأمم المتحدة من خطر حدوث مجاعة في اليمن الذي يعاني من ويلات الحرب. كما شدد غوتيريش على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب قد تزيد الوضع تأزماً.

زعم الحوثيون أن غارات التحالف العربي قتلت أكثر من 16 ألف مدني في اليمن منذ بدء الحرب، غير أن مشروعا مستقلا يقدم أرقاما مغايرة.

شن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن غارات على أهداف في صنعاء، وذلك بعد يومين على هجوم للحوثيين على العاصمة السعودية استخدموا فيه "طائرات مسيرة وصواريخ باليستية".

وقال سريع "الضربة كانت دقيقة للغاية وهرعت سيارات الإسعاف وعربات الاطفاء الى المكان المستهدف". وتُظهر خرائط  جوجل منشأة مطابقة لتلك الصورة والوصف على المشارف الشمالية لمدينة جدة.

وأضاف سريع إن "هذه العملية النوعية تأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان وفي سياق ما وعدت به القوات المسلحة قبل أيام من تنفيذ عمليات واسعة في العمق السعودي".

ويشهد اليمن صراعا منذ تدخل تحالف تقوده السعودية في مارس آذار عام 2015 لإعادة الحكومة اليمنية التي أطاح بها الحوثيون من السلطة في العاصمة صنعاء أواخر 2014. وتسيطر جماعة الحوثي على معظم شمال اليمن ومعظم المناطق الحضرية الكبيرة.

وتصاعدت هجمات قوات الحوثيين عبر الحدود منذ أواخر مايو أيار عندما انتهت هدنة دفعت إليها جائحة فيروس كورونا المستجد. ورد التحالف الذي تقوده السعودية بشن هجمات جوية على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

إ.ع/ح.ز (رويترز)

  • Kampfflugzeug F-16 Marokko (AFP/Getty Images)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    أشار تقرير نشرته وكالة الأسوشيتدبرس نقلاً عن مصادر حكومية مغربية إلى قيام المغرب بوقف مشاركته في العمليات العسكرية والاجتماعات الوزارية الخاصة بالتحالف العربي دون ذكر أي تفاصيل أخرى. ولم يفُصح المغرب من قبل عن حجم مشاركاته العسكرية في عمليات التحالف، وإن كانت قد فقدت إحدى طائراتها المقاتلة من طراز "إف 16" في اليمن عام 2015.

  • Saudi Arabien Jizan Grenze Jemen (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    شاركت قطر في التحالف العربي باعتبارها عضو في مجلس التعاون الخليجي، بعشر طائرات مقاتلة، وذلك ضمن طلعات جوية عام 2015. وفي يونيو/ حزيران 2017، أعلن التحالف إنهاء مشاركة قطر فيه عقب الأزمة الخليجية واتهامات متبادلة بين أطرافها بالتدخل في الشؤون الداخلية لكل منها ودعم الإرهاب.

  • Jemen Meerenge Bab al-Mandab (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    السودان هي ثاني أبرز مشارك بقوات برية في التحالف العربي بعد الإمارات العربية المتحدة، منذ بداية التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن، تكرر الحديث عن رغبة السودان في الانسحاب بسبب ما تتكبده من خسائر.

  • Jemen Hafenstadt Hudaida (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تشارك مصر منذ البداية في التحالف العربي باليمن. وفي عام 2017، صرح المتحدث باسم قوات التحالف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض إرسال 40 ألف جندي للمشاركة براً، إلا أن مصادر مُقربة من السلطات المصرية نفت تلك التصريحات.

  • Senegal Gambia Panzer vor Grenze (picture-alliance/AP Photo/S. Cherkaoui)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    في عام 2015، أعلن وزير خارجية السنغال إرسال بلاده 2100 جندي للانضمام إلى التحالف العربي بقيادة السعودية من أجل قتال الحوثيين في اليمن، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول مهمة ومستقبل هؤلاء الجنود. ويرى عدد من المحللين أن قرار السنغال كان نابعاً من رغبتها في التقرب من دول التعاون الخليجي.

  • Saudi Arabien - Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تتزعم المملكة العربية السعودية التحالف العربي، وتتهمها منظمات دولية مع باقي أطراف النزاع المسلح في اليمن بالتورط في ارتكاب العديد من الانتهاكات. وفقاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وصل عدد القتلى والمصابين من المدنيين منذ بدأ التحالف العربي عملياته العسكرية في اليمن إلى 17 ألف شخص.

  • Jemen Saudi-Arabische Truppen (picture-alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر عضو في التحالف العربي. وفي تقرير صدر مؤخراً، اتهمت منظمة العفو الدولية (آمنستي) الإمارات بـ"تقديم أسلحة بطرق غير مشروعة إلى ميليشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب"، بما يساهم في إشعال النزاع العسكري في اليمن، حسب تقرير المنظمة.

  • Jemen Militärparade in der Provinz Marib (picture alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    بدأ التحالف العربي الداعم لحكومة اليمن المعترف بها دولياً ورئيسها عبد ربه منصور هادي عملياته العسكرية ضد جماعة الحوثيين عام 2015 بعضوية عشر دول: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان وباكستان.


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